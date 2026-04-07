La actividad de Javier Milei en la red social X durante el fin de semana de Pascuas adquirió un ritmo frenético a través de un aluvión de mensajes dirigidos contra el periodismo, los medios y distintos profesionales, a quienes insultó y acusó de operar contra su gestión. La novedad no residió en el contenido, sino en la escala: en cuatro días publicó 86 tuits propios contra la prensa y replicó otros 874 provenientes de militantes de La Libertad Avanza, funcionarios y usuarios afines.

Las cifras surgieron de un relevamiento del diario La Nación sobre la cuenta @jmilei entre el jueves y el domingo. Se trató de un uso intensivo, incluso para sus parámetros habituales, con más del 90% de los mensajes orientados a cuestionar al periodismo.

El tiempo total de conexión en la plataforma, estimado a partir de su actividad, alcanzó las 14 horas y 23 minutos durante el fin de semana largo de Semana Santa. Ese despliegue encontró eco en intervenciones de ministros, legisladores y referentes oficialistas, que acompañaron el tono con publicaciones de similar tenor.

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El episodio comenzó el jueves a las 21:00, cuando Milei impulsó la difusión de la investigación de OpenDemocracy junto a un consorcio internacional, que expuso presuntas operaciones en la Argentina vinculadas a espías rusos que habrían financiado contenidos contra el Gobierno.

“Al final sí había ensobrados y que operaban para ensuciar”, escribió Milei al compartir el informe, cuya investigación local encabezó el sitio Filtraleaks, dirigido por el periodista Santiago O’Donnell.

Desde ese punto, el mandatario multiplicó los reposts con acusaciones y descalificaciones, que en muchos casos no diferenciaron entre los medios mencionados en la investigación y otros ajenos a esa denuncia.

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Minutos después, calificó como “coooorrecto” un mensaje del filósofo Alejandro Rozitchner, que afirmaba: “¿Está mal decir que los medios, la mayor parte de los periodistas, están beneficiando a unos hijos de mil putas y atacando a personas honestas que hacen las cosas bien y están sacando adelante el país? ¿O es demasiado?”.

A las 21:39, el Presidente insistió: “Y pensar que lloraban océanos de lágrimas cuando hablaba de lo que son los periodistas...Parece que me quedé corto”.

La idea del Gordo Dan de declarar al periodismo como “organización terrorista”

Con el avance de las horas, Milei replicó una publicación de Daniel Parisini, conocido como Gordo Dan, que proponía declarar al periodismo como “organización terrorista”. En ese marco, sostuvo que existe una “asociación ilícita” entre columnistas, editores y propietarios de medios críticos.

También dirigió agravios hacia la periodista Laura Di Marco, a quien calificó de “roñosa”, difundió referencias ofensivas contra el periodista Ari Lijalad y compartió una imagen generada con inteligencia artificial que anunciaba la “muerte” del periodismo argentino. En reiteradas ocasiones utilizó el término “basuras” para referirse a distintos medios y comunicadores.

“Parece que el público tenía razón”, escribió al acompañar un video de 2024 en el que militantes libertarios insultaban a periodistas durante un acto oficial.

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El viernes retomó la temática vinculada a la supuesta operación extranjera con un mensaje de tono institucional que extendió la acusación al conjunto del ecosistema mediático argentino.

“El espionaje que ha trascendido es de una gravedad institucional pocas veces vista en la historia. Los ‘periodistas’ y ‘medios’ vinculados a esto son sólo la PUNTA DEL ICEBERG de algo mucho más grande. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para identificar a todos los actores directos e indirectos que participaron de esta red de espionaje ilegal. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”, publicó.

Rozitchner volvió a intervenir con otro mensaje: “Que los pagos que hacía Rusia no lleven a ocultar los pagos que hacen otros”, que nuevamente recibió un “cooooorrecto” por parte del mandatario.

A las 20:54 del viernes, Milei reintrodujo la sigla NONSALP (“No odiamos lo suficiente a los periodistas”), que utiliza de forma recurrente en sus publicaciones.

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Media hora después, reforzó su postura con un mensaje extenso: “PERIODISMO BASURA. Lo más importante del caso que vincula espionaje y sembrado de noticias falsas con periodistas Corruptos y Traidores a la Patria (lo que no exime a editores y dueños), no es sólo el hecho en cuestión, sino que muestra de que madera están hechos la GRAN mayoría de los ‘periodistas’ y los ‘medios’. Por eso, la pauta oficial debería ser cero a todo nivel, ya que parece que son fácilmente corrompibles. Y al mismo tiempo, evitaría mucho de las maniobras sucias de la política. NOLSALP”.

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Funcionarios del Gobierno acompañaron esa secuencia con publicaciones propias en sus cuentas personales. Entre ellos se destacaron el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno. También participó el asesor presidencial Santiago Caputo.

En paralelo, medios afines al oficialismo —como La Derecha Diario— replicaron los mensajes presidenciales con placas y títulos agresivos dirigidos contra el periodismo. En ese contexto, se difundió una encuesta atribuida a la Fundación Faro que mostraba una caída en la confianza hacia la prensa.

El sábado, Milei volvió a aplicar la etiqueta “NONSALP” a múltiples publicaciones de usuarios que cuestionaban coberturas de distintos medios, entre ellos PERFIL, La Nación, Clarín, Infobae y A24.

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En dos interacciones, citó al vocero presidencial Manuel Adorni y su expresión “FIN”: una señal de respaldo en medio de las investigaciones sobre su patrimonio y la compra de varios inmuebles.

A las 13:40, el mandatario publicó un mensaje en el que rechazó versiones sobre la salida del jefe de Gabinete del Ministerio de Capital Humano, Leandro Massaccesi, que vinculaban su renuncia con el millonario crédito hipotecario que recibió del Banco Nación.

“FALSO DE FALSEDAD ABSOLUTA. La ministra se ha tomado la molestia de contestar a varios periodistas explicando que la remoción no guarda relación alguna con el tema. Sin embargo, los ‘periodistas’ siguen mintiendo, aún cuando saben que es mentira. NOL$ALP”.

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Sin embargo, Massaccesi había reconocido públicamente la obtención de un crédito y el motivo de su salida, lo que generó tensiones dentro del gabinete.

Poco después, Milei volvió a cargar contra el periodismo: “Un conjunto de basuras disfrazadas de supuestos periodistas que pifian seguido y siempre para el mismo lado”. Luego difundió un video de Di Marco y la calificó de “operadora roñosa”.

En medio de ese intercambio, Santiago Caputo afirmó: “Me voy a ir del gobierno el día que el presidente lo decida”. La publicación recibió una respuesta de Antonio Aracre, ex asesor de Alberto Fernández y actual conductor de un programa en la TV Pública quien aclaró: “Yo estaba en el programa y dije que en mi opinión teníamos Santiago para rato. Y que eras muy importante tanto para Karina como para el presidente”.

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Por la noche, tras una intervención televisiva de Di Marco, Milei volvió a referirse a ella: “MUCHAS GRACIAS ROÑOSA. Verlos llorar así no tiene precio...!!! Se la pasan mintiendo, ensuciando y calumniando personas manchando el buen nombre y honor de las personas de bien en favor de intereses más que oscuros... Un poco de vuelto les viene bien me parece... NOL$ALP”.

Entre sus publicaciones también destacó una imagen con una lápida que simbolizaba el “fallecimiento” del periodismo. “Mientras miraba X encontré esta obra de arte sobre el ‘periodismo’ argento”, escribió.

Durante la madrugada, difundió un video que mostraba la calle Corrientes llena de gente, como respuesta a versiones sobre una desaceleración económica que atribuyó a “mentiras” difundidas, obviamente, por periodistas.

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El domingo, Milei combinó críticas a los medios con la difusión de una columna propia publicada en Clarín sobre Adam Smith, pese a mantener fijado en su perfil un mensaje crítico hacia ese medio.

A las 12:39, sumó una nueva queja: “Habría que avisarle a este operador y mentiroso inmundo que días atrás en España (país del periodista que hizo la nota) surgió la información del sabotaje. Claro puede que crea que todos los periodistas son basuras como él. Pero bueno, no pidas peras al olmo. Fin”.

También cuestionó la portada impresa de La Nación, que incluía artículos de análisis. “QUITAR LA MÁSCARA A LAS BASURAS. Obviamente que esto no sólo es responsabilidad de las mediocres plumas sino también de los editores y dueños del pasquín. VLLC!”.

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Minutos antes, había insistido en esa línea: “Está claro que el problema no es sólo las basuras inmundas que la van de periodistas. El tema alcanza a los editores y a los dueños del medio. Es una asociación ilícita”.

Mientras tanto, seguidores y funcionarios respaldaron sus publicaciones. La columna sobre Adam Smith recibió elogios de distintos referentes oficialistas. Santiago Caputo escribió: “Claridad meridiana del Presidente sobre la trascendencia histórica de Adam Smith y sus aportes a la ciencia económica.”, a lo que Milei respondió: “gracias, profesor”.

A las 14:22, el mandatario reaccionó a un mensaje del actor Juan Acosta dirigido a Lijalad. “Te comiste una poronga de dos metros.,fin”, decía el posteo original, al que Milei respondió: “Sólo la puntita”.

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La actividad continuó casi sin interrupciones, con breves pausas entre las 18:00 y las 19:00, y entre las 20:00 y las 21:00. En esa última franja horaria, Milei probablemente haya visto la entrevista televisiva de Luis Caputo en LN+, quien habló de una supuesta “declaración de guerra” de los medios al Gobierno.

Ni bien terminó la aparición televisiva del ministro de Economía, el Presidente publicó un respaldo al funcionario: “MASTERCLASS DE TOTO SOBRE LA BASURA INMUNDA QUE SON LA MAYORÍA DE LOS PERIODISTAS. El editor y el medio que hayan dado lugar a esas notas son cómplices. Fin”.

La secuencia de mensajes se extendió más allá de la medianoche, ya concluido el fin de semana de Pascuas, sin que desde la cuenta presidencial se registraran saludos alusivos a la fecha.

NG/fl