ADEPA advierte sobre una presunta campaña extranjera de espionaje y desinformación

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) manifestó su inquietud tras la publicación de un informe elaborado por un consorcio internacional de periodistas, en el que se describe una posible maniobra de espionaje y desinformación impulsada desde el exterior. Según ese trabajo, la operación habría tenido como objetivo erosionar la imagen del gobierno argentino mediante la utilización de contenidos difundidos en medios nacionales.

Para la entidad, si estos hechos se corroboran, estarían frente a un caso grave de interferencia externa orientada a influir en la conversación pública bajo la apariencia de información periodística legítima.



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En su pronunciamiento, ADEPA remarcó la función central que cumple el periodismo en las democracias, sustentada en la rigurosidad, el chequeo de datos y la responsabilidad editorial. En esa línea, advirtió que iniciativas de este tipo no sólo desvirtúan esa tarea, sino que además pueden dañar la credibilidad de los medios ante la sociedad.

Al mismo tiempo, la organización llamó a evitar lecturas generalizadas que pongan en cuestión al conjunto de los periodistas, y enfatizó la necesidad de preservar la confianza en el trabajo profesional.

Frente a este escenario, ADEPA recomendó a las redacciones reforzar los mecanismos de verificación, así como profundizar el análisis del origen y recorrido de la información que se publica, con el objetivo de resguardar la calidad informativa.

Finalmente, la entidad reclamó que se avance en la investigación de lo sucedido y que, en los ámbitos correspondientes, se impulsen medidas destinadas a impedir la repetición de este tipo de prácticas.