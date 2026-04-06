La suspensión selectiva de las acreditaciones en Casa Rosada por la supuesta campaña rusa de desinformación

Javier Milei prometió “llegar hasta las últimas consecuencias” para identificar a todos los actores que, de forma directa o indirecta, participaron de la supuesta campaña rusa de desinformación contra su gobierno. Esta mañana, se tomó la primera medida concreta y se prohibió el ingreso de un grupo de periodistas a la Casa Rosada. Sin embargo, la suspensión de las acreditaciones fue selectiva, ya que no afectó a todos los medios vinculados al escándalo.

Desde Casa Rosada aseguraron que no se trata de una suspensión en sí, sino de “una medida preventiva hasta esclarecer los hechos”. A los periodistas se les quitó la huella de ingreso y no la acreditación, agregaron. Aunque se trata de una decisión temporal, nadie sabe por cuánto tiempo se extenderá.

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Los periodistas acreditados que hoy no pudieron ingresar a Casa Rosada trabajan en Ámbito Financiero, Tiempo Argentino, La Patriada y El Destape. Lo llamativo es que el Ejecutivo no fue contra todos los medios que figuran en la investigación que reveló la supuesta campaña, sino sólo contra aquellos que tienen una línea editorial crítica al gobierno. Por ejemplo, Infobae y El Cronista también aparecen en los documentos filtrados y cuentan con acreditados permanentes, pero no fueron afectados.

Según pudo saber PERFIL, El Cronista hizo gestiones con el oficialismo para explicar que las notas bajo la mira habían sido publicadas en 2024 por una persona que ya fue desvinculada de la empresa. Por eso, el medio habría conseguido no ser incluido en la lista de los suspendidos. No es el caso de Infobae, pero desde Casa Rosada no respondieron la consulta sobre el criterio con el que se realizó el corte.

Durante el día circuló que A24 había sido otro de los medios afectados. Sin embargo, en el oficialismo lo negaron y argumentaron que en la trama de los rusos está involucrado el portal de noticias y no el canal de televisión.

Según publicó La Nación, Martín Menem replicó la medida en la Cámara de Diputados. No sucedió lo mismo en el Senado, donde quien pone las reglas es Victoria Villarruel, enfrentada con el Ejecutivo.

El Destape habló de manera directa de “censura”: “El gobierno de Javier Milei profundiza el ataque a la prensa y censura a quienes buscan exhibir sus políticas de hambre y casos de corrupción”, sostuvo el medio.

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No es la primera vez que el gobierno avanza contra quienes cubren las actividades de la casa de gobierno. Uno de los casos que tuvo más impacto fue el de la periodista Silvia Mercado, a quien en junio de 2024 no se le renovó la acreditación. La periodista presentó un amparo en la Justicia y, al final, el Ejecutivo la reincorporó. La historia de los agentes rusos le acaba de dar una nueva oportunidad al Presidente para insistir en sus cuestionamientos y agresiones a la prensa.

La investigación, a la Justicia

Este fin de semana se reveló que, durante la primera etapa de la gestión libertaria, un grupo de agentes rusos habrían puesto en marcha operaciones de desinformación a través de la publicación de artículos en medios de comunicación argentinos. La investigación fue llevada adelante por el medio africano The Continent y el inglés openDemocracy.

Los investigadores tuvieron acceso a 76 documentos que fueron analizados y verificados por un consorcio periodístico que incluyó al medio ruso Dossier Center e iStories y al francés All Eyes on Wagner y Forbidden Stories. Desde Argentina participó el periodista Santiago O’Donnell con su medio Filtraleaks, donde se publicaron los datos de este país.

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Según los documentos, en Argentina hubo 23 medios en los que se publicaron notas pagadas por los rusos: Infobae (2 artículos), Realpolitik (20), Ámbito (8), C5N (17), Diario Con Vos (37), El Destape (27), Big Bang News (16), Diario Registrado (26), A24 (10), Dos Bases (19), La Patriada Web (9), En Orsai (11), Sección Ciudad (5), El Ciudadano Web (6), Política Argentina (12), Tiempo Argentino (6), Grito del Sur (6), El Cronista (2), Infocielo (3), Data Clave (1), Agenda Urbana (2), Ciudadano Agro (1) y Contraste MDP (1).

Apenas se conoció la trama, el abogado Jorge Monastersky presentó una denuncia en la Justicia Federal por la posible existencia de una estructura extranjera que trabaja en el país con el objetivo de influir en la opinión pública. La causa quedó este lunes en manos del juez porteño Sebastián Ramos y del fiscal Ramiro González.