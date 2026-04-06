Gustavo Damián González: “El Gobierno necesita retomar la agenda legislativa para que se deje hablar de Adorni”

El Gobierno nacional atraviesa uno de sus momentos más complejos desde su asunción, con el foco puesto en la necesidad de retomar la agenda parlamentaria para desplazar la atención del escándalo que involucra a Manuel Adorni.

En ese contexto, el analista político Gustavo Damián González sostuvo que “el Gobierno empezó a tener una serie de traspiés cuyo epicentro fue Adorni”, lo que derivó en un corrimiento del eje político desde el Congreso hacia el Poder Ejecutivo.

Según explicó, la estrategia oficial apunta a reinstalar una batería de proyectos legislativos anunciados previamente, entre ellos iniciativas vinculadas a la justicia y acuerdos internacionales. En ese sentido, remarcó que “el Gobierno necesita retomar la agenda legislativa para que un poco se deje hablar de Adorni”, en un intento por recuperar control sobre la discusión pública.

La negociación política como clave

Uno de los puntos centrales que podría reordenar el escenario es la negociación por cargos en el Poder Judicial. González detalló que existen 300 vacantes, con 60 nombramientos listos, lo que abre una instancia clave de acuerdos con gobernadores, especialmente aquellos no alineados con el kirchnerismo.

En paralelo, también aparece la discusión por la Corte Suprema, donde el oficialismo buscaría avanzar con nuevos nombramientos. Este proceso exige mayorías calificadas, lo que obliga a construir consensos políticos amplios. En ese marco, el analista destacó que el Gobierno ha mostrado hasta ahora capacidad para imponer temas en la agenda: “el Gobierno Nacional ha tenido enorme capacidad de fijar agenda y esta capacidad no la ha tenido la oposición”.

Sin embargo, advirtió que la oposición intentará capitalizar el caso Adorni para desgastar al oficialismo, generando una disputa directa por el control del debate público en el Congreso.

El peso de la economía en el escenario electoral

Más allá de la coyuntura política, González subrayó que el factor decisivo será la economía, especialmente de cara al próximo proceso electoral. Aunque el Gobierno mantiene respaldo interno —reflejado en gestos públicos de apoyo a Adorni—, el malestar social comienza a hacerse sentir.

En ese sentido, afirmó que “el ciudadano a pie lo que está sintiendo en el día a día es que su poder de compra se va encareciendo”, lo que podría impactar directamente en la evaluación de la gestión.

Para el analista, el desenlace dependerá de si la ciudadanía percibe mejoras concretas o decide otorgar una nueva oportunidad al oficialismo: “lo que va a girar ahora mucho más que nunca por lo que queda de la elección va a ser el bolsillo”.

Así, mientras el Gobierno apuesta a recuperar iniciativa política en el Congreso, el verdadero termómetro estará en la economía y en la capacidad de la oposición para articular una alternativa competitiva.

