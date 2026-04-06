El Gobierno actualizó los topes de facturación para el certificado MiPyME

La Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, del Ministerio de Economía de la Nación, actualizó los topes de facturación y de activos del Registro MiPyME para las categorías de micro, pequeña y mediana empresa.

Los nuevos parámetros se fijaron en función de la evolución de las variables económicas y de las particularidades de cada sector, “lo que permite una clasificación más precisa de las empresas y reduce barreras normativas, ampliando el universo alcanzado y facilitando el acceso a los beneficios vigentes”, indicaron desde la Secretaría de Industria.

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Entre las novedades previstas en la actualización del Registro, se destacan:

- Actualización de topes de venta

- La actualización de tope de activo, que alcanza a las empresas con actividad financiera, inmobiliaria o de seguros, que fue fijado en $3.438.000.000.

- Exceptuación a las personas físicas integrantes de cooperativas que no realicen actividades comerciales, productivas o de servicios de la obligatoriedad del requisito de obtener la condición MiPyME para que la cooperativa pueda encuadrar como tal.

Desde Industria indicaron que “estas modificaciones promueven que cada uno de los tramos en los que resulten categorizadas las empresas sea representativo de su tamaño real. A su vez, garantiza que más empresas puedan acceder a los beneficios que otorga el Certificado MiPyME”.

Registro MiPyME

El Registro de Empresas MiPyME, creado por la Ley 27.264, agrupa a las sociedades, cooperativas, autónomos y monotributistas que realizan actividades comerciales, de servicios y productivas en el país. Incluye tanto a contribuyentes empleadores como a un número significativo de contribuyentes no empleadores. Hoy cuenta con 1.880.000 empresas con certificado vigente.

Con inscripción voluntaria, el Registro otorga a las empresas un certificado que acredita su condición de micro, pequeña o mediana empresa y es una herramienta de acceso a beneficios especialmente pensados para el sector.

La composición del Registro refleja una alta representatividad de sociedades (88%) y de personas humanas (autónomos 57% y monotributistas 20%).

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Beneficios de poseer el Certificado MiPyME

-Contar con el Certificado MiPyME es cada vez más relevante, ya que otorga acceso a beneficios impositivos y financieros. Algunos de los beneficios impositivos más destacados son:

- Cómputo del Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios como pago a cuenta de las Contribuciones Patronales con destino al SIPA (solo para Microempresas).

- Reducción en la alícuota de contribuciones patronales de Seguridad Social.

- ARCA (Ex AFIP, según la Resol. Gral. 5629/2024) estableció un plan de facilidades de pago para regularizar deudas tributarias, aduaneras y de seguridad social vencidas al 31/12/2024. Este plan puede solicitarse hasta el 30 de abril de 2025.

- Exención de la comisión bancaria por depósito de efectivo.

- Compensación del 100% del Impuesto a los Débitos y Créditos para Micro y Pequeñas Empresas, y del 60% para medianas empresas (tramo I del rubro industria).

- Diferimiento en el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por 90 días (solo para Micro y Pequeñas Empresas).

- Si tienes el Certificado MiPyME vigente al inicio del ejercicio fiscal, puedes pagar los anticipos del Impuesto a las Ganancias en 10 cuotas iguales del 10% cada una.

- Simplificación para la solicitud del certificado de no retención del IVA con condiciones especiales.

- Acceso a financiamiento a través de las SGR (Sociedades de Garantía Recíproca).

- Reducción en el plazo de acreditación de ventas con tarjeta prepaga: A partir del 01/03/2025, las entidades financieras deberán acreditar en un máximo de 2 días hábiles las ventas realizadas con tarjeta prepaga en Micro y Pequeñas Empresas.