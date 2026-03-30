Santiago Fernández Escobar: “El 95% de las pymes sigue gestionando con criterios del siglo XX”

En un contexto de fuerte incertidumbre y retracción del consumo, la reconversión empresarial se vuelve una necesidad urgente para las pequeñas y medianas empresas. Santiago Fernández Escobar, asesor de empresas, delineó en Canal E tres ejes fundamentales para lograrlo, poniendo el foco en el capital humano como motor principal del cambio.

El especialista fue contundente al afirmar que “la mayoría de las pymes están absolutamente sobreinvertidas en recursos para corregir déficits y subinvertidas en recursos para sofisticar talento”, marcando así uno de los principales errores estructurales. Según explicó, el alto rendimiento no se logra corrigiendo debilidades, sino potenciando fortalezas: “lo único que es capaz de elevar el techo del rendimiento potencial es que uno invierta en algo que hace muy bien”.

Talento y cambio de paradigma

Fernández Escobar sostuvo que muchas empresas siguen operando con una lógica obsoleta en la gestión de personas. “El 95% de las pymes todavía tiene criterios de selección de personas y de gestión del siglo XX”, advirtió, señalando que esos modelos ya no responden a las demandas actuales.

En ese sentido, planteó que la inteligencia dejó de ser el principal diferencial competitivo: “lo que la inteligencia fue al siglo XX, hoy son las actitudes al siglo XXI”. Para el especialista, características como el compromiso y la humildad son determinantes en equipos de alto rendimiento. De hecho, destacó que “el hambre y la humildad son las dos actitudes que más correlacionan con el alto rendimiento”.

Además, remarcó la importancia de distinguir conceptos clave dentro de la cultura organizacional: “humildad es la capacidad de una persona de tener una agenda colectiva que le trasciende la agenda individual”, lo que permite construir resultados sostenibles en el tiempo.

El conflicto como herramienta estratégica

Otro de los puntos centrales fue la necesidad de derribar uno de los grandes mitos empresariales: el miedo al conflicto. Para Fernández Escobar, evitarlo puede ser fatal para el desempeño de un equipo. “Es muy importante que la pyme le dispare al mito número uno que atenta contra los equipos de alto rendimiento, y es el temor al conflicto”, afirmó.

En este sentido, explicó que la clave está en generar entornos de confianza donde el desacuerdo sea productivo: “cuando no construimos un ámbito de confianza en donde ese conflicto se pueda dar de forma saludable y sincera, estamos en el horno”.

La metáfora que utilizó fue clara: “es como no tener limpia parabrisas… no podemos evitar la lluvia, pero sí podemos limpiar la visión”, subrayando que, en contextos de incertidumbre, la claridad interna es vital.

Finalmente, concluyó que el principal desafío de cualquier pyme es lograr esa claridad organizacional: “el equipo número uno de una pyme tiene que construir claridad, justamente por la incertidumbre y la ambigüedad que hay”.