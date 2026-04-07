Donald Trump y una nueva amenaza contra Irán: "Esta noche morirá toda una civilización"

La escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán sumó un nuevo capítulo luego de que el presidente Donald Trump lanzara un duro mensaje contra el régimen iraní y dejara abierta la posibilidad de una intervención militar en Medio Oriente si no prosperan las negociaciones diplomáticas en curso.

A través de su red social “Truth Social”, Trump aseguró que el actual sistema político iraní podría enfrentar un “cambio total de régimen”, en un contexto marcado por ataques contra infraestructura crítica del país asiático y amenazas cruzadas entre ambas naciones.

Donald Trump habla de un posible cambio político en Irán

En su publicación, el presidente estadounidense cuestionó con dureza al gobierno iraní, al que responsabilizó por décadas de corrupción y violencia política.

En este sentido, afirmó que “47 años de extorsión, corrupción y muerte” podrían llegar a su fin y sugirió que un nuevo liderazgo podría abrir una etapa diferente en el país.

Además, dejó una advertencia de fuerte tono al señalar que los acontecimientos actuales podrían derivar en consecuencias de gran magnitud si no se alcanza una solución política.

También planteó que un eventual recambio en la conducción del país podría generar un escenario “revolucionariamente positivo” si estuviera liderado por sectores que, según su visión, sean más moderados.

Ataques a infraestructura estratégica iraní

Las declaraciones de Donald Trump coincidieron con una serie de ataques contra objetivos clave de la infraestructura iraní. Entre los blancos alcanzados se encuentran puentes ferroviarios, rutas estratégicas y nodos logísticos vinculados al comercio y al transporte de energía.

El foco puesto en el Estrecho de Ormuz

En este escenario, Trump también evalúa una posible acción militar para garantizar la libre navegación en el Estrecho de Ormuz, un paso marítimo clave por donde circula una porción significativa del petróleo comercializado a nivel global.