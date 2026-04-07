Mercado local en rojo y petróleo en alza por la reciente amenaza de Donald Trump hacia Irán

Las bolsas internacionales operan este martes con pérdidas generalizadas, en un contexto de creciente incertidumbre geopolítica tras la advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al gobierno de Irán. El mandatario estadounidense exigió la liberación inmediata del tránsito marítimo en el estratégico Estrecho de Ormuz y fijó un ultimátum con amenazas de represalias militares en caso de incumplimiento.

El reclamo incluyó un plazo concreto para restablecer la navegación, acompañado por la advertencia de posibles ataques a infraestructura crítica iraní, como puentes y centrales eléctricas. Este escenario elevó la tensión internacional y tuvo un impacto directo en los mercados financieros, especialmente en el precio del petróleo, que reaccionó con subas.

Cuál fue la reacción del mercado energético

En el mercado energético, los futuros del crudo mostraron incrementos impulsados por el temor a interrupciones en el suministro. El Brent del Mar del Norte avanzó 0,5% y se ubicó en USD 110,30 por barril para contratos con entrega en junio. En paralelo, el West Texas Intermediate en Estados Unidos trepó 3,5%, alcanzando los USD 116,40 por barril para entrega en mayo, su valor más alto en las últimas cuatro semanas.

Habitualmente, el WTI cotiza por debajo del Brent, pero la actual coyuntura alteró esa dinámica. La diferencia en los plazos de entrega generó una distorsión en los precios, reflejando una mayor demanda por petróleo de disponibilidad inmediata. Según operadores del mercado, esta situación responde a la urgencia de asegurar abastecimiento ante un posible agravamiento del conflicto.

En el frente bursátil, los principales índices de Wall Street registraron caídas de entre 0,4% y 1,2% hacia el mediodía, afectados por el clima de aversión al riesgo. En Argentina, el índice S&P Merval retrocedió 1,1%, hasta los 2.973.000 puntos.

El sector bancario es el principal perjudicado en la baja de las acciones argentinas

Las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York, a través de ADR, también mostraron mayoría de bajas, con el sector bancario liderando las pérdidas cercanas al 2%. Esta tendencia se alineó con el comportamiento global de los activos de riesgo, presionados por la volatilidad externa.

En el mercado de deuda, los bonos soberanos en dólares registraron una caída promedio del 0,4%. En consecuencia, el riesgo país elaborado por JPMorgan Chase subió hasta los 622 puntos básicos, reflejando un deterioro en la percepción de riesgo sobre la Argentina.

A nivel doméstico, un informe del IERAL de la Fundación Mediterránea aportó datos sobre la evolución reciente de la actividad económica. El estudio señaló que el PBI creció 6,4% entre noviembre de 2023 y enero de 2026, con un desempeño positivo impulsado por sectores como Finanzas, Energía y Agro.