Horacio Fazio: “La Argentina se está posicionando en un lugar muy peligroso”

La política exterior argentina vuelve a estar en el centro del debate tras las recientes declaraciones del presidente Javier Milei sobre conflictos internacionales. En este contexto, el analista Horacio Fazio advirtió sobre los riesgos de un alineamiento que, según su mirada, podría comprometer la seguridad del país.

“Se está posicionando en un lugar muy peligroso”, afirmó, al referirse al rol que Argentina está adoptando en el escenario global. En esa línea, remarcó que “esta es una guerra que claramente no nos concierne”, cuestionando la decisión de involucrarse en disputas ajenas a los intereses nacionales.

El especialista vinculó esta postura con el alineamiento del Gobierno con potencias como Estados Unidos e Israel, lo que —según explicó— podría tener consecuencias internas. “Pone en jaque, pone en riesgo la seguridad de nuestro país”, sostuvo, recordando antecedentes de atentados en territorio argentino.

Neutralidad histórica en tensión

Fazio destacó que Argentina ha construido históricamente una identidad basada en la convivencia pacífica entre comunidades de distintos orígenes. En ese sentido, alertó sobre el impacto que puede tener tomar partido en conflictos internacionales.

“Es peligroso tomar partido, como se hace en este caso”, enfatizó, y agregó que estas decisiones “desnaturalizan lo que significa tener una concordia, una buena relación con todos los países del mundo”.

Además, remarcó que la sociedad argentina se caracteriza por su diversidad e integración: “Nosotros no hacemos diferencia entre las comunidades de origen judío, origen árabe, origen ruso”, subrayó, en defensa de un modelo de convivencia que podría verse afectado por tensiones externas.

Críticas al liderazgo y la estrategia internacional

El analista fue más allá y apuntó directamente contra el presidente, al considerar que se trata de una decisión personal más que de una estrategia de Estado.

“Es una posición individual, equivocada, totalmente equivocada”, afirmó, y sostuvo que no contempla los intereses de la sociedad argentina. En la misma línea, insistió en que “es un grave error del presidente” avanzar en ese rumbo.

También cuestionó el estilo de liderazgo del mandatario: “Estamos hablando de un personaje disruptivo”, señaló, sugiriendo que su forma de ejercer el poder influye en la política exterior.

Respecto al rol de la Cancillería, marcó diferencias: “El canciller ha mantenido un prudente silencio”, indicó, en contraste con las declaraciones del jefe de Estado.

Por último, el analista vinculó este posicionamiento con la relación con Estados Unidos: “Su posicionamiento exagerado, claramente casi impostado, responde a ese alineamiento”, afirmó, aunque aclaró que eso no justifica posturas extremas.

“No nos obliga ese alineamiento a tener posiciones tan extremas”, concluyó, insistiendo en la necesidad de priorizar la neutralidad y la estabilidad internacional.