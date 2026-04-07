Nueva Ley de Salud Mental: el Gobierno impulsa cambios clave en internaciones y atención en todo el país

El Gobierno nacional avanza con un proyecto de nueva Ley de Salud Mental que promete modificar de manera profunda el sistema de atención en todo el país, especialmente en lo referido a internaciones y criterios diagnósticos. La iniciativa, anunciada por el vocero Manuel Adorni, busca reemplazar la normativa vigente desde 2010 y responder a falencias detectadas en su aplicación.

Desde el Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones, explicaron que el objetivo central es mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario, especialmente ante situaciones de riesgo y emergencia que hoy no encuentran un encuadre adecuado.

Problemas en la implementación actual

Uno de los principales argumentos para impulsar esta reforma es la desigual implementación de la ley vigente. Según datos oficiales, solo 16 jurisdicciones adhirieron plenamente a la normativa actual, lo que genera fuertes asimetrías en el acceso a la atención.

Además, existen brechas estructurales en el sistema: no todas las provincias cuentan con servicios adecuados de salud mental en hospitales generales ni con camas suficientes para internación, lo que deriva en demoras y dificultades en la atención.

Un modelo más flexible y homogéneo

En este contexto, el nuevo proyecto busca establecer un esquema más flexible y homogéneo a nivel nacional, que permita intervenir de manera más rápida y efectiva ante situaciones críticas.

Cambios en los criterios diagnósticos

Uno de los cambios más relevantes es la redefinición de conceptos clave. El Gobierno propone reemplazar el término “padecimiento mental” por criterios más precisos basados en clasificaciones internacionales de enfermedades.

El objetivo es evitar ambigüedades y mejorar la calidad de los diagnósticos, alineando el sistema local con estándares internacionales.

Nuevos criterios de intervención

Asimismo, se introduce un nuevo criterio de intervención: la “situación de riesgo de daño para la vida o la integridad física”, tanto del paciente como de terceros. Este enfoque apunta a habilitar intervenciones más tempranas y preventivas.

Cambios en el régimen de internaciones

En cuanto a las internaciones, el proyecto mantiene su carácter excepcional, pero flexibiliza los mecanismos en casos de urgencia. Se habilita la internación involuntaria inmediata cuando exista riesgo inminente, decisión que deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario en un plazo de 24 horas.

Otro punto clave es la posibilidad de transformar una internación voluntaria en involuntaria si el paciente no está en condiciones de tomar decisiones sobre su salud. En estos casos, intervendrán tanto la Justicia como equipos profesionales.

Nuevo modelo de atención

El proyecto también introduce cambios en el modelo de atención. A diferencia de la ley vigente, que promovía el cierre de hospitales psiquiátricos, la nueva propuesta busca integrarlos dentro de una red más amplia.

El sistema contemplará distintos niveles de complejidad, incluyendo hospitales especializados, servicios en hospitales generales, atención ambulatoria y dispositivos comunitarios. El objetivo es lograr una red coordinada que mejore las derivaciones y garantice continuidad en los tratamientos.

Control, supervisión y respaldo político

Además, se prevé reforzar los mecanismos de control y supervisión, con mayor participación del Ministerio de Salud y otros organismos técnicos.

En el plano político, la iniciativa ya recibió respaldos. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, expresó su apoyo y aseguró que la normativa actual “no funciona”, destacando la necesidad de avanzar en cambios urgentes.

El proyecto ingresará al Congreso en los próximos días, donde se espera un debate amplio con participación de distintos sectores. Desde el oficialismo confían en que la reforma permitirá construir un sistema más eficiente, equitativo y preparado para responder a situaciones críticas.