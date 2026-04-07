Impulsan una ley para limitar las tasas municipales: exigen servicios reales y frenan cobros “sin causa”

Un proyecto de ley presentado en el Congreso de la Nación propone establecer límites claros a las tasas municipales en todo el país, con el objetivo de evitar cobros sin justificación y reforzar la protección del contribuyente. La iniciativa plantea que solo serán válidas aquellas tasas que estén directamente vinculadas a un servicio concreto, efectivo e individualizado.

El texto, que ya fue girado a comisiones clave como Asuntos Constitucionales y Presupuesto, apunta a fijar un marco normativo uniforme basado en principios constitucionales y en la jurisprudencia de la Corte Suprema. De aprobarse, modificaría la forma en que los municipios crean, aplican y justifican este tipo de tributos.

Qué propone el proyecto de ley

El proyecto establece que una tasa municipal debe responder exclusivamente a la prestación de un servicio real por parte del Estado local. Además, exige que exista una relación razonable entre el costo del servicio y el monto que se cobra al contribuyente.

Uno de los puntos centrales es la definición precisa de “tasa”, entendida como una prestación económica cuya causa es un servicio estatal concreto que beneficia directamente a una persona o a un bien determinado. Bajo esta lógica, se fijan tres condiciones: la existencia efectiva del servicio, la identificación del beneficiario y la proporcionalidad del monto.

Prohibición de tasas sin contraprestación

La iniciativa introduce una prohibición expresa de crear tasas que no tengan una contraprestación clara. En particular, busca evitar que los municipios utilicen estos instrumentos con fines meramente recaudatorios, desvirtuando su naturaleza.

En esa línea, se propone impedir el uso de bases de cálculo como ingresos, facturación u otros indicadores económicos que no reflejen el costo real del servicio prestado. Según el proyecto, estas prácticas pueden derivar en cobros desproporcionados e incluso en situaciones consideradas confiscatorias.

Carga de la prueba y control

Otro aspecto relevante es la carga de la prueba. El proyecto establece que será el municipio quien deberá demostrar, tanto en instancias administrativas como judiciales, que el servicio existe, se presta efectivamente y justifica el monto exigido.

Como mecanismo adicional de control, se contempla la posibilidad de que los gobiernos locales creen cuentas específicas para cada tasa, con el fin de transparentar la relación entre lo recaudado y el costo del servicio.

Consecuencias en caso de incumplimiento

En caso de incumplimiento, las consecuencias serían significativas. Las ordenanzas o actos administrativos que establezcan tasas sin cumplir estos requisitos podrían ser declarados nulos. Esto habilitaría a los contribuyentes a reclamar la devolución de lo pagado e incluso exigir indemnizaciones.

Alcance y fundamentos constitucionales

El proyecto también invita a provincias y municipios a adherir a este régimen, respetando sus autonomías, pero dentro de un marco común que garantice derechos constitucionales básicos en todo el territorio nacional.

En los fundamentos, los impulsores citan antecedentes de la Corte Suprema que sostienen que las tasas deben estar vinculadas a servicios concretos y ser proporcionales. Asimismo, advierten que la autonomía municipal no habilita la creación de tributos sin causa.

Finalmente, la iniciativa se apoya en el artículo 17 de la Constitución Nacional, que protege el derecho de propiedad, y plantea que el Congreso tiene la responsabilidad de establecer límites claros para evitar abusos fiscales. De avanzar, el proyecto podría redefinir la relación entre contribuyentes y municipios en materia tributaria.