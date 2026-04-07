Industriales bonaerenses presionan por baja de impuestos en medio de la crisis productiva

La industria en la provincia de Buenos Aires atraviesa un momento crítico y comienza a elevar su nivel de presión sobre el gobierno de Axel Kicillof. Según explicó Eugenia Muzio, a Canal E el deterioro del sector responde a múltiples factores, entre ellos la caída del consumo y el aumento de los costos.

“La industria de por sí está cayendo en sus márgenes, está cayendo por la caída propia del consumo”, sostuvo, al tiempo que advirtió que la situación se agrava en un contexto de competencia con importaciones.

En este escenario, distintas cámaras industriales trabajan en una propuesta para reducir uno de los impuestos más cuestionados: Ingresos Brutos. La iniciativa apunta a una baja gradual hasta su eventual eliminación.

“Hay industriales bonaerenses que ya están preparando una especie de proyecto para el gobernador Axel Kicillof, que tiene que ver con la baja de ingresos brutos de manera gradual hasta llegar a su propia eliminación”, detalló.

Presión fiscal y conflicto con la provincia

El reclamo no es sencillo de resolver. La provincia de Buenos Aires enfrenta problemas financieros y una fuerte dependencia de sus recursos tributarios.

“Es un poco un tira y afloje”, describió Muzio, al explicar la tensión entre la necesidad de aliviar la carga impositiva y la urgencia fiscal del Estado provincial.

A esto se suma el conflicto por las tasas municipales, que también están bajo la lupa del sector productivo. Algunas ya fueron judicializadas, como las de seguridad e higiene, mientras que otras (como la tasa ambiental) generan fuerte rechazo.

“Llega a una carga impositiva de como el 6,5% y eso se suma a todas las dificultades”, afirmó sobre el impacto acumulado de estos tributos en municipios como Pilar.

Riesgo de cierres y efecto “círculo vicioso”

El panorama hacia adelante genera aún más preocupación. Tras un 2025 complejo, las empresas evalúan su continuidad en 2026.

“Este año es más probable que haya más cierres, que ya la cuestión se vincule hacia un no poder sostenerse”, alertó la especialista.

El problema, explicó, es estructural: la caída de la actividad afecta la recaudación, lo que limita la posibilidad de reducir impuestos, generando un círculo difícil de romper. “Es una víbora que se muerde la cola”, graficó, en referencia a la relación entre la presión fiscal y la actividad económica.

Mientras tanto, desde la provincia sostienen que no es el momento para resignar ingresos. Sin embargo, el sector privado insiste en encontrar alternativas que no afecten la recaudación pero permitan sostener la producción.

“Vamos a buscar una forma en la que no impacte en la recaudación”, concluyó Muzio, marcando el eje de la negociación que se abre.