El Gobierno respalda a Trump ante el ultimátum que podría desatar un ataque contra Irán

El Gobierno argentino ratificó su postura internacional en un contexto de máxima tensión. A horas de que venza el ultimátum de Estados Unidos a Irán, la administración de Javier Milei expresó un alineamiento total con Donald Trump.

Mientras crece la incertidumbre por un posible ataque militar, desde la Casa Rosada siguen de cerca el conflicto. La postura oficial es clara: respaldo político a las decisiones de Washington en Medio Oriente.

Apoyo total del Gobierno a Estados Unidos

Funcionarios cercanos al Presidente aseguran que el alineamiento con Donald Trump es “total y absoluto”. Javier Milei, desde la Quinta de Olivos, sigue la situación sin emitir declaraciones formales. Sin embargo, su posición quedó reflejada en mensajes públicos y retuits de apoyo.

Una relación política cada vez más cercana

En una entrevista con el medio español El Debate, Milei definió a Trump como “el mejor presidente de la historia de Estados Unidos”. También expresó admiración por figuras como Marco Rubio y Benjamin Netanyahu.

Estas declaraciones consolidan un vínculo político que se viene profundizando. El respaldo en este conflicto refuerza esa línea internacional.

El ultimátum de Trump y la amenaza de un ataque

El plazo impuesto por Estados Unidos vence este martes a las 20:00 (hora local). Según trascendió, si no hay acuerdo, se ejecutaría un ataque coordinado contra objetivos estratégicos en Irán.

El propio Donald Trump advirtió que la acción militar es inminente. También habló de un posible “cambio total de régimen” en el país asiático.

Operativo militar y objetivos estratégicos

El plan incluye ataques a infraestructura clave como puentes, centrales eléctricas y rutas. También se analiza el control del estrecho de Ormuz, un punto clave para el comercio global de petróleo.

Según datos citados por Infobae, por esa vía pasa cerca del 20% del petróleo que va de Medio Oriente a Occidente. Su control es estratégico a nivel mundial.

Negociaciones contra reloj y tensión creciente

Mientras tanto, continúan las gestiones diplomáticas para evitar una escalada. Funcionarios estadounidenses mantienen contactos con intermediarios internacionales.

Sin embargo, las negociaciones siguen estancadas. El escenario más temido es un conflicto abierto con impacto global.

Primeros ataques y consecuencias en Irán

En las últimas horas, se registraron ataques aéreos sobre infraestructura iraní. Hubo víctimas y daños en rutas y puentes clave.

Estas acciones anticipan el nivel de tensión que podría escalar en las próximas horas. La situación sigue siendo altamente inestable.