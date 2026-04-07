Insumos más caros: la desventaja de Argentina frente a la región

La competitividad de la industria argentina vuelve a quedar en el centro del debate. Un informe privado reveló que casi 5 de cada 10 insumos son más caros que en países como Brasil, Chile y Paraguay.

El dato expone una brecha de costos estructural que complica a la producción local. A pesar de algunos cambios recientes, la diferencia con la región sigue siendo un problema clave.

Qué dice el informe sobre los costos en Argentina

Según un relevamiento de la Fundación Mediterránea, el 44% de los insumos resulta más barato en el exterior. El estudio comparó cerca de 80 precios con países de referencia.

Entre ellos aparecen Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Estados Unidos. La conclusión es clara: Argentina sigue perdiendo competitividad en varios sectores.

Los países más competitivos frente a Argentina

Paraguay lidera el ranking con el 57% de insumos más baratos. Por su parte, Brasil pasó del 47% al 59% y consolidó su ventaja.

Chile también amplió la brecha, alcanzando un 64%. En cambio, Estados Unidos y Uruguay siguen siendo los más caros del análisis.

Cómo impacta en la industria y los servicios

El problema no se limita a un sector. El informe muestra que la diferencia de costos afecta a la industria, la construcción, alimentos y tecnología.

Por ejemplo, el caucho aparece como uno de los insumos más caros en Argentina. En cambio, el azúcar es uno de los pocos productos con ventaja local.

Salarios, energía e internet: dónde está la diferencia

En servicios, los salarios de programadores son más bajos que en la mayoría de los países comparados. En Argentina rondan los USD 2.190, muy por debajo de Estados Unidos.

En cuanto a internet, el país tiene valores intermedios. Mientras que Chile y Brasil son más baratos, Uruguay y Estados Unidos resultan más caros.

En energía, la Argentina muestra un dato positivo. Tiene uno de los costos industriales más competitivos de la región, solo detrás de Paraguay.

Por qué Argentina sigue siendo más cara

El informe advierte que no hay una sola causa. La diferencia responde a una combinación de factores económicos y estructurales.

Entre ellos se destacan:

Inflación persistente

Distorsiones en precios relativos

Impacto del tipo de cambio

El rol clave del dólar y la inflación

La evolución del tipo de cambio será determinante para el futuro. También influye la dinámica de precios, que sigue afectando la competitividad.

Aunque hubo una desaceleración inflacionaria, el problema no se resolvió. La presión de los costos sigue siendo alta.