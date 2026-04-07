Tensión y gases en los accesos: las organizaciones sociales resisten el fin del programa "Volver al Trabajo"

Las principales arterias de acceso a la Ciudad de Buenos Aires amanecieron bloqueadas este martes por una masiva jornada nacional de protesta contra el desmantelamiento de la asistencia estatal. Columnas de manifestantes se concentraron desde temprano en puntos neurálgicos como el Puente Pueyrredón, Puente Saavedra, La Noria y la autopista Buenos Aires-La Plata, en rechazo a la decisión oficial de eliminar el programa "Volver al Trabajo" (VAT). La medida, que se hará efectiva este 9 de abril, desató un plan de lucha que se replicó en más de 70 localidades de todo el país.

Los episodios de mayor fricción se desataron en el Puente Pueyrredón, donde la Policía Federal y la Prefectura arrojaron gas pimienta y empujaron a los manifestantes para impedir que la protesta avanzara hacia la Avenida Mitre. En Puente Saavedra, la infantería de la Policía de la Ciudad desplegó camiones hidrantes para quedar cara a cara con las organizaciones, mientras que en Ruta 3 y General Paz, las fuerzas federales impidieron el encendido de neumáticos para mantener el protocolo antipiquetes. Ante la prensa, el dirigente Eduardo Belliboni cruzó al Ejecutivo al señalar que el Gobierno actuó como si ingresar a la Capital fuera un delito.

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