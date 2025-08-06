Filmaron a Eduardo Belliboni en un bar, tomándose selfies, mientras, cerca de allí, se realizaba la marcha de protesta en el Congreso

Se viralizó este miércoles 6 de agosto un video del dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni en una cafetería mientras, a metros de allí, se realizaba la protesta fuera del Congreso que todos los miércoles encabezan los jubilados acompañados por diferentes movimientos políticos, estudiantiles y sociales. Lo más curioso es que el referente piquetero incluso aceptó tomarse selfies con dos personas que pasaban por el lugar.

La inmensa repercusión que tuvo la grabación hizo que el líder social escribiera en su cuenta social de X: “Che, qué bronca que les dio que la gente me saludara, ¿No?”.

Curiosamente, tras este escándalo mediático que lo dejó mal parado, Belliboni decidió convocar para el jueves 7 de agosto, a las 10, un “piquete en el Puente Puerredón”, en Avellaneda, pidiendo por “trabajo genuino, la restitución de los alimentos a los comedores y el aumento del monto de los programas sociales. Contra el plan de guerra de Milei contra los trabajadores, el movimiento piquetero se planta”.

Qué pasó este 6 de agosto en la Marcha del Congreso

Agentes de la Policía Federal obligaron a retroceder a los manifestantes, implementando así el protocolo antipiquetes ordenado por el Ministerio de Seguridad. Fueron apoyados por un camión hidrante y se arrojó gas lacrimógeno para detener la movilización. Esta medida afectó a los cronistas de diferentes medios que cubrían la marcha.

Las fuerzas federales se encargaron de cortar la circulación de vehículos que se movían por las avenidas que rodean a la Plaza de los Dos Congresos; mientras tanto, la Policía Federal había implementado el cierre de la avenida Entre Ríos, en dirección a Callao.

