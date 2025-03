Eduardo Belliboni y un panelista libertario se agarraron a piñas en pleno stream y los separó Guillermo Moreno

Sucedió otra vez. El referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, se agarró a las piñas en vivo durante un programa de streaming. Esta vez, ocurrió mientras se iba del canal Vale Todo y el militante libertario Luciano García Maañón, quien es co-conductor del programa Anti Casta, arremetió contra él y lo acusó de “delincuente”. Eso fue suficiente para que Belliboni reaccionara y rápidamente se fueron a los golpes. Lo hilarante de la situación, es que debieron ser separados por el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, quien co-conduce en el mismo espacio. Diego Moranzoni, quien conduce el espacio, intentó detenerlos mediante la palabra, pero tampoco funcionó.

Durante los segundos que dura la secuencia, se escucha a García Maañón, cercano a la diputada nacional Lilia Lemoine. atacar verbalmente al dirigente social: “Diego, disculpame que te diga algo. Que esté este tipo, un delincuente, acá...”, comenzó, apuntando a Belliboni con el dedo. “Sos un delincuente. A vos te digo. No te voy a respetar nunca”. Ante esto, varios de los allí presentes le advirtieron que parase, y hasta se escucha a Moreno decir por lo bajo “mirá que este se la aguanta", en referencia a Belliboni. García Maañón, sin embargo, redobló la apuesta: “¿Qué me importa que se la aguante? A vos te digo. ¿Quién te pensás que sos, boludo?”, disparó.

La secuencia, que quedó registrada de forma parcial, debido a que Belliboni se encontraba detrás de cámara, se viralizó rápidamente en redes sociales. A un costado, llega a observarse a Moreno cuando intenta separarlos y queda en medio de la disputa. El grado de violencia fue tal, que debieron cortar la transmisión por unos minutos, con una placa que rezaba “en un toque estamos”.

A la vuelta, Moranzoni se disculpó con la audiencia por lo ocurrido minutos antes: “En primer lugar, quiero pedir perdón a las más de 10 mil personas que estaban mirándonos. Me parece demencial meterte en el programa de otro compañero a agredir. Por más de que el invitado sea Robledo Puch. Te estoy hablando de un asesino serial. Agredirlo invadiendo el aire con violencia, creo que está mal. Entiendo todo lo que me vas a decir, pero no se hace, no está bien. Me parece una falta de respeto. No para lo que pensás, sino para el resto de tus compañeros que trabajamos en medios”, dijo directamente a García Maañón, quien inició el conflicto.

Sin embargo, este no se quedó callado y respondió a las acusaciones: “Yo me metí porque gente de éste tipo me vino a amenazar. Violento es el que le roba la comida a la gente”. Pero para cortar con el clima de tensión y terminar con el tema, Moreno hizo una intervención a modo de chiste: “¿Cuánto pesas? ¿Noventa y pico? ¿Lo aguanté o no lo aguanté?“. Su comentario causó la risa de los presentes y dio por finalizada la polémica.

Peleas en vivo: el antecedente reciente de Belliboni en otro streaming

En diciembre de 2024, el dirigente social había protagonizado otro entredicho que terminó a las piñas con el influencer libertario Fran Fijap. En aquel entonces, el escenario era el programa Domados, de María Julia Oliván. Según reveló la periodista en una entrevista con TN, todo comenzó con la omisión del saludo. “Duró un minuto. Esto inicia, y en eso estuvo mal Fran, cuando no le dio la mano. Todos empiezan y terminan el programa dándose la mano”, explicó. Desde ese momento, el clima fue escalando hasta que “se fue de las manos”.

Sin embargo, Oliván aclaró que las imágenes que se conocieron posteriormente eran “apenas un adelanto editado”: “Decidimos mostrar solo la primera parte del debate, que es hablado, y este avance del final”, reconoció. Aunque el programa grabado duró una hora, los espectadores apenas vieron 20 minutos y un vistazo del caótico desenlace.

La periodista también expresó su preocupación por el diseño del estudio. “Me da pánico el vidrio detrás de mi posición. En esta situación temí que alguien se cayera y se lastimara”, confesó. Mientras Belliboni encaraba a Fijap, Oliván intentó calmar los ánimos: “Le decía ‘Eduardo, ¿no te das cuenta de que esto te perjudica? ¡Estamos en cámara!’”.

