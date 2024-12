Los 10 momentos más picantes del debate entre Eduardo Belliboni y Fran Fijap: por qué terminaron a las trompadas

El enfrentamiento entre el referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, y el youtuber libertario Fran Fijap generó polémica tras un debate en el programa “Domados”, conducido por María Julia Oliván. Viralizada a un nivel altísimo, la discusión subió de tono al final de la entrevista, cuando Belliboni extendió la mano para despedirse y Fijap rechazó el gesto, insultándolo. Esto provocó que Belliboni reaccionara de manera violenta, intentando golpear al influencer, quien buscó refugio detrás de la conductora.

Este evento se suma a otros enfrentamientos recientes entre ambos sectores ideológicos, y reflejan la creciente polarización en el debate público argentino.

Aquí, los principales cruces entre Eduardo Belliboni y Fran Fijap

1 - Fran Fijap a Eduardo Belliboni: “Es un mamarracho este señor”

El primer 'round' de este debate se dio en torno a la situación del hambre en Argentina.​ Belliboni dijo que “no sirve cortar la comida de los comedores como hizo este Gobierno”. Fijap le respondió que no era cierto y agregó: “Este tipo va a caer en cana porque le robaba la plata a la gente, es un mamarracho este señor”.

2 - Fran Fijap: “Los comedores de bien siguen funcionando, los otros eran curros”

Fijap argumentó que los comedores que cumplen con los requisitos que el Ejecutivo dictó están en funcionamiento. Acto seguido arremetió contra Belliboni y los trabajadores: “Para mi esa gente no es no es trabajadora y él tampoco es un trabajador para mi”.

3 - Eduardo Belliboni: “Yo estaba en Varela cuando vos no habías ni nacido”

La discusión entre Belliboni y Fijap tuvo tantos cortocircuitos, que luego de varios minutos Belliboni aún se expresaba en torno a la cuestión de los comedores. El líder del Polo Obrero invitaba tanto a Oliván como a Fijap a “conocer algunos de los comedores de Varela” y no pudo evitar deslizar a Fijap un “así no tenés que viajar tanto”. De inmediato el youtuber le respondió “si vos no sabes ni dónde queda Varela”, pero Belliboni, más experimentado le respondió que él se movía por esa zona antes del nacimiento del libertario.

4 - Fran Fijap: “Tenés miedo, flaco”

Belliboni intentaba comentar sus antecedentes laborales mientras miraba a Oliván. Rápidamente Fijap percibió que el líder piquetero no lo miraba en sus intervenciones y le dijo a la conductora: “Vos te das cuenta que no me mira”. Y se dirigió a Belliboni: “No me mirás porque no te gusta, tenés miedo, tenés miedo, flaco”. Belliboni le respondió que él se crió en Burzaco y que de ninguna manera le tenía miedo. Gesto sobrador de Fijap.

5 - Belliboni, Fijap y la cuestión “kirchnerismo”

La discusión entre ambos referentes se canalizó inevitablemente hacia la cuestión del kirchnerismo. Aunque imperceptible para el ojo inexperto, Belliboni es una figura del trotskismo, un sector ideológico que nunca estuvo con el movimiento liderado por Cristina Fernández de Kirchner.

Sin embargo, el youtuber intentó ingresar por todos los ángulos al decir que el Polo Obrero negociaba con Victoria Tolosa Paz en tiempos de la presidencia de Alberto Fernández. Negado rotundamente por Belliboni, lo que quedó en claro es que, al menos en público, ni la izquierda ni la derecha quieren “hacerse cargo” del kirchnerismo.

6 - Eduardo Belliboni: “Son unos torturadores de gente”

El líder piquetero no dejó pasar la oportunidad de recordar a los detenidos durante los incidentes ocurridos fuera del Congreso durante el tratamiento de la ley de Financiamiento Universitario. “Son unos torturadores” lanzó Belliboni, a lo que Fijap le respondió: “Ustedes son torturadores de gente, flaco, que cortan las calles y le perjudican la vida a la gente que tiene cáncer”.

7 - Fran Fijap: “¿Cómo? ¿Que yo no soy campesino?”

Quizá el momento más insólito se dio mientras Fijap contaba que trabaja desde los cinco años en el campo. Belliboni, incrédulo le dijo “vos no trabajas en el campo”, con un tono despectivo, a lo que el influencer libertario respondió sorprendido: ““¿Cómo? ¿Que yo no soy campesino?”. La frase despertó risas en Belliboni, mientras Fijap continuó contando que también tuvo una experiencia laboral en blanco trabajando en un bazar. Entre más risas, Belliboni le dijo: “Andá a una fábrica”.

8 - Eduardo Belliboni: “Te echaron los radicales de una marcha, para eso tenés que hacer mucho”

Belliboni le enumeró a Fijap todas las marchas de las cuales había sido echado y fue irónico al decir: “A vos te echaron los radicales de una marcha, mirá que para que te echen los radicales, tenés que hacer mucho”. Fijap se defendió: “Me echó una patota de Lousteau”.

9 - La cuestión del periodismo en el debate entre Belliboni y Fran Fijap

Otra cuestión que no pudo evitar colarse en el debate entre Eduardo Belliboni y Fran Fijap fue la del periodismo. “¿Vos haces periodismo?”, cuestionó el líder piquetero a Fijap, quien le respondió que sí. Belliboni entonces le dijo que “periodismo hacía Rodolfo Walsh, que se enfrentó a la dictadura, no vos”. El referente del libertarismo le retrucó diciéndole que esa opinión reflejaba un rasgo fascista en Belliboni: “Sos un fascista, te molesta que haya periodistas con una ideología distinta a la tuya”. Belliboni terminó diciéndole: “Sos un gil, un nene que no laburó nunca”.

10 - Último episodio del debate Belliboni - Fran Fijap: saludo fallido y final a las trompadas

"Señores hasta aquí ha llegado el último Domados, es el único en el que me calenté hasta yo”, confesó María Julia Oliván con una suerte de alivio tras un debate sumamente intenso, lleno de cortocircuitos, chicanas y gritos de ambos lados. Acto seguido, Belliboni levantó su mano y la extendió hacia Fran Fijap, para concluir el debate como acostumbra a hacer el programa de Oliván.

Sin embargo, el youtuber pareció quedarse molesto y le negó el gesto. “Dale, vamos a darnos la mano”, insistió Belliboni, pero Fijap siguió negándose y le dijo: “Me amenazaste, flaco”. Belliboni siguió pinchando a Fijap y le dijo “dale, si querés me pongo guantes así no te lastimo la mano”. Eso enfureció a Fijap, quien le respondió: ¿Qué te hacés, pedazo de bobo? Sos un tipo grande, boludo”. Belliboni sonrió y miró a Oliván como avisándole que, si Fijap seguía en ese modo, la cosa se complicaría.

Fijap no captó la señal y prosiguió diciéndole a Belliboni que era “un maleducado” y lanzó la frase que terminó de desencajar al líder del Polo Obrero: “Tocá de acá, boludo”.

Al escuchar eso, Belliboni le advirtió: “A mi no me digas ‘boludo’ porque me levanto y te doy un sopapo”. “Dale” le respondió desafiante Fijap.

A partir de ese momento, lo que todos conocemos. Una serie de hechos bochornosos que involucraron a Belliboni, Fran Fijap, María Julia Oliván, una productora del programa y un hombre que se cruzó en cámara sin saber bien qué hacer. Trompadas y empujones coronaron el debate. Todo un paisaje del nivel de polarización entre la izquierda y la derecha argentina.

