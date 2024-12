El escenario era el programa Domados, de María Julia Oliván, un espacio de streaming que habitualmente busca conjugar posturas antagónicas con un toque de intensidad. Pero este jueves, la periodista se enfrentó a algo más que un debate acalorado. Eduardo Belliboni, dirigente piquetero, y Fran Fijap, influencer libertario, llevaron la confrontación a un terreno físico, con golpes incluidos.

Según reveló Oliván en una entrevista con TN, todo comenzó con una omisión tan básica como un saludo. “Duró un minuto. Esto inicia, y eso estuvo mal Fran, cuando no le dio la mano. Todos empiezan y terminan el programa dándose la mano”, explicó. Desde ese momento, el clima fue escalando hasta que “se fue de las manos”.

María O’Donnell cruzó a Guillermo Moreno después de la pelea con Mila Zurbriggen: "Me parece muy parecido a Milei"

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Eduardo Belliboni vs Fran Fijap: el control de daños

Las imágenes de la violenta escena rápidamente inundaron las redes sociales. Sin embargo, Oliván aclaró que lo viralizado era apenas un adelanto editado. “Decidimos mostrar solo la primera parte del debate, que es hablado, y este avance del final”, reconoció. Aunque el programa grabado duró una hora, los espectadores apenas vieron 20 minutos y un vistazo del caótico desenlace.

La periodista también expresó su preocupación por el diseño del estudio. “Me da pánico el vidrio detrás de mi posición. En esta situación temí que alguien se cayera y se lastimara”, confesó. Mientras Belliboni encaraba a Fijap, Oliván intentó calmar los ánimos: “Le decía ‘Eduardo, ¿no te das cuenta de que esto te perjudica? ¡Estamos en cámara!’”.

Insólita pelea en Rafaela: le pegó una piña porque no quiso prestarle un diario

El segundo round entre Belliboni y Fijap que no fue

Lo que ocurrió después del programa amplió la dimensión del incidente. Según Oliván, Belliboni no dio por terminado el conflicto tras el corte. “Se quedó esperándolo afuera porque quería pelearse en el patio”, relató. La conductora intentó disuadirlo: “Le dije ‘Eduardo, yo no puedo dejar que te mates a piñas’. Es mi barrio, no puedo permitir algo así”.

Por su parte, Fran Fijap lanzó duras acusaciones tras el episodio. Aseguró que Belliboni intentó “asesinarlo” y que incluso Oliván resultó golpeada. Del otro lado, el dirigente piquetero ofreció otra versión: “Yo solo me defendí. Le quise dar la mano y me empujó. Me dijo ‘viejo pelotudo’, y ahí explotó todo”.

El PJ bonaerense espera reunir a Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa el lunes en Moreno

El no-saludo de Fijap a Belliboni que incendió la pantalla

El conflicto central quedó registrado en los primeros 15 segundos del anticipo publicado. Belliboni, visiblemente molesto, tendió la mano hacia Fijap con firmeza: “Dame la mano”.

El youtuber, con un gesto burlón, respondió: “No, tocá para allá, boludo”.

La referencia al famoso “andá p’allá, bobo” de Lionel Messi desató el caos. Belliboni, alterado, lo encaró: “A mí no me digas boludo, porque me levanto y te doy un sopapo”.

“Dale”, replicó Fijap, desafiante. Lo que siguió fue un despliegue de tensiones contenidas. Belliboni cruzó la mesa para enfrentar al influencer, quien, ya de pie, retrocedió rápidamente detrás de Oliván. La periodista, en una posición incómoda, levantó las manos:“¡Pará, pará! No, no, no”.

La escena culminó con un Belliboni más contenido, aunque visiblemente alterado, ante la presencia de las cámaras. Oliván, con un tono mezcla de reproche y asombro, sentenció: “¡Estás loco, Eduardo! ¡Estamos al aire!”.

NG

LT