El asistente de Lanata, Facundo Casanova, reveló detalles sobre su salud, la pelea familiar y el escándalo con Marcovecchio

Facundo Casanova, el histórico asistente de Jorge Lanata, rompió el silencio y abordó de manera directa los recientes conflictos familiares que involucran a la esposa del periodista, Elba Marcovecchio, y las hijas de Lanata, Bárbara y Lola. En una entrevista realizada a la salida del Hospital Italiano, Casanova también habló sobre los videos que se filtraron, donde se ve a la abogada en la oficina del conductor de Radio Mitre. Además, compartió detalles sobre su situación laboral y el estado actual de Lanata.

El estado de salud de Jorge Lanata

Al ser abordado por un cronista de Socios del espectáculo, Facundo Casanova no esquivó ninguna pregunta. Explicó que visitaba a Jorge Lanata a diario, siempre a las seis de la tarde, turnándose con otros para acompañarlo. "Yo vengo a acompañar a Jorge en todo esto", afirmó Casanova.

Sobre el estado de salud de Lanata, Casanova indicó que hay momentos en los que el periodista está "muy lúcido" y otros en los que pasa "días malos". Actualmente, Lanata sufre una escara en la espalda, lo que le provocó fiebre y retrasó su traslado al centro de rehabilitación Santa Catalina. "Eso es lo que le provocó algunas líneas de fiebre y por eso no pudieron trasladarlo al Santa Catalina", explicó Casanova.

El vínculo con Lanata y la suspensión de empleados

Casanova también habló sobre su relación con Lanata. "Jorge es mi jefe, y para mí es muy importante. Yo lo aprecio muchísimo", expresó, y destacó que considera al periodista también un amigo. Recordó que su madre trabaja con Lanata desde 1999 y que él lo conoce desde ese entonces, cuando el periodista comenzó a rodearse de personas de confianza. "Es muy raro que Jorge mueva a alguien", comentó.

Al ser consultado sobre su reacción ante la suspensión de empleados, Casanova no dudó en calificar la decisión como "horrible". "Fue horrible. Horrible. Aparte no me lo esperaba porque me conocen", sostuvo, y agregó que si Lanata estuviera consciente, no estaría de acuerdo con la medida. "No le gustaría, estoy cien por ciento seguro", aseguró.

Jorge Lanata

Respecto a su situación laboral, Casanova aclaró que nunca dejó de trabajar. "Las hijas de Jorge habrán dicho ‘por favor, no lo saquen a Facundo’", comentó. Confirmó que las tres personas suspendidas fueron él, su madre y Francisca, quien acompaña a Lanata desde hace 20 años. Ante la pregunta sobre si esto fue una venganza de Elba Marcovecchio, Casanova contestó: "No sabría decirte", aunque confesó sentirse "destratado".

En cuanto a los videos que circularon en los que se ve a Elba Marcovecchio en la oficina de Lanata, Casanova negó haberle "hecho una cama". "No. Yo no le hice ninguna cama a nadie. Solo me estaba cuidando y cuidando a Jorge. Yo respondo a Jorge Lanata, nada más", aclaró. Sobre si considera a Elba de confianza, respondió: "Yo creo que sí, por qué se casó entonces, Jorge se casó enamorado".

Jorge Lanata y la grieta familiar

Casanova también se refirió al audio filtrado en el que Elba Marcovecchio habla con él sobre las hijas de Lanata. "Yo lo grabé. Y también soy quien controla las cámaras tanto de Buenos Aires como de Uruguay", explicó. Aclaró que al ver las imágenes, inmediatamente lo informó, ya que "me compromete a mí como empleado". "Es mi trabajo. Hubiera hecho lo mismo si eran las hijas. Yo me debo a Jorge Lanata", afirmó, y agregó: "Que piensen lo que quieran, yo sé bien quién soy".

Finalmente, Casanova se refirió a la grieta entre Elba Marcovecchio y las hijas de Lanata. "Nunca hubo feeling ahí, pero tampoco hubo falta de respeto. Y Jorge lo sabe", indicó. "Cuando salga, Jorge nos va a putear a todos. A mí, a mi madre, a Elba, a las hijas, a todos", concluyó, antes de despedirse, mostrando su esperanza sobre la recuperación de su jefe: "Estén tranquilos que va a salir. Y cuando salga nos va a putear a todos", reiteró.

