Un dirigente piquetero cercano a Capitanich fue condenado por abuso sexual y accedió a la libertad condicional 

Osmar Quintín Gómez, el líder piquetero exfuncionario del exgobernador de Chaco, Jorge Capitanich, recibió la condena de tres años de carcel en suspenso por el delito de abuso sexual con acceso carnal luego de un juicio abreviado. El lunes por la noche, Gómez accedió a la libertad condicional.

El juicio abreviado estuvo a cargo de los camaristas Héctor Geijo, Virginia Ise y Daniela Meiriño de la Cámara Primera en lo Criminal de Resistencia. El acusado enfrentaba una pena de entre seis y 15 años en prisión.

La víctima, una docente de la Escuela de Gestión Social N° 4 que dirigía Gómez y colaboradora del Movimiento de Trabajadores Desocupados Zona Norte, decidió que no continuará con la causa para evitar verse expuesta. Por esta decisión, el juicio por jurados para juzgar a Guzman no se podrá llevar a cabo.

Tras la resolución de la Cámara, el dirigente piquetero, que estaba detenido desde el 20 de julio de este año, ingresará al Registro Nacional de Abusadores Sexuales y deberá someterse a tratamiento psicológico.

El episodio comenzó a investigarse el 17 de julio de 2023 por el Ministerio Público Fiscal de Chaco, luego de que una mujer de 53 años denunciara a Osmar Quintín Gómez por un delito contra la integridad sexual ante la División de Violencia Familiar provincial, que le brindó un botón antipánico.

Según la denuncia, el 10 de julio de 2023, el dirigente piquetero se contactó con la denunciante para que fuera a hacer trabajo comunitario a un comedor de Colonia Benítez, algo habitual entre las tareas de la Escuela de Gestión Social N° 4.

Sin embargo, la docente relató que al llegar notó que el lugar estaba vacío. Gómez la llevó a una habitación y la abusó sexualmente. “Me tomó de las manos, me dijo que no diga nada, que yo sabía lo que me podía pasar”, dijo la víctima. Luego de abusarla, la llevó a su barrio en Resistencia y la dejó a dos cuadras de su vivienda.

Gómez junto al clan Sena en 2017.

Al momento de la denuncia, Osmar Quintín Gómez era asesor de la secretaría de Ministros de Chaco y precandidato a diputado provincial en 2023, aunque renunció luego de que se diera a conocer el hecho.

Además de haber formado parte del gobierno del exgobernador Capitanich, Gómez es allegado a Emerenciano Sena y Marcela Acuña, acusados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, con quienes viajó en 2017 a Roma en una visita de piqueteros al Papa Francisco.

En septiembre de este año, Gómez fue sobreseído junto a Sena y Acuña luego de ser imputados por trata de personas y explotación laboral durante la construcción de viviendas en el programa "Sueños Compartidos".

