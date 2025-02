Eduardo Belliboni denunció "una campaña persecutoria" y pidió el apartamiento del fiscal Gerardo Pollicita

Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero presentó una denuncia para que se investiguen filtraciones de la fiscalía N° 11 a cargo del fiscal Gerardo Pollicita. En un comunicado de prensa extendido por el Polo Obrero, afirman que el fiscal filtró información sensible de la causa a los medios con el fin de alimentar una campaña de desprestigio.

“La filtración forma parte de una maniobra persecutoria en la cual la fiscalía juega abiertamente”, sostienen. El documento, que, aseguran, fue enviado a la producción del programa de Luis Majul y otros medios el día 31-1, aún no figuraba en el expediente de la causa 4489/23.

“Sin ninguna duda la filtración es la muestra de un prejuzgamiento, sobre todo cuando dicha información será utilizada para montar un escarnio público que colabore a formar una falsa condena”, sostuvo Liliana Alaniz, abogada defensora del dirigente social. “No es la primera vez que esto sucede a tal punto que el propio (juez Sebastián) Casanello el año pasado formuló una denuncia porque el contenido de la causa era exhibido en los medios de comunicación”, agrega el comunicado.

En conversación con Perfil.com, Belliboni, expresó su postura frente al proceso judicial que enfrenta. “Esto forma parte de una campaña persecutoria y de un clima de época”, sostuvo.

Además, el dirigente del Polo Obrero contó que no es la primera prueba difícil que tiene como activista. “Yo estuve en la movilización en la que asesinaron a nuestro compañero Mariano Ferreyra, fue muy duro”, relató. “Empecé a militar con el fin de la dictadura militar, en una organización de derechos humanos, y en esa época tenía en la cabeza que podía pasarte lo mismo que sabíamos que pasaba en el país, por lo que lo de ahora me mantiene tenso, pero no es algo que uno no espere”.

Eduardo Belliboni, referente del Partido Obrero, se encuentra en el centro de un proceso judicial que podría llevarlo a juicio oral, acusado de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, amenazas y extorsión. Las imputaciones en su contra fueron elevadas a juicio oral por el fiscal Pollicita, quien destacó que "se comprobó que la organización instauró una especie de ‘salario’ o ‘contraprestación’ para beneficio de los propios imputados, que se nutría tanto de las ‘cápitas’ extraídas extorsivamente a las víctimas como de fondos del Estado Nacional y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires".

Sin embargo, el dirigente, de 66 años, enfatizó que las acusaciones en su contra carecen de pruebas sólidas: “Pollicita no tiene pruebas para decir las barbaridades que dice de mí. Si uno se pone a leer el extenso pronunciamiento, habla de su íntima convicción de que yo soy chorro y no sé qué cosa, pero en un proceso hay que presentar pruebas, no es suficiente con ninguna convicción”. Además, cuestionó la negativa de la justicia a aceptar testimonios que podrían demostrar su inocencia: “A nosotros no nos permitieron presentar testigos por el momento, no quieren escuchar las voces de nuestros testigos porque se les caería toda la acusación, quedaría en evidencia de que hay miles de testigos a nuestro favor, mientras que ellos sólo tienen tres testimonios muy dudosos. Este viernes vamos a llevar 100 testigos a la puerta de tribunales para que los periodistas les pregunten lo que quieran”.

“Dicen que no presentamos facturas, lo cual es falso. El sistema de asistencia del Estado a los comedores consiste en que te dan dinero para comprar insumos, ollas, etc. Una vez realizada la compra, tenés que validar las facturas y cargarlas en un sistema para ver si están aprobadas por la AFIP. Está todo presentado legalmente”, aclaró, sobre la acusación por el desvío de fondos.

Además, habló de las acusaciones por un pago de su tarjeta de crédito. “Fueron gastos de nafta relacionados con una actividad del Polo Obrero, un viaje que realizamos a Córdoba, donde hay 10 mil compañeros organizados, no son gastos personales”.

Por otra parte, sostuvo que el gobierno de Milei ha adoptado una estrategia de criminalización contra las organizaciones populares: “El Gobierno encontró un enemigo, estigmatizado ya desde el gobierno anterior, y entró en una onda ‘castiguemos a las organizaciones’ que se juegan la vida en los barrios, contra el narcotráfico, poniendo comedores populares, haciendo asistencia a los chicos vulnerables”.

“Hace todo esto contra los más vulnerables no porque le represente un ahorro significativo, sino porque buscan que la gente se desmoralice. Quieren que aceptemos todo, que nos saquen los convenios, las cuestiones sociales como la vacunación, las ayudas por las enfermedades crónicas, cosas que sufre toda la población, pero en especial los pobres”, sostuvo.

El Polo Obrero, la organización piquetera que integra Eduardo Belliboni.

Denunció además la creciente represión contra la protesta social: “Se jactan de que nos sacaron de la calle, lo cual es relativamente falso, porque estuvimos un montón reclamando en la calle, pero sacaron un ejército a cada protesta que, obviamente, le pone un freno a las familias que quieren reclamar. Y no es una cosa simbólica: en abril tuvimos 70 heridos y 70 detenidos. Hasta internados. Yo mismo estuve internado en terapia intensiva, en febrero del año pasado, tras las movilizaciones contra la Ley Bases, porque me tiraron tanto gas que se me obstruyeron las vías respiratorias y terminé internado en el hospital Ramos Mejía”.

Finalmente, Belliboni adelantó que el Polo Obrero continuará su actividad y organizará nuevas acciones de protesta: “Estamos en un proceso de reunificación del movimiento piquetero, vamos a hacer una acción de lucha, estamos muy preocupados por la situación social general. La gente no puede abordar la canasta escolar, por el inicio de clases, es algo que vemos que está pasando en los barrios. Uno de nuestros reclamos actuales es un ingreso familiar de emergencia, educativo, para comprar útiles, guardapolvos. UNICEF dice que hay un millón de niños que se van a dormir sin cenar, la situación realmente es muy grave”.

