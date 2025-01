La Justicia rechazó las apelaciones de Belliboni y la causa por extorsión irá a juicio oral: "Vamos a ir a la ONU y la CIDH"

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó por "inadmisibles" las apelaciones del líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, y otros 14 acusados en la investigación por presunta administración fraudulenta, amenazas coactivas y extorsión en el manejo de planes sociales y lo dejó así en condiciones de ser enviado a juicio oral.

De esta manera, el máximo tribunal penal federal del país dejó así firmes los procesamientos confirmados por la Cámara Federal porteña. En diálogo con PERFIL, Belliboni aclaró que la resolución judicial indica que se "rechaza la apelación", pero que "no se pronuncia por el fondo de la cuestión", y que el material probatorio que el dirigente acumula para defenderse lo presente directamente en el juicio oral.

Fueron los camaristas Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky quienes rechazaron las apelaciones en una causa donde la sala I de la Cámara Federal agravó la situación procesal de Belliboni y de otra referente del Polo Obrero, María Dotti, al sumar en sus casos los delitos de amenazas coactivas y extorsión a beneficiaros de los programas para obligarlos a concurrir a piquetes y marchas.

En el caso el juez federal Sebastián Casanello, ya inició los trámites para enviar el expediente a juicio, para lo que dio vista a las partes.

Belliboni dijo a este medio que el apuntado principal, además del gobierno y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, es el juez Casanello. "Era considerado lento y lo llamaban 'tortuga' en causas contra el kirchnerismo, y en seis meses hizo un allanamiento y lo llevo a juicio. Es una parcialidad absoluta. Es una causa voulminosa, enorme, y no tuvimos ni tiempo a veces para responder a los procesos judiciales. Para nosotros, más que una tortuga es 'la liebre'.

En ese marco, denunció que "no hay derecho a defensa" y que por recomendación de algunas juristas van a recurrir a "la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos".

El fallo de Casación contra Belliboni

Casación desestimó las apelaciones por "inadmisibles" por cuestiones formales vinculadas a que no se encontró "debidamente fundada una cuestión federal" con lo cual las decisiones quedaron confirmadas.

También subrayó que los procesamientos no son una "sentencia definitiva o equiparable a tal". Belliboni está procesado por "administración fraudulenta", "amenazas coactivas" y "extorsión" por desvíos de fondos públicos destinados al programa "Potenciar Trabajo".

Los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens consideraron que hay evidencia sobre el "desvío de los fondos públicos asignados al Polo Obrero y a El Resplandor, a través de distintos convenios celebrados con el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del Programa Potenciar Trabajo".

Además, la acusación incluye la supuesta "imposición de una serie de exigencias a los beneficiarios del mismo ajenas a lo pactado a cambio de no perder la ayuda estatal, traicionándose así los intereses confiados por el Estado para obtener un beneficio particular y ajeno al objetivo de esa política pública".

Los fondos se desviaron y se habrían usado para "afrontar el pago de gastos vinculados a actividades políticas partidarias", consideró probado la Cámara Federal cuando confirmó los procesamientos en noviembre último.

Las irregularidades que denuncia Belliboni

El líder del PO, en sus apelaciones, reclamaba "irregularidades que llevaban a nulidades". "Por ejemplo, no poder presentar testigos para desmentir las acusaciones de extorsión, algo que sí puede hacer la parte querellante. Podríamos llevar hasta cientos de testigos".

Belliboni se quejó de que los allanaron cuando todavía no había salido el sol

También sumó a este medio que "no nos permitieron pedir pruebas para filmar el allanamiento, donde se apagó una cámara de filmación para que los policías que mandó Bullrich pudieran entrar libremente".

"El Estado dice que no gastamos el dinero que nos dieron a cooperativas y hemos presentado más de 53 obras en todo el país y no lo ha tenido en cuenta. El Ministerio de Capital Humano informa que no rendimos el dinero como correspondía y es falso. Vamos a denunciar al Ministerio por ocultar información, por falsedad ideologica, tiene todo rendido", agregó.

Por último, consultado sobre la expectativa del juicio, Belliboni dijo "vamos a ir como fuimos hasta ahora, con las facturas aprobadas por AFIP. Si dicen que eran truchas, tienen que ir a reclamárselo a la AFIP. Es legal esa empresa. Tenemos ese certificado de la AFIP. Compré computadoras a una empresa, presente en un escrito eso, compre los productos".

