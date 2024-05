Eduardo Belliboni: "Me encantaría que el Estado reemplace a las organizaciones sociales"

Eduardo Belliboni negó que haya existido extorsión por parte de las organizaciones sociales hacia quienes cobran planes, y aseguró que sí la hubo por parte del Gobierno: “Le mandaron a todas las personas que tenían un plan social un mensaje del Ministerio de Desarrollo Social diciendo que si se movilizaban iban a perder el plan". Al mismo tiempo, denunció que el nuevo plan llamado Volver al Trabajo incluye una cláusula de quita de beneficio para quienes se movilicen. "Eliminan un derecho democrático mediante la resolución de un ministerio. Es imposible que una reglamentación supere la Constitución. Eso es una extorsión", criticó el dirigente social en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Eduardo Belliboni es dirigente nacional de Polo Obrero y referente de Unidad Piquetera. Además, integra el Partido Obrero y el Frente de Izquierda.

El Polo Obrero, junto a otras organizaciones sociales, fueron acusadas de extorsionar a personas para que asistan a las movilizaciones bajo la amenaza de no cobrar su plan social. La mayoría de los diarios indican que hay pruebas de la extorsión. ¿Qué respuesta nos puede dar sobre este tema?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Lo que sale en los diarios es asombroso, nosotros recién pudimos acceder ayer a la causa. Es una causa muy voluminosa, pero ya hay quienes están dando información privilegiada y hablan de que hay pruebas. Nosotros consideramos que no hay ninguna prueba, son sólo indicios de cosas que están absolutamente tergiversadas por los medios de comunicación.

Algunos medios dicen que soy acusado de un montón de cosas y no es cierto, es verdad que acusaron a otros compañeros de mi organización, a quienes defiendo porque sé que no hicieron nada de eso, mi cara es la que aparece siempre como acusado. Hay una causa que se inició el 20 de diciembre y que, según la propia ministra, tenía más de mil denuncias. Ese día fue muy particular porque hubo una extorsión que salió por todos lados y ningún juez actuó. Le mandaron a todas las personas que tenían un plan social un mensaje del ministerio de Desarrollo Social diciendo que si se movilizaban iban a perder el plan. Eso está claro y quedó registrado en el teléfono de muchos de nuestros compañeros. No es un indicio, es una extorsión que decía que el que se moviliza, es decir, ejerce un derecho democrático, va a ser eliminado de un plan social en el que lo incluyeron por considerarlo vulnerable a una necesidad.

Además, hubo parlantes en algunas estaciones de tren donde también decían que le iba a quitar el plan a quienes se movilizaran. Eso que era una expresión del ministerio de Seguridad, ahora está por escrito en el nuevo programa que se llama Volver al Trabajo, que dice textualmente que si la personas que reciben el programa se movilizan, se le va a quitar el beneficio. Es decir, mediante una resolución de un ministerio, se elimina un derecho democrático, nunca lo vi en la historia. Es imposible que una reglamentación supere la Constitución. Eso es una extorsión.

Esta causa es de siete personas y del universo de 1.200.000 planes sociales. Dentro de estas siete personas, hay tres o cuatro que denuncian al Polo Obrero, soy impreciso porque no conocemos toda la causa. Sobre los papelitos encontrados, tenemos explicaciones para todos ellos. Hay algunos que hablaron de "cuadernos de los piqueteros". La causa de los Cuadernos correspondía a empresarios que le pidieron al Gobierno plata para hacer obras multimillonarias. Estamos hablando de un cuaderno secuestrado de un comedor del Bajo Flores.

Los cuadernos tienen que ver con un sistema de protección de la gente. Cuando hay una movilización, los delegados tienen la responsabilidad de saber que vuelve cada persona que fue a la movilización. Hay un registro de ida y de vuelta. Nos ha pasado de quedarnos hasta las 2 de la mañana buscando a una persona que se perdió. Alguien que viene del barrio La Palangana no tiene la menor idea de lo que es el centro, porque no va, porque si va al centro es estigmatizado.

A los pobres los miran mal, sobre todo en algunos lugares donde nos hemos encontrado con personas que iban al baño y eran detenidos por la policía, por portación de cara y vestimenta. Una vez hicimos una movilización por la Avenida del Libertador hasta la 9 de Julio y tuvimos compañeros detenidos, no sabíamos dónde estaban. Sobre la base de la ignorancia y la mala fe, se están utilizando cosas que son normales en las movilizaciones. En un centro de jubilados también hay un coordinador que hace una lista de las personas que van a lugares.

"El que paga es el banco y el que deposita es el Ministerio de Desarrollo Social. Nadie sabe explicar cuál es la intermediación de la que se nos acusa" afirmó Eduardo Belliboni.

Todo esto es una enorme manipulación de un Gobierno que lo primero que hizo fue eliminar la comida para los comedores populares y reventar los planes sociales. Hay otra causa judicial que tiene que ver con esta ofensiva judicial contra las organizaciones sociales. La señora Sandra Pettovello está por ser llevada a la Justicia porque hay una causa contra ella por abandono de personas por el corte de alimentos. Nadie habla de esa causa, pero es muy interesante. La señora está acusada y nadie lo dice, mientras que yo estoy todos los días en los medios acusado sobre cosas de las que nadie tiene ninguna prueba. Ayer, un señor me dijo chorro en un programa. Si soy un chorro, lo tienen que probar, y hace 50 años que vivo en el mismo lugar.

Yendo a los hechos, todo esto que menciono tiene que ser probado en los tribunales, pero desde antes de ayer ya hay medios que ya sabían todo lo que se había recogido. Ya se presentó una nulidad contra todos los allanamientos por mal funcionamiento de la policía. Probablemente, muchas de las causas se caigan porque se hicieron mal y de forma violenta. A un dirigente le pusieron un revólver en la cabeza. El allanamiento se hizo a las 5 de la mañana, todavía era de noche, se metieron en la casa de un dirigente de un barrio popular que sólo tenía una causa de una persona, no representaba ningún peligro, y le pusieron un revólver en su cabeza con la familia adelante. El allanamiento que muestran los medios es un local que tiene cámaras de seguridad, lo primero que hizo la policía cuando entró fue apagar las cámaras, eso ya es un motivo de nulidad. No había nadie en el lugar, e hicieron lo que quisieron.

Todo esto lo vamos a discutir en el tribunal, pero los medios ya se encargan de decir que somos todos culpables. No hay nada probado y tampoco hay imputados como dicen. Hubo 28 allanamientos, de los cuales 10 no conocemos a dónde fueron. Nos juntamos con las organizaciones y no sabemos a quién allanaron. Recién comienza el proceso de instrucción, no hay ninguna persona que haya sido convocada o detenida y llevada a la justicia.

El ex ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, dijo que se sintió extorsionado por las organizaciones sociales. Victoria Tolosa Paz también se enfrentó a varias de las organizaciones. Por otro lado, Néstor Kirchner, luego de la crisis del 2002, decidió incorporar a dirigentes sociales dentro de su Gobierno. Hay hechos concretos que muestran ciertas intermediaciones de las organizaciones sociales y los gobiernos de turno respecto al tamaño y la periodicidad de las protestas.

No sólo lo ministros del gobierno anterior. Carolina Stanley, ministra de Mauricio Macri, también nos acusó de extorsionadores. No hicieron ninguna denuncia porque saben que no hay ninguna extorsión. Una movilización que reclama que llegue comida a los comedores populares no es una extorsión, es un reclamo popular. Nosotros decíamos que la pobreza estaba creciendo cuando el INDEC decía que no y eliminaron las estadísticas durante un gobierno peronista.

Yo nunca integré ningún gobierno, el Polo Obrero es independiente de todos los gobiernos. Que respondan las organizaciones cooptadas por los gobiernos. Nosotros hicimos movilizaciones contra el gobierno de Macri, de los Fernández y ahora contra el gobierno de Javier Milei porque la pobreza está creciendo y no se resuelve el problema del trabajo. No hay un desarrollo industrial y de planificación de obra pública.

Al gobierno anterior le presentamos un proyecto para darle trabajo a un millón de personas y casi eliminar los planes sociales. Hicimos un registro de gente con oficio que estaba cobrando un plan social para que puedan realizar tareas, lo presentamos en distintos ministerios, Desarrollo Social, Trabajo, Planificación y nunca nos respondieron ni una sola palabra. Por eso ninguno de los ministros nos hizo ninguna denuncia, no extorsionamos a nadie, simplemente hicimos una movilización.

Aunque la acusación sea falsa, si resulta verosímil, las organizaciones sociales tienen un problema y tienen que trabajar para construir otra situación verosímil.

A todos los trabajadores de este país los acusan de extorsionadores cuando luchan, incluso de cosas peores, en alguna época también los acusaban de subversivos. Ahora se puso de moda la palabra "extorsión", pero antes había una huelga y eran "subversivos". Esto es algo histórico del movimiento obrero. A los anarquistas que construyeron los sindicatos de este país también les decían cosas como esas, incluso peores. No es nuestro problema, los trabajadores siempre fueron acusados porque quien nos acusa, no quiere discutir el reclamo. El reclamos que estamos planteando, ¿es real o no? ¿Creció la pobreza en Argentina? Este es el único problema. Yo no me quiero presentar como candidato a presidente, no me importa lo que piensen de mí.

Áspero cruce entre Feinmann y Belliboni: "Delincuente y mala persona"

Alejandro Gomel: ¿Existe algún aporte voluntario de la gente a las organizaciones sociales?

Totalmente y lo hemos defendido en todos los planos. Somos partidarios del aporte solidario y consciente de las personas, tal como ocurre con todas las organizaciones de los barrios que yo conozco. No hay ninguna que tenga financiamiento internacional. Toda la vida trabajé, nunca fui secretario de ningún sindicato, pero si me manejé en el ámbito sindical y los trabajadores siempre aportamos para construir nuestra organización. Eso lo trajeron los anarquistas y los socialistas. No somos agentes de retención como los sindicatos, no retenemos una parte del aporte. Creo que el aporte tiene que ser voluntario y no tiene que ser retenido por la patronal.

Van a decirle que está a favor de la reforma laboral.

¡Ni loco! Los que están a favor de la reforma laboral son algunos de los dirigentes de la CGT, pero no me quiero escapar del tema central.

Usted lo que dice es que no hay extorsión, pero que hay aportes voluntarios.

Hay una causa en relación a eso. Creo que la está llevando adelante el juez Lijo, pero está parada totalmente porque no saben qué hacer. Hace dos años que la causa no tiene nada, pero no la cierran. Nosotros hemos discutido y aprobado en congresos y asambleas la idea de un aporte voluntario. El que quiere, aporta y el que no quiere, no. Es falso que le sacamos el plan al que no aporta, porque el que da de baja los planes es el Gobierno.

Además, la gente cobra con tarjeta, otra barbaridad que dijo Milei es que iba a presentar un sistema por el cual la gente iba a cobrar directamente, pero ese sistema ya existe hace 7 años. Todas estas cosas que se dicen forman parte de una estigmatización de un sector que está luchando contra el Gobierno.

Canaletti justificó su estallido y la siguió contra Belliboni: "Es un vago, vive de los pobres"

Fernando Meaños: Más allá de que es claro que los beneficiarios de los planes sociales cobran con tarjeta desde hace muchos años, son las organizaciones las que determinan quién cobra y quién no.

El que paga es el banco y el que deposita es el Ministerio de Desarrollo Social. Nadie sabe explicar cuál es la intermediación de la que se nos acusa. El ministerio determina que una persona está en estado de vulnerabilidad, esa persona se organiza con quien quiera, hay iglesias o comedores como el de Margarita Barrientos, que es macrista. El plan social lo da el Gobierno y lo retira el Gobierno. ¿Qué intermediación hay ahí? Ninguna. La plata se deposita en un banco y la persona cobra de ese banco. Después decide si va a aportar. ¿Cuál es la forma de extorsión que tengo yo?

¿Cuál es el vínculo para que esa persona llegue a tener asistencia del Estado si no hay una organización en el medio?

Las organizaciones existen porque hay un montón de actividades en los barrios que no hace el Estado. A mí me encantaría que el Estado nos reemplace a todos nosotros y que ponga un club de barrio, una salita, lugares donde las mamás puedan dejar a los chicos para poder ir a trabajar. Me encantaría que el Estado reemplace a las organizaciones y que yo me pueda dedicar a otra cosa. Pero yo vivo en los barrios y no se hace nada de eso. Lo único que avanza en los barrios es el narcotráfico que ya le está dando préstamos a la gente. Esto va avanzar y no se trata de pibitos que venden paco, en un barrio de La Matanza hubo cinco vecinos muertos por un grupo narcotraficante que pertenece al primer comando de la capital de Brasil. Eso está en el expediente de la causa.

¿Cuál es el aporte de los militantes que cobran planes de menos de $100.000 por mes?

No son los militantes, son todos los que quieran. Hay gente que no es militante, está en una asamblea y come en un comedor. Estamos hablando de entre 150.000 y 200.000 personas en todo el país. En el Polo Obrero, el aporte es hasta el 2% del ingreso, no importa si el ingreso es mayor o menor. El que cobra un plan social puede aportar, si quiere, $1600. Esa plata es para alquilar el local, o para alquilar el flete y llevar la mercadería que el Estado no lleva a la puerta del comedor, hay que ir a buscarla a un depósito central. La verdura hay que comprarla, la garrafa también. Hay que pagar la luz porque muchas veces se come de noche porque es el momento en el que hay mayor cantidad de problemas con la comida en los barrios.

Si el Estado se hace cargo de eso, nos retiramos inmediatamente. Que lo haga todo el Estado, que ponga clubes sociales como hacemos nosotros, que ponga contención para los pibes con adicciones y que haga todo lo que hacen las organizaciones sociales. No lo van a hacer, dejaron el terreno libre para que avance el narcotráfico y, simultáneamente, hay un blanqueo de capitales. Dos más dos, son cuatro.

ADP VFT