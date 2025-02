Guillermo Moreno culpó a los "progres" y al "tarambana" de Alberto Fernández por la llegada de Milei

El ex secretario de Comercio de Cristina Kirchner, Guillermo Moreno, apuntó contra el sector "progre" dentro del peronismo y lo responsabilizó por el "desastre económico" y el ascenso de Javier Milei a la Presidencia. En una entrevista en Futurock, Moreno sostuvo que "los progres son los responsables del fracaso del espacio popular en la Argentina" y aseguró que "nos llevaron a este desastre".

"Rompieron los huevos en el gobierno de Alberto Fernández y nos llevaron a esto, hermano", afirmó Moreno, quien insistió en que si bien la crisis económica venía de antes, "la profundizaron". En esa línea, enfatizó: "El fracaso de Macri y el fracaso de Alberto llevaron a Milei".

Según el ex funcionario, la victoria del actual presidente no responde a un fenómeno global, sino a la gestión del exmandatario peronista. "Acá vino Milei, viejo. Vino Milei por el tarambana de Alberto", sentenció. También criticó la promesa incumplida del expresidente sobre la mejora de la economía: "Te dijo que iba a llenar la heladera y te la vació más".

Moreno cuestionó además la "agenda progre" que, según él, impuso el gobierno de Fernández, y la contrastó con lo que considera la verdadera agenda del peronismo. "La gente dañada la cuida el peronismo, los progres la entregaron porque le sacaron el trabajo", afirmó.

El ex funcionario diferenció entre los intereses de las minorías y los de la mayoría de la población. "Vamos a la agenda de la Argentina, no de una minoría. Vamos a la agenda de la mayoría", remarcó. Y agregó: "La agenda de las minorías es de las minorías. Hay que defenderlas, pero desde un proyecto de mayoría, no desde un proyecto de minoría".

En ese sentido, propuso un modelo económico basado en la reindustrialización del país. "La agenda de Argentina es producción y trabajo. Es reindustrializar la Argentina. Desde la reindustrialización, hay que cuidar a las minorías", señaló.

Para Moreno, la experiencia de gobierno de Alberto Fernández demostró el fracaso de esa línea política dentro del peronismo. "Quedó demostrada la realidad del asco de gobierno que hizo Alberto Fernández con esa agenda", aseveró. "Este debate lo podíamos tener en el año 2019. Ahora no, porque ya gobernó Alberto Fernández", agregó.

Finalmente, llamó a la dirigencia a "abrir la cabeza" y dejar atrás "las estupideces que se pensaban en el gobierno de Alberto". "Primero ganemos, después vemos. Hay que ganarle a Macri, que la minoría ya pasó. Alberto Fernández fue un desastre", concluyó.

