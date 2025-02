Eduardo Valdés: "No siento que quienes votaron diferente piensen que vamos a hacer dos bloques"

El diputado Eduardo Valdés afirmó que lo inesperado de la sesión del Congreso donde el peronismo votó dividido no fue la postura de Axel Kicillof o los diputados bonaerenses, que votaron junto con la mayoría del bloque, sino el apoyo de legisladores de Santiago del Estero y Catamarca al dictamen en comisiones para que se trate el proyecto previamente. También menciona la sorpresa por la abstención de Germán Martínez, presidente del bloque. “Eso sí fue una sorpresa, no tanto con respecto a lo de Kicillof o lo bonaerense”, afirmó en Modo Fontevecchia , por Net TV , Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Eduardo Valdés es diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Fue embajador argentino en el Vaticano en 2014, jefe de Gabinete de la Cancillería en 2003, fundador y director de la Escuela Nacional de Gobierno en 1995.

El peronismo se dividió en la votación de la suspensión de las PASO dentro del recinto. Esta división del peronismo, ¿nos retrotrae a algún otro momento de derrota del peronismo que sea comparable? No sé, por ejemplo, cuando Alfonsín le gana a Luder en el 83 o algún otro momento de derrota del peronismo, por ejemplo, cuando gana Macri en 2015. ¿O es totalmente inédita?

Yo creo que no tiene que ver con la derrota. Tiene que ver con que en las provincias donde está gobernando el justicialismo o el Frente de Unión por la Patria, quienes están gobernando, quieren eliminar las PASO. Y en las provincias donde no gobierna el peronismo, queremos las PASO. Pero es una cuestión instrumental. Yo creo que puede haber diferencias en otros temas. Esto era natural, que iban a haber visiones distintas.

No siento que esa división haya sido un punto de tensión para adelante, sinceramente. Veníamos debatiendo entre nosotros estas posiciones y, bueno, no es casual que fueron dos provincias que gobernamos, que son Santiago del Estero y Catamarca, las que firmaron el dictamen en minoría, aceptando la ley que había propuesto Javier Milei.

Pero bueno, nosotros, arriba de 54, creo, votamos en contra. Pero no lo siento como una ruptura entre nosotros. Porque después tuvimos otros temas y todos votamos de la misma manera. Hay días en los que uno siente tensiones respecto de diferencias profundas; no fue la noche de ayer, sinceramente.

¿Y cuál otra ocasión podría ser comparable, qué vos recuerdes, o de mayores diferencias profundas?

Yo soy un tipo de bastante esperanza y no siento que los muchachos que votaron distinto a mí anoche piensen en que vamos a armar dos bloques. No lo siento. Es más una diferencia táctica de cada provincia. Fíjate, Juan Manuel Pedrini, que es un gran diputado nacional, él había propuesto oponerse. Los chaqueños habían presentado un proyecto de ley para derogar las PASO y, sin embargo, en aras de que no se malinterprete ese tema, que lo habían presentado en noviembre del año pasado, él decidió abstenerse. Y es más, hizo un alegato muy fuerte de unidad de nuestro bloque. O sea, por eso digo, creo que fue más instrumental que ideológica.

"Sorprendió la abstención de Germán Martínez, porque es el presidente del bloque", sostuvo Valdés.

Entiendo la diferencia, groseramente, de los "con tierra" y los "sin tierra". Es decir, aquellos peronistas que tienen un territorio en el que gobiernan y aquellos que no. Ahora, por ejemplo, los de Sergio Massa no tienen tierra y, sin embargo, votaron de una manera parecida a los que "tienen tierra". Pareciera que solamente la diferencia es entre aquellos que son oficialismo y aquellos que no, no alcanza a marcar todas las diferencias, ¿no?

Según escuché a la diputada Cecilia Moreau, que integra el Frente Renovador, ellos en el año 2017 incorporaron a su plataforma la derogación de las PASO. O sea, que ellos lo tenían en forma preexistente. Y todo el Frente Renovador votó por la derogación de las PASO. También es cierto que venimos de una historia distinta. No es que estamos todos de la misma historia, es un frente, ¿no? Ellos tienen hasta proyectos presentados en aquellos años de derogación de las PASO, el Frente Renovador con Massa a la cabeza.

Alejandro Gomel: Detrás de todo esto hay muchas interpretaciones de lo que pasó ayer, y mucho se habla de la provincia de Buenos Aires.¿Cómo ve lo que se viene allí? Está el pedido de muchos intendentes de desdoblar. Kicillof tiene que decidir, aguardando qué pasa en el Congreso, y hay una tensión en la provincia entre Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo ve el futuro de esa relación?

Bueno, primero quiero decirles que, casualmente, el kicillofismo de diputados nacionales, Juan Marino, Hugo Yasky, Daniel Gollán, votó junto con nosotros. Votó la permanencia de las PASO, no votó dividido. Eso es un gesto valorable de los diputados de la provincia de Buenos Aires.

Lo que ellos nos han planteado es que iban a subordinar la estrategia electoral en base a lo que se decidiera ahora en la ley nacional. Eso es lo que se decidió anoche. Lo mismo pasa con la Ciudad de Buenos Aires, con nuestros compañeros de la Ciudad de Buenos Aires, que estaban esperando qué se resolvía con las PASO a nivel nacional para ver si acompañaban la derogación de las PASO en la Ciudad de Buenos Aires.

Ahora, lo que hay que resolver es el adelantamiento de las elecciones locales en la provincia de Buenos Aires, lo mismo que en la categoría de legislador porteño. Estarían planteando en la Ciudad de Buenos Aires

AG: Sí, ya anunció Jorge Macri el adelantamiento…

No, pero por eso... Pero ustedes me están preguntando por nuestro espacio.

AG: Exactamente.

Entonces, lo que quiero decirles es que nuestro espacio, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la Ciudad de Buenos Aires, ahora tiene que adaptar su legislación a lo que acaba de votarse a nivel nacional, que sería la derogación de las PASO y el adelantamiento, según ha dicho públicamente el jefe de Gobierno de la Ciudad, de la elección de legisladores porteños. Y, a su vez, tengo las mismas versiones periodísticas que tienen ustedes de que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires también pretende adelantar las elecciones o la categoría de diputados provinciales, o senadores provinciales...

Claudio Mardones: Algo de eso por ahí está sobrevolando. Pero acá hay un tema, y le compartimos las piezas del rompecabezas que estamos reconstruyendo de a poquito, después del impacto de ayer, ¿no? Bueno, el mar de fondo, más allá de los con tierra o sin tierra, es que en la provincia de Buenos Aires se abre un dilema. Usted lo debe haber visto en las reuniones del bloque. Una suspensión de las PASO nacionales allana el camino para el desdoblamiento en la Provincia. Hasta ahora, la idea del gobernador Axel Kicillof, es: primero elecciones provinciales, antes de la elección nacional del 26 de octubre. Pero ha surgido una nueva alternativa, y algunos apuestan al 9 de noviembre para las elecciones provinciales. Es decir, que las elecciones provinciales serían después de las elecciones nacionales. Sería una combinación entre la negativa del cristinismo de aceptar el desdoblamiento primero de las provinciales, y al mismo tiempo encontrar una síntesis, un punto de acuerdo, con la decisión del gobernador Axel Kicillof de, en la fecha que sea, separar las provinciales de las nacionales. ¿Qué opinión le merece esta primera aproximación de una negociación que parece en pleno desarrollo?

Sí, parece una negociación. Me parece que hay una negociación de adelantamiento de las provinciales con respecto a las nacionales. Ahí hay una coincidencia con el Frente Renovador y, digamos, con lo que expresa el kicillofismo. La diferencia está en que Massa lo propone —o el Frente Renovador— después de las elecciones de la categoría diputados nacionales, y Kicillof lo propone antes... O las versiones que conocemos, ¿no?

CM: Tal cual.

Yo creo que se va a acordar. No va a traer diferencias. Los peronistas sabemos perfectamente que en la unidad está nuestra fortaleza. Y si no, es triste. Ustedes están hablando de una jornada muy fuerte la de ayer. La división, fíjense lo que trajo...

CM: Bueno. Fue el título del día, prácticamente, por encima de la suspensión de las PASO….

Exactamente, exactamente. Fue el título del día. Y yo no me siento bien. No me gusta. Por eso hay que evitar las divisiones.

CM: Era notorio el rostro de sus compañeros de bancada después de la votación de las seis de la tarde. Estuvieron hasta la finalización de la sesión, a las dos de la mañana, hasta cuándo fueron las cuestiones de privilegio, el presidente de su bancada fue uno de los últimos en pararse. Pero ahí quería preguntarle, porque el mar de fondo tiene que ver con la provincia de Buenos Aires y los cambios en el calendario electoral. Bueno, ¿la expectativa de que se pueda resolver la situación en la provincia de Buenos Aires fue el motor, finalmente, de la libertad de acción para contener las diferencias dentro del bloque?

¿Vos sabés que no? Yo creo que fue la acción de Santiago del Estero y Catamarca.

Nosotros nos sorprendimos. Porque en el bloque habíamos hablado de que, hasta que ellos consiguieran quórum, íbamos todos juntos. Que nadie iba a dar quórum. Porque, aparte, estamos convencidos de que sin ley de presupuesto la democracia es menos democracia. La ley de leyes tiene que ser votada. Entonces, nosotros queríamos mostrar la acción de que no dábamos quórum por no tratarse la ley de presupuesto.

¿Qué sucedió? Que estábamos en la reunión de la comisión, el día anterior a la sesión, y allí apareció el dictamen de los santiagueños y catamarqueños de nuestro espacio, que le dio el número suficiente a La Libertad Avanza para que pudieran dictaminar.

Eso sí fue una sorpresa. No tanto con respecto a lo de Kicillof o lo bonaerense. Lo que sí me sorprendió es la abstención de Germán Martínez. Eso sí, no lo teníamos previsto.

CM: Desde su punto de vista, ¿a qué responden estas abstenciones? Porque algunos sostuvieron: "Bueno, no quiero desautorizar, pero no voy a votar con el Gobierno". Es la argumentación que utilizaron varios de los que votaron por la abstención. Para usted, ¿cuál fue el motor de la abstención, especialmente la de Martínez, que lo sorprendió?

Yo entendía que Martínez votaba junto con nosotros, en contra del proyecto de Milei. Era el presidente del bloque. Si vos ves, la moción más votada en nuestro bloque es el rechazo a la ley.

CM: 47 votos en contra.

Exactamente. No pude preguntarle por qué fue su abstención. Porque después seguimos con otros temas que yo también tenía que protagonizar, que era el juicio en ausencia.

Aparte, quiero decirle a Jorge Fontevecchia que usé mucho, le voy a mandar la locución, porque para mí fue una prueba muy contundente, un gran reportaje que le hace el diario Perfil a Daniel Gazit , el embajador de Israel en Argentina en el año 2010, cuando dice que Israel ya sabe quiénes son los que pusieron la bomba en la embajada de Israel y que hizo justicia con ellos.

Por lo tanto, yo quería justificar que basta preguntarle a Israel, que ya sabe quiénes fueron los que pusieron la bomba en la embajada de Israel. Por lo tanto, yo quería preguntarle a Israel. Porque lo contó Daniel Gazit en el diario Perfil. Y no tenemos que seguir desgastándonos entre nosotros si queremos saber quiénes son los autores. También Avirán, que fue el embajador de Israel en la época de AMIA, en la Agencia Judía de Noticias dijo algo parecido. Que Israel ya sabe quiénes son y qué hizo justicia con ellos.

Quería decir que me fue muy útil el diario Perfil y que lo usé en ese momento. Me aboqué a este tema, que fue el último tema. Y mi argumentación fue muy bien recibida, tanto por el oficialismo como por la oposición. Porque es una prueba contundente. Que si nosotros queremos saber quiénes fueron... Nosotros, con el presidente Alberto Fernández, cuando viajamos a Israel junto a Felipe Solá —yo como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores— en enero del 2020, cuando fue el 75° aniversario del Holocausto, pudimos hablar tanto con el presidente de Israel como con el primer ministro Benjamín Netanyahu, les planteamos este tema, y ellos no es que lo negaron, nos dijeron que nos iban a ayudar para entregarnos los nombres de quiénes fueron.

Bueno, no sé por qué llegué hasta acá, pero quería agradecer al diario Perfil porque fue la prueba más importante que yo conseguí para mostrar que se sabe quiénes son los culpables. Simplemente, no hay voluntad de la Justicia de hacer la acción para traerlos a ellos que son los que, en otro país, uno de los países damnificados —Israel— los tienen.

Pero me ocupé de ese tema, que me parecía muy importante, antes de ver lo que había pasado con Germán Martínez y su abstención.

