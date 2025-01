El exsecretario de Comercio de Cristina Kirchner, Guillermo Moreno, encabezará un acto político en el auditorio de Parque Lezama, donde presentará su equipo para competir en las elecciones legislativas 2025 en la Ciudad de Buenos Aires. La fecha elegida, sábado 1 de febrero, coincide con la masiva Marcha Federal LGTB, Antifascista y Antirracista, convocada en rechazo al discurso del presidente Javier Milei en Davos, donde lanzó duras críticas a la comunidad feminista y LGTB.

El acto organizado por Moreno contará con la presencia de figuras clave de su espacio político. Están confirmados el instagramer Alejandro Kim, la presidenta de Principios y Valores, Nydia Lirola, la ex candidata a diputada Pimpi Colombo y el empresario Gustavo Mendelovich.

El acto del morenismo se llevará a cabo a las 17:00 y tiene como objetivo presentar a los candidatos de cara a las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires. Esta convocatoria forma parte de la recorrida habitual que realiza el exsecretario de Comercio en distintos puntos del país.

En su participación en el programa de radio de Nancy Pazos en Radio 10, Guillermo Moreno se refirió a la coincidencia entre su acto político y la Marcha Federal LGTB, Antifascista y Antirracista. Lejos de considerarlo un problema, aclaró: "Hace un mes pedimos el permiso. Ya el palco lo contratamos. No es que el acto sale $100.000 como para que podamos postergarlo".

Al ser consultado sobre su visión respecto a la comunidad LGTB, Moreno resaltó que el movimiento recibió recientemente un reconocimiento significativo: "Los homosexuales recibieron para mí, humildemente, el reconocimiento más importante. El Papa hace poco dijo que puede haber sacerdotes homosexuales".

Además, reivindicó la histórica relación entre el peronismo y la diversidad sexual dentro de sus filas. "Hay que darles la contención que corresponda, como siempre se la dio la familia argentina. Como siempre hicimos. ¿O no te acordás que había un cartel extraordinario dándole la bienvenida a Perón que decía: 'Bienvenido General'. Firmado Los Putos Peronistas?", recordó.

En ese sentido, Moreno diferenció la identificación política dentro de la comunidad LGTB y afirmó: "En la sociedad está muy claro que si sos gay, sos radical. Si sos puto, sos peronista. ¿O te pensás que no hay en Patria y Valores, en el movimiento obrero? Hay, sin ningún inconveniente".

No obstante, subrayó que este no es el eje del debate político actual. "No es la agenda para confrontar a Milei, es la económica", sentenció.

En relación con la Marcha Antifascista, el instagramer Alejandro Kim también explicó que "el acto (de Guillermo Moreno) estaba organizado desde hace un mes" y agregó: "Por supuesto que apoyamos la marcha (antifascista) porque no se puede seguir tolerando la violencia diaria del Gobierno ni contra colectivos vulnerables ni contra la sociedad".

"Tengo pensado ir por Plaza de Mayo una vez que termine nuestro acto", anunció el precandidato a legislador.

Respecto a las críticas recibidas, Kim fue contundente en la red social X (ex Twitter): "¿Por qué no nos llamaron a alguno de nosotros para entender? ¿Tanto miedo les da hablar con peronistas en serio? Al final hay sectores no muy tolerantes con los que piensan distinto. Quizás los libertarios tienen razón en eso, aunque estemos firmemente en la vereda de enfrente".

Alejandro Kim, nacido en el barrio porteño de Flores, es descendiente de una familia de Corea del Sur que llegó al país en 1976 y se dedicó al rubro textil. A la par de trabajar en ese sector, estudió, se recibió de abogado y fundó su propio estudio jurídico, desde el cual representa a miembros de su comunidad y a otras, como la boliviana.

Exvicepresidente de la Cámara de Empresarios Coreanos en la Argentina, Kim fue en 2023 candidato a legislador porteño por el partido "Principios y Valores", que llevó a Guillermo Moreno como candidato a presidente y al padre Eduardo Graham como candidato a jefe de Gobierno porteño.

