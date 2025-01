Carrió le escribio una carta a Milei y amenazó con iniciarle accciones judiciales por "traición a la patria"

La ex diputada y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, publicó en la red social X (ex Twitter) una “Carta al Presidente de la Nación”, en la que cuestionó duramente los discursos y las publicaciones en redes sociales de Javier Milei. En su mensaje, acompañado de una carta de tres páginas, la dirigente lanzó una advertencia legal en la que denunció posibles delitos de gravedad institucional. En el escrito, sostuvo que deja "expresa reserva de iniciar acciones judiciales ante la posible comisión del delito de traición a la Patria, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público".

“Señor Presidente, sus discursos, sus publicaciones en las redes y cualquier comentario en algún medio de comunicación, no los hace a título personal sino en su carácter de Jefe de Estado Argentino y, en consecuencia, sus expresiones deben ser respetuosas de la Constitución Nacional, de los tratados de derechos humanos y de las leyes”, sostuvo Carrió en su posteo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Carrió fundamentó su postura en el artículo 36 de la Constitución Nacional y el artículo 248 del Código Penal. Además, remarcó que "la Constitución Nacional y los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional son la base legal, moral y ética en la cual se funda la democracia y la República".

Por último, alertó que "todos aquellos actos que el Estado no haga en su favor, los hace en su contra", y reforzó su advertencia sobre las decisiones del Gobierno.

La ex legisladora remarcó que, cuando esas decisiones y expresiones contravienen la Constitución y las leyes, “carecen de legalidad y entonces devienen en un acto de hecho (de facto) contrario a lo dispuesto en el artículo 36 de la Constitución Nacional”. En este sentido, alertó que “todo discurso o acto dirigido expresamente a violar la Constitución lo convierte en un gobierno de hecho”.

Un diputado de la Coalición Cívica denunció que lo están espiando

Cuestionamientos a Milei por su discurso en Davos

En la carta adjunta a su posteo, Carrió se explayó sobre distintos aspectos políticos y personales de Milei, cuestionando especialmente su intervención en el Foro Económico de Davos. “El discurso formulado por Ud. ante el Foro Económico de Davos me exige manifestar el más absoluto rechazo y una honda preocupación porque su contenido discriminatorio y violento lo hace impropio del Presidente de la Nación”, expresó.

Según Carrió, lo “inapropiado” del discurso radica en que “es una enunciación sistemática de expresiones contrarias a los derechos humanos enunciados por nuestra Carta Magna y por todos los tratados de la materia dotados de jerarquía constitucional”.

En otro tramo del escrito, la ex diputada insistió en que las expresiones del Presidente no pueden desvincularse de su rol institucional. “Cuando Ud. se manifiesta no lo hace a título personal sino del mismísimo Poder Ejecutivo y entonces esa expresión constituye un acto político y jurídico que conlleva la responsabilidad de inspirarse en los principios del Estado de Derecho”, sostuvo.

Carrió también advirtió sobre la importancia de la igualdad ante la ley, citando el artículo 16 de la Constitución Nacional: “Establece que todos somos iguales ante la ley y, en consecuencia, los miembros de los tres poderes del Estado tienen prohibido todo acto que implique cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, orientación sexual, género, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole”.

Carrió: “Milei confronta con la clase media porque quiere hacerla desaparecer”

Asimismo, mencionó el artículo 19, que “es un límite al Estado para inmiscuirse en la vida privada de las personas”. En este punto, le recomendó a Milei la lectura de la Constitución, afirmando que “no sólo resguarda a los ciudadanos de cualquier proceso judicial sino también de todo juicio moral u opinión de aquel que ostenta el poder unipersonal del Ejecutivo”.

Las críticas de Carrió a la comunicación presidencial

A lo largo de la carta, Carrió puso el foco en el tono confrontativo del mandatario y su uso de las redes sociales. Para la ex diputada, la comunicación presidencial debe ajustarse a los principios del Estado de Derecho y evitar expresiones que puedan derivar en discursos discriminatorios.

En esa línea, apeló a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos” y que toda persona debe gozar de sus derechos y libertades “sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole”. Por ello, enfatizó que el Presidente debería “incorporar y tener en cuenta estos principios en sus discursos y expresiones escritas”.

La carta también menciona el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que garantizan la igualdad ante la ley y prohíben la discriminación. “El Estado, en sus tres poderes, debe legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato”, afirmó Carrió.

NG/fl