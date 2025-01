Cristina Kirchner cargó contra Javier Milei: "Aflojá un poco, vas a necesitar resto para cuando se te acabe la nafta del dólar planchado"

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cruzó al presidente Javier Milei luego de su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos, donde al hablar en contra del “wokismo” el mandatario calificó al feminismo, la equidad de género y el ambientalismo como partes de una "ideología aberrante". En esa línea, la titular del PJ también aprovechó la situación para criticarlo por las medidas económicas del Gobierno.

A través de una publicación en la red social X, la ex Jefa de Estado acusó al fundador de La Libertad Avanza de alejarse de los principios del liberalismo y de promover discursos de odio. "Che Milei… ¿Cómo era ese verso que recitás cuando querés explicar qué es el ‘libertarismo’?”, comenzó ironizando.

Cristina Kirchner volvió a cruzar a Javier Milei: "Te van a soltar la mano y te van a descartar"

“¿Era algo así, no?... ‘El profesor Alberto Benegas Lynch (h) dice que: el libertarismo es el RESPETO IRRESTRICTO DEL PROYECTO DE VIDA DEL PRÓJIMO, BASADO EN EL PRINCIPIO DE NO AGRESIÓN… y bla bla bla…’”, continuó diciendo al citar una de las frases más utilizadas por el Presidente, que corresponde al padre del diputado libertario, “Bertie” Benegas Lynch.

“Se ve que era pura sanata, porque en este Davos 2025 sólo te dedicaste a insultar, atacar y difamar a mujeres y homosexuales”, lanzó la también ex vicepresidenta durante el Gobierno de Alberto Fernández, acerca del discurso que Milei pronunció el 23 de enero pasado en el foro que se desarrolla en Suiza.

En ese sentido, Cristina Kirchner consideró que el mandatario argentino no habló principalmente sobre aspectos económicos porque, si repetía lo que dijo en su presentación durante el Foro de Davos del año pasado, podría contradecirse con las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aliado del libertario.

"¿Acaso fue porque si repetías el discurso de Davos 2024, donde pontificabas 'el libre mercado de transacciones voluntarias y la libre circulación de bienes y personas, sin ningún tipo de intervención estatal, sin regulaciones ni controles, en el que los empresarios son héroes'; quedabas offside con Trump, que le va a poner aranceles a todos los ‘héroes’ que no produzcan en Estados Unidos o no hagan lo que él quiere?”, puntualizó la expresidenta.

Tras poner en duda la coherencia ideológica del discurso de Milei, indilgándole una supuesta postura cambiante respecto al libre mercado, manifestó: “Decile al que te escribe los discursos (es evidente que no sos vos, porque hasta te equivocás cuando los leés) que tenga un poco más de imaginación y que amplíe el repertorio, porque esta vez te hizo pasar dos pueblos”.

Así, advirtió sobre la situación económica del país y alertó sobre el impacto de las medidas del Gobierno en una frase donde combinó un tono entre el consejo y la chicana hacia el referente liberatario: “Aflojá un poco… que vas a necesitar resto para cuando se te acabe la nafta del dólar planchado, el carry trade, el ajuste eterno y la caída del consumo”.

El presidente Javier Milei en el Foro Económico de Davos 2025.

“Finalmente, los argentinos se van a dar cuenta que el sacrificio que hacen sólo sirve para enriquecer a unos pocos y empobrecer a las grandes mayorías… Porque no tengas dudas que eso, más temprano que tarde, va a ocurrir”, completó.

La crítica a Milei por apuntar contra la comunidad LGBT

En otro tramo del texto publicado en las redes sociales, la exmandataria se preguntó: “Y, sinceramente… ¿No te parece que los argentinos ya tenemos demasiadas divisiones como para agregarle diferencias por el género o por las elecciones sexuales de cada uno?”.

Por último, hizo referencia a Scott Bessent, el designado secretario del Tesoro de Trump, quien trabajó con George Soros y está casado con el exfiscal de Nueva York John Freeman, con quien tiene dos hijos por gestación subrogada. En Davos, Milei había utilizado el ejemplo de un matrimonio de dos ciudadanos estadounidenses que fueron condenados a cien años de prisión tras abusar sexualmente y filmar a sus hijos adoptivos antes de expresar que la "ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil; son pedófilos”.

"Mientras tanto, pedile a tu amigo Elon Musk que te presente a Scott Bessent, Secretario del Tesoro designado por Trump. Lo vas a necesitar si querés cerrar el nuevo acuerdo de endeudamiento con el FMI. Es un destacado financista internacional que, hasta el 2015, trabajó con George Soros. Seguro que para vos, Soros es un comunista… Aunque Forbes lo haya calificado como el donante más generoso del mundo", añadió la presidenta del justicialismo a nivel nacional.

Hacia el final, sumó un posdata acerca del funcionario norteamericano. “Ah, casi me olvido! El Secretario del Tesoro está casado con otro señor que se llama John Freeman, ex Fiscal de Nueva York, y tienen dos hijos por gestación subrogada. Reitero: cambiá de ghost writer porque el que tenés, además de malo, es muy ignorante y después terminás como un cachivache cuando, además, no te hacés cargo de lo que decís”.

“Y por favor… dejá que cada uno sea feliz y tenga la familia que quiera o pueda; porque nadie se mete con la tuya, ni te dice con quien tenés que dormir”, concluyó.

Qué había dicho Milei en Davos

Durante su exposición, Milei sostuvo que el mundo debe "eliminar el virus de la ideología woke", a la que calificó como "el cáncer que hay que extirpar". En su presentación, el presidente cuestionó el feminismo, la equidad de género, el ambientalismo y la inmigración, asegurando que son "herramientas para justificar el avance del Estado".

Además, volvió a cuestionar el rol del Foro Económico Mundial y advirtió que es necesario un retorno al liberalismo. "El guion se ha agotado y, cuando una historia se agota, es momento de ser audaces", subrayó.

FP/fl