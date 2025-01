Javier Milei salió del placard

Si hay algo que nos debe quedar claro a poco más de un año de gobierno de Javier Milei, es que esta gestión transcurre en un bucle interminable que siempre lleva al mismo resultado. Esta mezcla de desconocimiento de la tarea a realizar, mentiras, ofuscación o enojo y ocultamiento de la mala praxis por los propios, se repite en todos los ámbitos de la gestión; y lo que es peor aún, Javier en las últimas horas salió del placard mostrando su faceta más intolerante para congraciarse con conservadores.



Milei, Dvos y el placard

El presidente Javier Milei volvió al Foro Económico de Davos sin nada para mostrar. La primera vez fue sin un plan ni visión del país que pretendía exhibir al mundo, por el contrario le dió una clase de economía a los empresarios más poderosos del mundo. En esta oportunidad comenzó la gira reuniéndose con el ucraniano Volodomir Zelensky y su equipo, cita donde Javier asistió maquillado como la tía de cualquiera de nosotros. El mandatario asistió únicamente acompañado por su hermana, que seguramente además de ser experta en Tiramisú también lo es en conflictos armados de baja intensidad.

El Presidente, buscando atención y ser aceptado, actitud propia de alguien que no ha superado positivamente años de bullying, arremetió contra los organizadores acusándolos de criminales diciendo "desde estos foros se promueve la agenda LGBT. En sus versiones más extremas, la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil, son pedófilos". Sin embargo, como no le pareció suficiente, se expresó involucrando a otros (Sus amigos invisibles) diciendo “No me siento solo, he podido encontrar compañeros que me respaldan: la feroz dama italiana Giorgia Meloni, Elon Musk, Bukele y Donald Trump”.

En efecto, este nuevo año comenzó otra vez con viajes terapéuticos, Javi recibió el Premio Nobel judío, el Premio Röpke del Liberal Institut, en Suiza, la copa de leche y la medalla al mejor amigo. Eso sí, una vez en casa se dió cuenta que había metido la pata hasta el cuello. Por eso hizo su descargo afirmando que iba a perseguir zurdos, sin antes recordarnos que Elon Musk, “mi amigo” (Aunque el empresario no lo sabe), y advirtiendo a quienes atacan al magnate diciendo “Ojo con los que, de forma banal, revolean acusaciones de nazi a cualquiera que no coincida con su forma de pensar”.



El bucle económico



Su plan económico también se encuentra en el mismo bucle, donde devaluó fuertemente al comienzo, siguió emitiendo aún más que el propio Sergio Massa, y tomó deuda que fue escondiendo debajo de la alfombra; todo para atribuirse una baja de inflación que finalmente no fue efectiva y que aniquiló la capacidad productiva. En efecto, la inflación núcleo de Noviembre fue de 2,7% y la de Diciembre de 3%. Sin embargo, tomaron la decisión de bajar el Crawling Pegg, aunque esto iba a ocurrir cuando la inflación llegara a 2%, aunque se nota que las cosas no marchan como esperaban.

Con la deuda ocurre otro tanto, Luis Caputo vino hacer lo que mejor sabe, endeudarse. En Diciembre 2024 la deuda pública nacional llegó a un máximo histórico. En el caso del Tesoro aquella era de u$s 466,686 millones, el BCRA u$s 9,294 millones, siento el total de u$s 475,980 millones. Es decir, la deuda consolidada subió en el año u$s 73,224 millones. Sin embargo sabemos que en pocos meses no solo aumentó un 25% del total, sino que por lo menos aumentó unos u$s +95,000 millones.

Dentro de este esquema de miente, lo descubren y se enoja, seguimos quemando dólares en el exterior y ahorros para pagar cuentas, con un dólar blue en $1240, mágicamente nos convertimos en el país más caro de la galaxia. En este esquema en quince días de Enero vendieron u$s 600 millones en el mercado contando con liquidación y u$s 1,000 millones de los exportadores.

Así pues Importamos limones de Egipto, empresas como Bridgestone anunciaron un 2025 difícil con recorte de producción y empleo. General Motors por su parte anunció el retiro de 300 trabajadores porque este año piensa producir la mitad de unidades, de allí que mágicamente anunciaron baja de algunos impuestos.

El Campo es tal vez uno de los sectores más afectados por esta falta de rumbo, ya que el Estado se queda con el 64,3% de la renta de los productores del campo, más que con los K. Sumemos que empresas como Surcos, Agrofina y Los Grobo, muy poderosas del sector agropecuario, cayeron en default; por lo que se vieron en la necesidad de bajar retenciones con cierto y sugestivo condicional.

Lógicamente el consumo de energía en la industria se desplomó un -18% en enero, y la construcción cierra un 2024 con despachos de demento con caída -23,8% y -29,4%.

El consumo masivo se desplomó -18% en diciembre, como lo venía haciendo en meses anteriores y el 2024 fue el peor año en dos décadas. Así pues las bebidas sin alcohol -24,4%, bebidas con alcohol -22,7%, higiene y cosmética -21%, limpieza de ropa y hogar -20,7%, productos impulsivos -18,6%, desayuno y merienda -16,1% y alimentos -13,3%. Mientras tanto los alquileres aumentaron un 262,8% en 2024.



El bucle político

Luego de un año y dos meses, Milei y su entorno no logran constituir un gobierno. Tienen el triste récord de haber expulsado 112 funcionarios “propios” que se fueron durante los primeros 400 días de la etapa Milei; los últimos fueron Rodolfo Barra, Eduardo Serenellini y en las últimas horas Ramiro Marra. Como hemos afirmado, no han tenido nada para ofrecer a la sociedad desde junio pasado.

En efecto, a seis meses de la firma del Pacto de Mayo, se venció el plazo de la convocatoria del órgano encargado de transformar en proyectos de ley las diez políticas de Estado que el presidente Javier Milei. La foto junto a su hermana Karina y 18 gobernadores en la Casa Histórica, quedó en una imagen. Ahora, lejos de pensar mínimamente en tener un presupuesto, apuestan a suspender las elecciones PASO y una Ley “maquillada” de Ficha limpia.

Un dato de color fue la detención de Francisco José Hauque, de la empresa CoinX y Qpons. La primera fue promocionada por Milei en 2022, cuya participación nunca pudo explicar con claridad.

El bucle se repite en la rosca pequeña, el pase de Diego Valenzuela a LLA, que nunca fue tal debido a su histórica amistad con Milei, los rumores de Daniel Scioli y Walter “Alfa” Santiago muestran que el gobierno no tiene gente para mostrar; mientras tanto Mauricio Macri y Cristina Kirchner se preparan para ejecutar su movida, que los dejará colocados en la situación de poder inicial.

El bucle internacional

La temporada de viajes terapéuticos 2025 comenzó y Javier Milei asistió a la toma de mando de Donald Trump en los EEUU. Allí asistió a la “Hispanic Inaugural Ball” en Washington. Si bien la prensa tuitera quiso mostrar al argentino como una celebrity, lo cierto es que solo nos quedará de recuerdo que otra vez se disfrazó de El Guasón. Su discurso, bodrio como siempre, no despertó interés y solo quedaron algunos planos cortos y mucha sobreactuación para que la tribu argenta aplaudiera. Algo similar ocurrió en la jura, donde nuestro Drácula fue debidamente ubicado en el fondo, cerca del baño.

Para su entorno y seguidores ha sido difícil disfrazar esta situación. Los fanáticos del gobierno pueden fingir demencia, pero quienes lo vieron durante su gira en los EEUU en persona o a través de imágenes saben cabalmente que el personaje goza de atención, pero no de respeto. Los propios aún no terminan de caer que el pintoresco personaje que tenemos de presidente sigue siendo una “fenómeno barrial”, y que los medios especializados cuando tienen que hablar en serio dicen cosas como The Guardian: "sus políticas han causado un dolor significativo con pocos beneficios visibles. Es una apuesta cínica y miope".

El posteo de Javier Milei sobre las críticas a Elon Musk con frases como "No sólo no les tenemos miedo. Sino que los vamos a ir a buscar hasta el último rincón del planeta en defensa de la libertad. Zurdos hijos de putas tiemblen”, hablan de una persona muy sobregirada en sus palabras. Demás esta decir que desde la asunción de Donald Trump, el empresario es por lejos uno de los hombres más poderosos del planeta, por lo que no necesita ni de cerca defensa alguna.

El problema comienza para nosotros como país cuando nuestro presidente sobreactúa en un juego cuyo rol es el "Guasón" que ubicaron en la última fila en la toma de mando del presidente de los EEUU. Alguien debe quitarle ya mismo el celular para que no nos siga haciendo daño a todos los argentinos.