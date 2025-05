Redemocratización y amnistía

Brasil está celebrando los 40 años de la redemocratización brasileña. La fecha no puede considerarse puramente simbólica ya que marca el cambio de régimen, el fin de la dictadura militar que duró 21 años y dejó oscuras marcas en la historia política brasileña, así como heridas en la sociedad que no han cicatrizado hasta hoy.

Podríamos citar varias situaciones que lo demuestran, pero basta ver la repercusión y el impacto de la película Ainda estou aqui (Todavía estoy aquí), dirigida por Walter Salles, que se centra en la trayectoria personal de Eunice Paiva, esposa del diputado federal Rubens Paiva, encarcelado durante ese período sombrío pero también en el peso de aquel período autoritario en la vida de miles de familias brasileñas. Sabemos que muchas respuestas sobre lo sucedido aún no han sido debidamente esclarecidas, y muchas familias aún desconocen el destino de sus parientes muertos y desaparecidos.

Desde el punto de vista formal, el fin de la dictadura brasileña en 1985 coincidió con la toma de posesión del primer presidente civil del proceso de redemocratización, José Sarney (MDB), que fue el responsable de impulsar el proceso de transición del régimen tan demandado por la sociedad, ya fuera por la presión de las manifestaciones de las Diretas Já o por el proyecto de cambio constitucional iniciado por la Asamblea Nacional Constituyente, que dio lugar a nuestra actual Constitución.

Esta transición, sin embargo, no fue un camino de rosas. A pesar de haber sido negociada con los militares, no había suficiente confianza por parte de los dirigentes civiles, que temían un nuevo golpe y temían que las negociaciones no siguieran adelante debido a la enfermedad del presidente electo, Tancredo Neves (MDB), pocos días antes de su toma de posesión. Además, el papel de José Sarney era contradictorio, ya que era miembro de Arena, el partido que alimentó el régimen autoritario de 1964.

La situación se volvió aún más dramática cuando Tancredo Neves fue hospitalizado la víspera de la investidura, a las 22.30 del 14 de marzo, sin que existiera ninguna disposición constitucional que impidiera al presidente electo tomar posesión de su cargo.

La responsabilidad de encontrar alternativas para hacer posible la investidura de José Sarney quedó en manos de los parlamentarios y dirigentes que se reunieron en el Congreso Nacional en la madrugada del día 15 para definir estrategias y tomar una decisión. A pesar de las sugerencias en sentido contrario, alrededor de las 3 de la madrugada la mayoría de los parlamentarios decidieron que la toma de posesión debía tener lugar. Se redactó el acta de la reunión y se confirmó la inauguración para ese mismo día.

Seis días más tarde, el 21 de abril, Tancredo Neves falleció a las 22.23 y el destino de la nueva presidencia quedaba sellado. Mediante una declaración del Congreso, encabezada por el senador federal José Fragelli, Sarney fue investido presidente.

Comenzaba así no solo un cambio de régimen restablecido durante cuarenta años, sino la construcción de un nuevo Estado, que a través de su carta constitucional rescataba el Estado de derecho en el país, confirmando su libertad y sus valores democráticos a través de la nueva Constitución.

Estos valores son cuestionados hoy por algunos de los parlamentarios brasileños. No prestan atención a la historia y tergiversan la Ley de Amnistía de 1979, que benefició a las víctimas pero también a los agentes de un Estado que violaba los derechos fundamentales básicos de todos, con una petición de amnistía para evitar que rindan cuentas quienes recientemente intentaron derrocar la democracia brasileña como lo que pasó en el día 8 de enero de 2023.

*Universidad Federal de Alagoas. Miembro de la Red Politólogas - #NoSinMujeres