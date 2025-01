Fernando Gray: "La presidencia del PJ de Cristina está vacía de contenido"

Gray reclamó una revisión profunda dentro del peronismo y criticó la falta de responsabilidad de sus líderes tras la derrota electoral. Consideró que es urgente una renovación para recuperar la representación política. “Después de perder, lo mínimo que uno esperaría es una autocrítica, pero no hay la más mínima intención de hacerla”. “Me enteré por un tuit que Alberto Fernández iba a ser nuestro candidato”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Fernando Gray es intendente de Esteban Echeverría desde el año 2007, presidente de Micro Ciudades, vicepresidente de United Cities and Local Government para América Latina. Previamente fue presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires previo a Máximo Kirchner, en 2018 y 2019. Además fue secretario de Estado de Comunicación Social del Ministerio de Desarrollo Social entre 2002 y 2007. Estuvo a cargo de la prensa y comunicación en varias elecciones del peronismo a inicios de los 2000.

¿Cómo le va, Fernando? Espero que se esté riendo como nosotros por el tema con el que lo recibimos, una versión veraniega en bossa nova de la marcha peronista...

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Sí, la verdad que, Jorge, después de escuchar esta versión, el peronismo está como esta versión, está distraído en internas en este momento, que es un momento importante del país donde pasan cosas graves y hay una incapacidad del peronismo, que esto es inédito, de representar fielmente a la oposición que debería ser en este momento.

Por eso, bueno, por un lado tenemos sectores, un sector que está Cristina, que estaba en Monte Hermoso haciendo declaraciones, y por otro lado, otro sector del peronismo en Villa Gesell, del gobernador con un grupo de intendentes. Y en el medio hay un montón de problemas, una agenda sobrecargada de temas con un sinfín de cuestiones para resolver. Otro sector, que es el que representamos nosotros, no comparte ni una postura ni la otra y creemos que hay que concentrarse en los problemas que realmente tenemos en nuestra provincia, nuestro país.

Sabina Frederic criticó la propuesta de alambrar la frontera con Bolivia: "Es una medida absurda" | Perfil

Si no entiendo mal, Fernando, de los dos sectores, independientemente de que usted no comparta plenamente ninguno de los dos, entiendo que está mucho más alejado del sector de Cristina Kirchner que el de Kicillof. ¿Es así?

A ver, ahí hay una discusión. Por un lado, porque Cristina está a cargo de la presidencia del Partido Justicialista, que es una presidencia a nivel nacional vacía de contenido,porque no tiene el apoyo de los gobernadores, de gran parte del peronismo. El peronismo es muy grande, falta el apoyo del peronismo del interior. Por otro lado, está Máximo Kirchner a cargo del Partido Justicialista de la provincia, que tampoco representa el conjunto del peronismo. Y el gobernador, que es una variante también de ello porque, bueno, fue puesto por Cristina en definitiva. Con lo cual, esta es una pelea casi de familia.

Ahora, en el medio, Jorge, yo estoy acá, estoy en el municipio, a pocas cuadras de donde estoy acaba de cerrar la empresa Danica, más de 80 años en el mercado de margarinas. Una empresa líder, generó trabajo toda la vida, cerró, ahora reabrió con 25 empleados, pero quedaron ciento y pico de trabajadores en la calle.

¿Echaron al 80% del personal?

Sí, claro, por la caída del consumo. Bueno, usted recuerda las propagandas icónicas de Danica, una empresa líder de margarinas, 150 empleados, los despidió a todos en diciembre, reincorporó 25, y estoy hablando yo con los trabajadores, son de toda la región, no son de Esteban Echeverría, son de La Matanza, de toda esta región, y la gente está en la calle.

A pocas cuadras de Danica está Bridgestone, otra empresa de cubiertas. ¿Qué pasa? Abren las importaciones, cae el consumo, hay un conflicto muy serio, realmente, porque hay en riesgo muchísimos puestos de trabajo de acá de la zona. Gente que realmente tiene muchos años en la empresa y que están con suspensiones y están con audiencias. Hoy tienen una audiencia en el Ministerio de Trabajo porque están en un proceso preventivo de crisis. Por otro lado, tenemos la industria del calzado, ciudades completas de nuestra provincia que viven del calzado, que fabrican zapatillas y demás elementos colaterales de esta industria, que están despidiendo gente como en Coronel Suárez, que despidieron a cualquier cantidad de gente. Se han contactado los delegados de esa ciudad conmigo, de Las Flores, hubo despidos hace un tiempo en Saladillo, hay problemas en Chivilcoy, en nuestro distrito de Esteban Echeverría, ¿por qué? Porque acá se produce zapatillas.

Ahora, cuando el dólar está como está, abren las importaciones y cae el consumo. Este es un cóctel explosivo, que se empiezan a cerrar las industrias nacionales, que se empieza a despedir a la gente y que, de un lado, empieza a entrar todo importado. Ya están entrando todas las zapatillas importadas. Es imposible para la industria del calzado nuestra poder competir con países donde se produce con el costo laboral sin ningún tipo de derechos, el que trabaja con muy pocos derechos, está en 80 dólares. Entonces, esta es la agenda, que es la agenda del trabajo, de la producción, en la cual debería estar enfocada, entiendo yo humildemente, nuestro partido.

Como obviamente el peronismo perdió. ¿No resulta lógico, al mismo tiempo, que haya un proceso de interna en el cual se haga no solo la autocrítica respecto de las condiciones que lo llevaron al fracaso, sino al mismo tiempo una renovación de las personas que lo condujeron?

A ver, después que uno pierde, Jorge, lo que uno pensaría, es que tendría que haber una mínima autocrítica, digo, aunque sea mínima. Bueno, no la hubo, y es lo que yo estoy pidiendo, y no hay la más mínima intención de que la haya, ni en mi partido ni en los principales dirigentes, porque por algo perdimos.

En la provincia ganaron, ¿no?

Sí, en la provincia ganamos, pero también, Jorge, la oposición fue dividida.

¿Usted ahora cree que ahora va a ir junta?

Yo creo que hay grandes posibilidades de que vayan juntos. A ver, en los territorios, en los consejos deliberantes, ya están juntos.

A ver, el elector de Cambiemos ya es un elector de La Libertad Avanza, al margen de los dichos... Porque muchas veces las cúpulas dicen una cosa y las bases dicen otra. Y la gente en la calle dice otra cosa. El que votó a Cambiemos ya está con La Libertad Avanza. No digo todos, pero un sector muy importante. Entonces, yo creo que esta es una elección distinta. Nosotros deberíamos haber hecho una autocrítica. Se debe hacer acá, necesariamente, una autocrítica. Yo estoy pidiendo una renovación de nuestro partido hace bastante tiempo…

Lo recuerdo perfectamente, usted comenzó bastante antes con en esa crítica a la conducción del partido.

Bueno, Jorge, estos dos sectores que se enfrentan hoy, que es el de Cristina y el de Axel, s reúnen 5 horas para hablar de la interna del peronismo, cuando hay que proponer cuestiones nuevas, hay que poner cuestiones en agenda. Salió en todos los medios, y a mí me lo contaron. ¿Eso en qué le suma al que nos está escuchando, a la gente? A ver, si a mí me dicen, "mira, vamos a discutir 5 horas el tema de la seguridad de la provincia de Buenos Aires", yo soy el primero en irme a Villa Gesell o donde sea, y no solo 5 horas, 10 horas o las que sea. Ahora, para discutir cómo se van a hacer las listas, si vamos a desdoblar, no vamos a desdoblar, qué va a pasar con las primarias. Y, la verdad que en este momento del país queda fuera de contexto de realidad de lo que está pasando, cuando en definitiva no se está encabezando a la verdadera oposición. Tiene que salir una declaración contundente diciendo lo que está pasando con el trabajo, con la industria, con la seguridad a nivel nacional y provincial también. Tenemos que discutirlo seriamente, lo que nos está pasando con la salud, con el tema de los medicamentos más costosos, que no se están cubriendo en este momento. Tenemos un problema muy grave. En un mes están comenzando, en un mes y unos días, y en algunos casos antes, las clases en nuestra provincia. Bueno, tenemos temas de agenda muy importantes.

Alejandro Gomel: ¿cuál es su postura concretamente con respecto a las PASO? ¿Tiene que haber o PASO o no? ¿Y qué opina del posible desdoblamiento de las elecciones en provincia de Buenos Aires?

A ver, el tema de las elecciones concurrentes o juntas, o sea, si vamos a votar el mismo día o no, que los cargos nacionales. Yo tengo una postura de hace mucho tiempo que no tiene que ver con la coyuntura de esta elección, sino que la sostengo hace bastante. Que cada provincia en nuestro país vote en una fecha distinta a la elección nacional. La provincia de Buenos Aires, junto con Formosa y alguna otra provincia más, es una de las pocas que vota junto con los cargos nacionales. Esto es una desventaja para nosotros, porque cuando en una provincia se hace una elección separada, se discuten los temas de esa provincia. Por ejemplo, se discute el tema de seguridad, hay debates entre los candidatos, los candidatos a gobernadores, hay debates públicos y toda la provincia está pendiente de cuáles van a ser las propuestas para su provincia.

Cuando eso no sucede, como en nuestra provincia de Buenos Aires, cuando se elige presidente, se elige gobernador y se elige intendente.. Entonces la elección se nacionaliza. Todo el mundo está viendo a ver quién va a ser el presidente, a nivel local, nuestros vecinos están viendo a ver quién va a ser el intendente y el gobernador pasa desapercibido. Entonces, ¿qué pasa? No sabes qué es lo que van a hacer con la seguridad, no sabes el que gana como gobernador o gobernadora, y lo digo transversalmente porque yo ya he pasado por varios gobernadores y una gobernadora, es sorpresa... Vos no sabes qué va a hacer con la educación, por ejemplo. ¿Cuál es la política educativa? Te enteras después que ganó. ¿Qué es lo que va a hacer con los hospitales públicos, si van a ser provinciales o si van a ser municipales? También es sorpresa. El día que ganan, a la semana te enteras más o menos qué es lo que van a empezar a hacer.

Entonces, yo creo que, seriamente, nuestra provincia tiene que tener una agenda concreta de los temas que son de la provincia y que repercuten en todo el área metropolitana, en la Ciudad de Buenos Aires también, por la potencia que tiene nuestra provincia y votar una fecha separada.

Ahora, también digo otra cosa: no podemos ir cambiando las reglas de juego todo el tiempo. Que en una elección tenemos PASO, en otra la sacamos, en otra vemos si la suspendemos. Tenemos que ser serios. Las discusiones sobre las cuestiones electorales, esto en todo el mundo, no se dan en años electorales, se dan en años que no se vota. Uno discute cómo es el sistema electoral y cómo se va a confeccionar el comicio cuando no es un año electoral. Ahora, estar especulando acá qué me conviene, si la PASO, no la PASO, si correrla, suspenderla, qué sé yo, me parece más politiquería que que tenga que ver con un tema de calidad institucional.

Las vacaciones de Cristina Kirchner en Monte Hermoso: casa en la playa con Florencia y su nieta | Noticias

AG: Sí, la especulación es si se adelantan o se desdoblan las elecciones. Después, los mandatarios locales, los intendentes, los gobernadores, no movilizan a la elección en general, porque ya tienen resuelta su elección. Incluso, en el gobierno, algunos dicen por lo bajo, bueno, que no está tan mal que desdoblen porque se puede dar un efecto como en el balotaje de noviembre del 23, donde allí muchos no se preocuparon por la elección nacional porque ya tenían resuelta su distrito…

Bueno, a ver, si vamos a dar un salto de calidad. Lo que yo he pedido también, en su momento, es que hay que terminar con las boletas sábanas en la provincia de Buenos Aires también, porque si tenemos boleta única a nivel nacional... No puedes tener boleta única a nivel nacional y boleta sábana a nivel provincial. Yo creo honestamente que hay que dar la discusión. Que hay que implementar la boleta única de papel también para los cargos provinciales y municipales también.

Creo que hay que discutir seriamente el tema de ficha limpia también. Es un tema que que está aprobado en toda la región. Esto, a ver, estamos hablando no solo de Europa, sino los países limítrofes, donde vas a Chile, Uruguay, Brasil, y México, hay normas sobre ficha limpia. Los requisitos básicos para ser candidato o candidata, son cosas que nosotros realmente tendríamos que abordar con seriedad institucional, no con estas coyunturas políticas.

Elizabeth Peger: Volviendo al tema que planteaba de la necesidad de una autocrítica de quienes fueron responsables de la derrota electoral del peronismo, ¿por qué cree que esa autocrítica no se produjo? ¿Y qué es lo que usted reclama de autocrítica? ¿Qué significa la autocrítica para usted?

La autocrítica significa que yo me enteré por un tuit, por ejemplo, hace 5 años atrás, quién iba a ser el candidato a presidente del espacio mío, siendo presidente del Partido Justicialista de la Provincia. Yo como todos los intendentes y todos los gobernadores y todo el país, nos enteramos por un tuit quién iba a ser el candidato a presidente del Partido Justicialista. Después que gana, los mismos que lo ponen, todo el tiempo, tensándole el gobierno. La historia que ya conocemos.

El peronismo y su capacidad histórica de sumar | Perfil

EP: ¿Habla de Cristina usted, concretamente?

Sí, de Cristina y Alberto, de los dos. Ninguno se hace cargo de las terribles fallas que tuvo ese gobierno. ¿Y quién lo puso a Alberto? Yo lo voté, pero no se me hubiese ocurrido nunca ponerlo. Ahora, la que lo puso y el que fue presidente, ninguno de los dos se hace cargo del fracaso estrepitoso de ese gobierno que nos llevó a la derrota.

Ahora el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires está a cargo de La Cámpora, que es otro factor realmente que pone en tensión al peronismo, porque La Cámpora no está dispuesta a asumir la porción de la derrota que le corresponde por haber gobernado en los espacios de mayor presupuesto del país y no haber sido buena la gestión. Porque esa es la realidad, los lugares que tuvieron mayor presupuesto, lo gobernaron ellos. Quieren cerrar, dar vuelta la página de la historia como que no ha pasado nada. Y claro que han pasado cosas, han pasado cosas gravísimas. Hemos perdido una elección, pero fundamentalmente se ha perjudicado a millones de argentinos. Por eso, yo creo que acá, en vistas a que no hay una autocrítica, a que no hay una convocatoria, a que no hay pluralidad, hay que hacer un proceso fuerte de renovación. Que es el que llevo adelante con otro grupo de compañeros, de organizaciones, de entidades, intendentes que se empiezan a sumar, que es otra postura. Es una postura de renovación.

FM