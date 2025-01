Sabina Frederic criticó la propuesta de alambrar la frontera con Bolivia: "Es una medida absurda"

Sabina Frederic, exministra de Seguridad durante la presidencia de Alberto Fernández, calificó como "absurda" la propuesta del gobierno de Javier Milei de instalar un alambrado de 200 metros en Aguas Blancas, Salta, para frenar el contrabando y el narcotráfico proveniente de Bolivia: “no va a frenar nada”, sostuvo. La medida, anunciada como una solución para reforzar la seguridad fronteriza, no convenció a Frederic, quien la consideró ineficaz y reveladora de la "impotencia del Estado".

En una entrevista reciente sobre el tema, Frederic no sólo rechazó la medida, sino que profundizó en los problemas estructurales de la región. “Es una medida absurda”, afirmó de manera contundente. Según la exministra, Aguas Blancas es solo un pequeño tramo de una zona más extensa, donde el principal problema no es solo el narcotráfico, sino el contrabando masivo de productos, especialmente debido a la diferencia cambiaria con Bolivia. "Lo que ocurre en ese lugar es que las personas, a la vista de la Gendarmería, la Aduana y la AFIP, están trayendo mercadería desde Bolivia", explicó Frederic, haciendo énfasis en que la medida no atacaría la raíz del problema.

Frederic argumentó que el alambrado no resolvería la situación y que, en lugar de frenar el contrabando, solo facilitaría el trabajo de las autoridades. “Este alambrado no va a frenar nada. Lo que va a hacer es facilitarle el trabajo a la Aduana y a la Gendarmería, que no puede controlar ese lugar desde hace muchos años”, advirtió. De acuerdo con su visión, la instalación del alambrado es una muestra de la incapacidad estatal para gestionar una solución efectiva, evidenciada por la falta de control real en la zona.

En la entrevista, también destacó que la ciudad de Orán, la segunda más grande de Salta, depende en gran medida del contrabando como fuente de ingresos. "Orán es una ciudad tremendamente empobrecida, cuya población vive en su mayoría del contrabando", explicó. Según Frederic, el enfoque de la actual administración es completamente erróneo: "Este alambrado es una confirmación de la impotencia del Estado", añadió, destacando que los problemas de la región requieren un enfoque integral que incluya el desarrollo económico y no solo medidas de seguridad.

Frederic sugirió que la solución debe pasar por la creación de una zona franca o el impulso de políticas de comercialización regular. "Lo que hay que hacer ahí es un trabajo ligado a generar mecanismos de comercialización en una zona de frontera. Probablemente, crear una zona franca", afirmó, reconociendo que esa idea, aunque discutida, no fue abordada durante su gestión, pero insistiendo en la necesidad de soluciones más estructurales.

En cuanto a las acusaciones que Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad, lanzó contra el gobierno de Fernández por los drones destinados a la vigilancia de la frontera, Frederic reaccionó con firmeza. Bullrich había afirmado que el gobierno anterior había dejado sin usar drones de alta tecnología en contenedores. Para Frederic, estas declaraciones no son más que una "mentira instalada" para desviar la atención de la ineficacia de la medida del alambrado. "Todo eso es para cubrir la ridiculez de esta medida y el conflicto que desató con Bolivia", subrayó.

Frederic recordó cómo, en la gestión de Bullrich, se compraron drones y otros equipos para reforzar la vigilancia de la frontera, pero estos no tuvieron utilidad debido a problemas de operatividad. "Le compró a Israel cuatro lanchas artilleras y un sistema de videovigilancia que costó 49 millones de dólares, pero no tiene utilidad en Argentina porque fue diseñado para ser usado en el Mar Muerto o en el Mediterráneo", detalló, agregando que los drones adquiridos fueron, en realidad, aviones no tripulados (UAB), que requieren autorizaciones especiales para ser utilizados en el ámbito civil. "Cuando llegamos al gobierno, ya había dos pequeños drones, y a los meses llegaron otros dos más", relató Frederic, mencionando que, pese a los esfuerzos para ponerlos en funcionamiento, los trámites burocráticos fueron extensos y no lograron completarse antes de su salida en 2021.

Además, Frederic no pasó por alto el asesinato de un bagallero en diciembre pasado en la zona de Aguas Blancas, un hecho relacionado con las tensiones en la frontera y el control del tráfico de productos ilegales. "Recientemente, hubo otro asesinato de un bagallero, y en 2013 ya ocurrió algo similar. Lo que está pasando ahí no es un problema de seguridad solamente, es un problema estructural más complejo", enfatizó. En este contexto, Frederic señaló que la idea de que todo el narcotráfico ingresa a través de Aguas Blancas es reduccionista, ya que la frontera de Argentina con Bolivia es mucho más extensa y la mayoría de la droga ingresa por otras rutas, como el espacio aéreo.

Finalmente, Frederic cuestionó la militarización de la seguridad interior que promueve el gobierno de Milei, argumentando que Argentina tiene una de las tasas más altas de policías por habitante en la región, y que no es necesario recurrir a las Fuerzas Armadas para combatir la inseguridad. "No necesitamos militarizar la seguridad interior. Tenemos fuerzas federales, como la Gendarmería, que han crecido mucho en los últimos años", concluyó.

