El peronismo vuelve al Congreso incómodo, sin negociación y en estado de deliberación

La agenda libertaria para las sesiones extraordinarias incomoda a un peronismo que debe regresar al Congreso sin tener una definición clara y unánime en cómo avanzar con un temario que va desde la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, pasando por Ficha Limpia hasta la designación de dos jueces para la Corte Suprema.

Un importante dirigente de Unión por la Patria asegura que la inclusión del debate de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para ocupar el máximo tribunal no tiene que ver con que el peronismo garantice el voto de uno de los dos (Lijo).

Existieron conversaciones pero se frenaron. La Casa Rosada supo tender algunos puentes con el kirchnerismo y, en este tema, el hoy ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, era el autorizado a hablar por el espacio que representa a Cristina Kirchner. Desde este sector aseguran que no hubo ningún avance y, por eso, explican que durante este 2025 no se retomó el diálogo. “Ellos dicen negociar pero cuando los escuchás la propuesta es ‘son estos dos nombres o muerte’. Hay poco para hablar”, dicen.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Lijo hizo lo suyo y fue a buscar los votos necesarios. Más allá de que Cristina Kirchner no da indicios sobre cómo actuará la mayoría de sus senadores, el juez ya se anotó algunos acompañamientos del bloque opositor. Varias semanas antes de que su pliego obtuviera dictamen, Claudia Ledesma Abdala de Zamora y Sergio Uñac avisaron que acompañarían el texto. A ellos se sumó la firma de Lucía Corpacci. Pero siguen faltando votos y CFK hace silencio.

¿Los cambios en la UIF por una conducción que desista de querellas que persigan opositores fue un mensaje para volver a abrir la negociación? En UxP no encuentran (por ahora) en Paul Starc una figura válida para dialogar. El fiscal ocupará el lugar una vez que regrese de viaje de Estados Unidos, en donde este sábado aprovechó para acercarse a la Gala Inaugural Hispánica, en donde se premió al presidente Javier Milei.

“¿Qué negociación encontrás cuando presentan un proyecto de Ficha Limpia solo para dejar afuera a Cristina Kirchner?”, dice un diputado. “Sería difícil que presenten un proyecto firmado por el Presidente y no lo voten. Ahora van a tener que hacerlo, no hay diálogo tampoco ahí”, explican. Y agregan: “Está hecho a medida: para correr a Cristina y para salvar a Edgardo Kueider y Cristian Ritondo”. El peronismo insistirá con que tienen un dictamen propio de Ficha Limpia, pero con el PRO y LLA unidos será difícil que esta vez no se apruebe en Diputados. Se trabaría en el Senado pero habrá servido para señalar que el kirchnerismo avala lo peor de la casta.

Mientras tanto, un importante dirigente describe que en la discusión por la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias el peronismo entró en estado deliberativo. El titular del bloque, Germán Martínez, comenzó a llamar uno por uno a los diputados para avanzar con reuniones y encontrar una postura lo más unánime posible.

La pregunta que falta responder es qué quiere CFK. Sergio Massa ya avisó que las PASO no van más y los gobernadores del interior dicen que su eliminación o suspensión estará bien. Pero la estrategia en la provincia de Buenos Aires terminará de definir todo. Y allí nadie coincide sobre cuál es la mejor estrategia, sobre todo cuando este año se va a elecciones con un sistema desconocido en este territorio como la boleta única de papel. Si escuchan a Axel Kicillof, va por la eliminación. Pero las internas propias también juegan.