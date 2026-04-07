Rodolfo Aguiar criticó al Gobierno: “No vinieron a destruir el Estado, vinieron a servirse de él”

Los salarios volvieron a perder contra la inflación: subieron apenas un 2% frente a un 2,8-2,9%, profundizando una caída real que ya arrastra pérdidas acumuladas, con el sector público retrocediendo cerca de un 20% desde el inicio del gobierno. Ante este escenario de consumo en baja, desempleo en alza y paritarias rezagadas, Rodolfo Aguiar advierte en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190), sobre un posible colapso en las provincias y cuestiona el rumbo oficial: “No vinieron a destruir el Estado, vinieron a servirse de él”.

El dirigente sindical y actual secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) a nivel nacional, Rodolfo Aguiar, es una de las voces gremiales más visibles y activas frente a las políticas del gobierno de Javier Milei. Sin embargo, antes de asumir la conducción nacional, fue secretario general de ATE Río Negro, donde consolidó su perfil. A partir de ATE, impulsa medidas de fuerza, paros y movilizaciones en defensa del empleo estatal, la negociación paritaria y el rol del Estado, y mantiene una posición crítica frente a la reducción del gasto público y los recortes en áreas sensibles como salud, educación y organismos descentralizados.

Me preocupa el tema de que escucho a muchos intendentes de distintas provincias del país decir que ven una situación en la caída de la recaudación que están recibiendo que coloca en riesgo el futuro pago de sueldos en algún momento, los estatales en distintos municipios y provincias del país. ¿Estamos enfrentando una situación similar a la que dio origen al 2001?

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Estamos enfrentando una situación similar, pero que va a terminar peor. Hay un estancamiento social realmente importante en este momento en la Argentina y no existen perspectivas de mejora.

Eso que usted refiere tiene que ver con que seamos capaces de poder confrontar el relato oficial y no podemos permitir que nos hablen de récord de consumo cuando son los propios datos oficiales los que desmienten al gobierno. El INDEC reconoce que durante los últimos 5 meses, tanto los salarios del sector público como de todas las ramas de la actividad privada crecieron por debajo de la inflación.

Nadie puede imaginarse de esta manera que pueda aumentar el consumo. Solo habría una posibilidad: que la gente estuviera desahorrando, es decir, que tuviera ahorro, pero también es el INDEC el que marca que la mora en tarjetas de crédito es la más alta de las últimas décadas, 11%, al igual que la mora que creció drásticamente en los préstamos personales, es decir, la gente está comprando con tarjetas de crédito y no la puede pagar y no puede pagar los préstamos en este momento. Por eso es que hay una baja considerable en la coparticipación.

Se empieza a hacer realidad y los intendentes y los gobernadores empiezan a sentir en carne propia ahora aquel “los voy a fundir a las provincias” que se dijo o que se gritaba ya desde el 10 de diciembre del año 2023. El IVA es uno de los impuestos de mayor importancia que se coparticipan y cae como fruto de la caída del consumo.

Mire, los trabajadores del sector privado perdieron hasta ahora, desde que asumió el gobierno nacional actual, más de 2 millones de pesos de salarios. Si nos vamos al sector público, más de 11 millones en total en estos 2 años y meses, 54 billones dejaron de ir a los bolsillos de los trabajadores y eso se traduce en el derrumbe del consumo en la Argentina. ¿No es verdad, cuando seguimos confrontando datos oficiales, que baja la pobreza?

Eso es mentira. Lo que sucede en el bolsillo de las personas no se condice con las estadísticas, la percepción social no se condice en estos momentos con los números. Se está midiendo una canasta de consumo absolutamente desactualizada, de hace tres o cuatro décadas, en las que el agua, la luz, el gas, las comunicaciones, es decir, todos los servicios tenían un peso ínfimo cuando ahora ocupan una porción muy importante del ingreso de todos los trabajadores. Por eso termino acá nuestra reacción frente al festival de préstamos del Banco Nación, porque se dan en un contexto en donde el acceso a la vivienda hoy es un drama, es imposible.

Los alquileres son impagables. Esta generación, si continúa este gobierno, no va a ser nunca propietaria.

Me parece que la problemática actual es la de poder llegar a fin de mes, no la de poder comprarse una casa. Entonces, me pregunto: si el 70 al 80% de los presupuestos de las provincias y las intendencias son los empleados públicos, ¿cómo van a hacer las provincias que les cae un 10%, por ejemplo, la coparticipación, para pagar a los empleados públicos? Yo encuentro más una problemática urgente en que veo que casualmente su sindicato y sus representados, que son los empleados públicos, me parece que son los que enfrentan la situación más grave desde el punto de vista financiero, porque el riesgo al no cobro de salarios en organismos que tienen 80% de sus ingresos para pagar salarios parece muy alto.

Nosotros alertábamos desde hace bastante tiempo que este ajuste potente y regresivo que se impulsa desde la capital federal, a partir de las políticas que instrumenta el gobierno nacional, iban a terminar penetrando en cada una de las provincias. A todo lo que usted está refiriendo hay que sumarle la intención del gobierno nacional de retirar toda presencia del Estado de los territorios provinciales, abandonando políticas de contención de franjas sociales vulnerables que existen desde hace mucho tiempo. Esa es una demanda que ahora se va a reorientar hacia los estados provinciales y a los estados municipales.

Por eso, frente a lo que usted dice, hay que poner bajo la luz también la responsabilidad de los gobernadores y de los intendentes, que tienen que empezar a gritar más fuerte, se los tiene que escuchar. Yo tengo la sensación de que los gobernadores son los seres más pragmáticos que habitan sobre la tierra y que miden si el presidente está mejor o peor en las encuestas para poder llevar adelante los reclamos.

Pero le está llegando el agua al cuello a todos y, sin lugar a duda, nosotros desde ATE avizoramos que la conflictividad social va a seguir escalando en todas las provincias del país. No solo aparecen conflictos de las fuerzas de seguridad en algún territorio provincial, hay reclamos de los estatales, trabajadoras y trabajadores de la salud. Por supuesto que esta asfixia a las provincias termina golpeando a las trabajadoras y a los trabajadores, que no vamos a aceptar que nuestros salarios sigan siendo recortados y menos aún que se pongan en juego las fuentes laborales en las provincias, así como ocurrió en el Estado nacional.

Sobre el tema de los créditos en el Banco Nación para los empleados estatales, ¿qué porcentaje de los empleados públicos ha logrado acceder a estos créditos y cómo se pueden poner en contexto frente a los otorgados a los cargos más altos de algunos ministerios? Además, ¿se pueden equiparar esas condiciones con las del resto del personal de planta y podría explicar la diferencia entre el personal de planta y los funcionarios políticos coyunturales?

Sí, yo no quiero aparecer como oportunista de ninguna manera, simplemente intentamos reflejar una realidad y es que lo que ha ocurrido es que se han otorgado créditos a funcionarios del gobierno, directores, diputados allegados a La Libertad Avanza, que de ninguna manera cumplieron con los requisitos que se exigen por ley, que burlaron, violentaron el protocolo del Banco Nación. Por eso nosotros dijimos: queremos acceder a los mismos créditos y tener un trato igualitario, sino una demanda por discriminación, por daños y perjuicios.

¿Por qué? Queremos acceder a los mismos montos, montos que van desde los 100.000.000 a los 530 millones de pesos, a las mismas tasas diferenciales, pero en algunos casos subsidiadas. Se pudo comprobar que algunos de los funcionarios obtuvieron tasas del 4,3%, mientras que en cualquier otra entidad crediticia eso ronda entre el 14% y el 19%, y por último los mismos montos extensos de financiación.

A mí me toca un caso lamentable, vergonzoso, porque es de mi propia provincia. Dos rionegrinos: la diputada Villaverde, que parece que se engancha en todas, pero lo más llamativo es lo del que era hasta ayer el jefe de gabinete de Capital Humano, Leandro Massaccesi, porque obtuvo 407 millones de pesos para los cuales tuvo que acreditar un ingreso de más de 22 millones de pesos mensuales. Y escuche bien: la cuota a pagar era de más de 3 millones de pesos. Y nosotros entendemos que el sueldo de Massaccesi no podría ser más que el del jefe de gabinete nacional, que ronda los 3 millones de pesos. No nos explicamos de qué manera se podría pagar, porque a cualquier ciudadano el Banco Nación hasta le pide que justifique si sacó fiambre fiado en la despensa.

Además, lo de Massaccesi prueba que no se exigió la planta permanente y la estabilidad que le exigen al resto de los empleados públicos, porque un funcionario puede durar cuanto mucho los 4 años que dura un mandato, puede ser removido antes o puede renunciar. De ninguna manera los funcionarios del gobierno calificaban para estos créditos. Por eso esto muestra que no vinieron a destruir el Estado, vinieron a servirse de él.

¿Cómo explican ahora, frente a esta ola de irregularidades con el otorgamiento de créditos a los más allegados, la política de austeridad o esa moral como política de Estado que nos dijo el presidente de la Nación en el mes de marzo, cuando inauguraba las sesiones ordinarias del Congreso?

Diputado cordobés sobre los créditos del Banco Nación: "Evidentemente hay un privilegio como tal"

Nos quisieron hacer creer que el Estado tenía que desaparecer para terminar con los privilegios de la casta y resulta que son los funcionarios quienes están desesperados por hacer guita con el Estado.

MV