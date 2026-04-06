En “QR!”, Esteban Paulón advirtió: “Hay un patrón de créditos altos para funcionarios”

En el programa "QR!", de Canal E, el diputado nacional de Provincias Unidas Esteban Paulón lanzó fuertes cuestionamientos sobre la asignación de créditos hipotecarios y advirtió sobre un posible trato diferencial a funcionarios públicos.

Durante la entrevista con el conductor del programa Pablo Caruso, el legislador explicó que su espacio impulsa un pedido de información para analizar una serie de operaciones que, según afirmó, presentan inconsistencias.

“Vemos una operatoria sospechosa”, sostuvo Paulón, al señalar que existen casos de créditos por montos elevados otorgados a funcionarios, que contrastan con los préstamos habituales destinados a trabajadores.

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Según detalló, mientras la mayoría de los créditos del Banco Nación oscilan entre 60.000 y 80.000 dólares, se detectaron casos de funcionarios que accedieron a cifras mucho más altas, incluso superiores a los 300.000 o 400.000 dólares.

El diputado remarcó que el foco de la investigación no está en el crédito en sí, sino en las condiciones de acceso. “El problema es cuando, a iguales condiciones, a una persona le dan 80.000 dólares y a un funcionario 400.000”, planteó.

En ese sentido, advirtió sobre posibles cambios en la reglamentación interna que habrían equiparado a funcionarios con empleados públicos, pese a que —según explicó— no cuentan con la misma estabilidad laboral, uno de los criterios clave para la aprobación de préstamos.

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Paulón también señaló que se detectaron plazos de aprobación inusualmente rápidos en algunos casos. “Cualquiera que haya pedido un crédito sabe que el trámite lleva meses”, indicó, y agregó que hubo situaciones en las que se habrían aprobado en tiempos mucho más cortos.

Además, mencionó la posibilidad de irregularidades en la presentación de ingresos o garantías, lo que podría haber influido en la obtención de montos más altos.

El legislador insistió en que el objetivo es acceder a toda la documentación para diferenciar los casos legítimos de aquellos que podrían implicar beneficios indebidos. “Queremos despejar si hubo igualdad de condiciones o no”, afirmó.

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En paralelo, destacó la importancia del crédito hipotecario como herramienta económica. “Es fundamental para muchas familias que buscan su primera vivienda”, señaló, aunque remarcó que debe garantizarse transparencia en su otorgamiento.

Durante la entrevista, Paulón también hizo referencia a posibles incompatibilidades en algunos cargos públicos, especialmente en organismos vinculados al sistema financiero, y advirtió sobre la necesidad de analizar cada caso.

Por último, adelantó que el Congreso buscará avanzar en pedidos de informes tanto al Banco Nación como al Banco Central para esclarecer la situación.

LB/ML