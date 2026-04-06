Federico Sturzenegger expondrá en el Senado el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se presentará este miércoles en el Senado para explicar los alcances del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa impulsada por el Gobierno que busca introducir cambios de fondo en distintas áreas vinculadas al derecho de propiedad.

La exposición se realizará desde las 16 en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General. Allí, el funcionario brindará detalles sobre una propuesta que apunta a "fortalecer las garantías constitucionales sobre la propiedad, agilizar procesos judiciales y modificar regulaciones vigentes", fiel al estilo libertario del oficialismo.

Entre los puntos centrales, el proyecto contempla un nuevo mecanismo de desalojo más rápido, que permitiría la restitución de inmuebles mediante un procedimiento “sumarísimo”, con la acreditación del título de propiedad. Según el oficialismo, la medida busca evitar demoras prolongadas en la recuperación de bienes.

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Otro de los ejes es la modificación del régimen de expropiaciones, con el objetivo de reforzar el derecho de los propietarios y garantizar el debido proceso, aunque reduciendo los tiempos administrativos y judiciales.

En materia de tierras rurales, la iniciativa propone eliminar los límites a la compra de terrenos por parte de extranjeros, establecidos en 2011. Desde el Gobierno sostienen que esas restricciones desincentivan la inversión, especialmente en el sector agropecuario. No obstante, el nuevo esquema prevé mantener controles en casos que involucren a Estados extranjeros o entidades vinculadas.

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El proyecto también incluye cambios en la ley de Manejo del Fuego, al plantear la eliminación de artículos que restringían durante décadas la venta o el cambio de uso de tierras afectadas por incendios. Según el Ejecutivo, esas limitaciones resultan "excesivas" y no lograron los objetivos ambientales planteados.

La iniciativa fue firmada por el presidente y todo su Gabinete, y se enmarca en la estrategia oficial de desregulación económica y reforma del Estado de fuerte impronta neoliberal. El debate en el Senado marcará el inicio de una discusión que promete generar posiciones encontradas entre el oficialismo y la oposición.

LB/ML