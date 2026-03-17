El Gobierno enviará al Congreso reformas en el Código Penal y leyes sobre propiedad privada

Tras una reunión de la mesa política en Casa Rosada, el Gobierno confirmó que enviará al Congreso un paquete de proyectos que incluye modificaciones en el Código Penal, leyes vinculadas a la propiedad privada y reformas en áreas sociales clave.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue el encargado de detallar las iniciativas y aclaró que la reforma política finalmente quedó fuera de las prioridades legislativas del oficialismo.

Endurecimiento de penas y cambios en propiedad privada

Uno de los ejes centrales será la modificación del Código Penal, con foco en el endurecimiento de las penas. Según explicó Adorni, el objetivo es avanzar en una reforma que refuerce el marco punitivo.

Además, el Gobierno impulsará cambios en distintas normas vinculadas a la propiedad privada, entre ellas la Ley de Expropiaciones, la Ley de Tierras y la Ley de Fuegos. También se incluirán iniciativas orientadas a la regularización dominial en el marco de la integración socio urbana.

Leyes sociales y ajuste al equilibrio fiscal

El paquete legislativo contempla además la modificación de la Ley de Discapacidad y la Ley de Financiamiento universitario, con el objetivo de alinearlas al esquema de equilibrio fiscal que impulsa el Ejecutivo.

En paralelo, el oficialismo buscará avanzar con cambios en la Ley de Glaciares, una de las iniciativas que tendría tratamiento prioritario en el Congreso durante los próximos meses.

La mesa política y la estrategia parlamentaria

La definición de este paquete de leyes se dio en una reunión encabezada por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, junto a funcionarios clave del Gobierno. Participaron del encuentro Manuel Adorni, el ministro del Interior Diego Santilli y el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, entre otros referentes del oficialismo.

También estuvieron presentes el asesor presidencial Santiago Caputo, el secretario de Asuntos Estratégicos Ignacio Devitt y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

Prioridades legislativas y negociación en el Congreso

El objetivo del Gobierno es definir un cronograma de envío de proyectos y coordinar la estrategia para conseguir apoyo en el Congreso.

En ese sentido, el oficialismo buscará negociar con bloques aliados y gobernadores para reunir los votos necesarios que permitan avanzar con las reformas.