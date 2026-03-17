Empresarios advierten que ante la llegada de inversiones a Argentina “no van a necesitar mano de obra nueva”

El periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel, dialogó con Canal E y advirtió sobre los factores clave que hoy condicionan las inversiones en Argentina: incertidumbre institucional, tensiones sociales y expectativas sobre sectores estratégicos.

Ariel Maciel explicó que existe interés internacional, especialmente de Europa, por invertir en el país. En ese sentido, destacó que, “hay muchas cosas que se van a cruzar entre la política y la economía y que vamos a tratar de comentarlas”.

Las expectativas positivas provienen de empresas alemanas

El foco está puesto en sectores definidos por el Gobierno como motores del desarrollo. “Las inversiones que van a llegar a la Argentina, y que hay mucha expectativa positiva de parte de los alemanes”, planteó sobre que se orientan principalmente a energía, minería, economía del conocimiento y agronegocios.

Sin embargo, el impacto en el empleo genera dudas. Maciel citó datos recientes: “Casi el 70% de los empresarios encuestados dice que no van a necesitar mano de obra nueva para ese tipo de inversiones”.

La minería y la energía siguen tomando relevancia en el mercado

El interés internacional no es casual. En este contexto, señaló que hay una competencia global por sectores clave: “Todo el mundo lo que está buscando es tener un lugarcito en los lugares que sí están dinamizando mucho, que es la minería y energía”.

En este escenario, el entrevistado remarcó el rol previo de China en el país. “China había sido el único, casi, que había logrado desde afuera traer plata a la Argentina para desarrollarse en minería”, expresó.

Pero ahora, con un nuevo contexto macroeconómico, Occidente busca reposicionarse. Aún así, insistió en una advertencia central: “El tema es que no genera empleo”. En referencia a estos sectores intensivos en capital pero no en mano de obra.