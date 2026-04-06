Fernando Belvedere: “Este es el momento para comprar un inmueble”

El mercado inmobiliario argentino atraviesa una etapa de reactivación impulsada por los créditos hipotecarios, aunque con limitaciones en el acceso. Para Fernando Belvedere, titular de FEB Propiedades, la tendencia es clara: “Creemos que los créditos hipotecarios van a seguir”, afirmó en Canal E, destacando el rol clave de los bancos públicos.

Según explicó, entidades como el Banco Nación y el Banco Ciudad lideran el otorgamiento de préstamos. “Hoy son los dos bancos que pican en punta en cuanto a la posibilidad de gestionar un crédito hipotecario”, señaló, mientras anticipó que la banca privada podría sumarse con mayor fuerza en los próximos meses.

Sin embargo, el acceso no es sencillo. “Tenés que demostrar una cantidad de dinero que cobrás por mes en blanco”, explicó, al detallar que los requisitos excluyen a gran parte de la población. Incluso, cuestionó la dificultad de acceder a montos elevados: “Tenés que tener un ingreso en blanco increíble que muy poca gente la tiene”.

Requisitos, tasas y obstáculos para acceder a la vivienda

El especialista remarcó que, ante ingresos insuficientes, es habitual sumar un co-deudor. “No es imposible, pero la verdad es que tenés que tener muchos obstáculos”, sintetizó sobre el proceso de aprobación.

En términos concretos, detalló que para acceder a un crédito promedio se necesitan ingresos elevados. “Entre dos personas, un ingreso de entre tres millones y medio y cuatro millones de pesos”, indicó, lo que permite aspirar a unos 100.000 dólares de financiamiento.

A esto se suma otra dificultad estructural: “El banco no te presta el 100% del valor del inmueble”, por lo que los compradores deben contar con ahorros previos o recurrir a otras fuentes de financiamiento.

En cuanto a tasas, explicó que el Banco Nación ofrece condiciones más competitivas. “Estás aproximadamente entre un 8 y un 9%”, mientras que la banca privada se ubica por encima.

Proyecciones 2026: suba de precios y cautela de los compradores

De cara al futuro, Belvedere anticipó un escenario de mayor dinamismo en el sector. “Va a haber más demanda, la oferta se va a seguir manteniendo y eso va a hacer que los valores suban”, explicó.

En ese contexto, proyectó aumentos concretos en los precios de las propiedades. “Para el segundo semestre del 2026 los valores van a incrementarse entre un 10 y un 15%”, estimó, siempre que se mantengan las condiciones actuales.

Respecto a los créditos UVA, advirtió sobre su ajuste por inflación. “En los últimos meses han subido la cuota un 3% mensual”, aunque consideró que el impacto hoy es más previsible que en años anteriores.

Finalmente, recordó el antecedente reciente que aún genera cautela entre los compradores. “Después de la pandemia la gente empezó a tener un poco más de miedo”, señaló, al comparar con el boom de créditos UVA de 2016-2017 y la crisis posterior.

Aun así, dejó una recomendación clara para quienes evalúan comprar: “Este es el momento en el que compres hoy tu inmueble”, concluyó, ante la expectativa de suba de precios.

