Qué requisitos pide el Banco Nación para acceder a los préstamos hipotecarios

En medio de la polémica por los créditos hipotecarios del Banco Nación otorgados a funcionarios y dirigentes oficialistas por montos que llegan hasta los u$s 350 mil -según datos de la Central de Deudores del Banco Central-, volvió a ponerse el foco en cuáles son los requisitos, condiciones y montos que establece la línea +Hogares para acceder a este financiamiento en 2026, un esquema en Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) que define quiénes pueden solicitarlo, bajo qué criterios y con qué exigencias en todo el país.

Además de los privados y según detalla la web del Banco Nación, también las “personas del sector público en relación de dependencia” pueden solicitar esta línea, siempre que trabajen en empresas con capital mayoritariamente estatal o del Grupo YPF y cobren sus haberes a través de la entidad.

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Además, la edad límite para cancelar el crédito es de 85 años; se pueden incluir hasta dos titulares y dos codeudores, quienes deben ser familiares directos como padres, hijos o hermanos y cumplir con los requisitos exigidos.

En cuanto a la modalidad, se trata de un préstamo en UVA ajustado por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), con garantía hipotecaria en primer grado y sistema de amortización francés, con cuotas mensuales.

Requisitos laborales y condiciones para acceder

Para acceder al crédito hipotecario, la entidad exige condiciones laborales específicas. En el caso de empleados en relación de dependencia, deberán acreditar “una antigüedad laboral no menor a 1 año” y al menos 6 meses en el empleo actual.

Para trabajadores contratados, el requisito es contar con 12 meses de antigüedad en el puesto, mientras que los autónomos deberán demostrar dos años de ejercicio profesional desde la primera declaración jurada de Ganancias.

En tanto, los monotributistas deberán acreditar “2 años de antigüedad en la profesión u oficio” y al menos un año en la categoría correspondiente, según detalló el Banco Nación.

También se permite sumar ingresos mediante codeudores, aunque en ese caso los titulares deberán representar al menos el 50% de la cuota total, y la relación entre cuota e ingreso no podrá superar el 25%.

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Otro punto clave es el historial crediticio: los solicitantes no deberán registrar informes negativos en los últimos 12 meses y deberán estar en situación estándar en las bases del Banco Central.

Montos, tasas y destinos del crédito

El crédito contempla distintos destinos: adquisición, cambio, construcción, ampliación, refacción o terminación de vivienda, tanto para uso único como para segunda vivienda.

Para viviendas únicas de hasta 210.000 UVAs, la tasa es del 6% TNA fija, mientras que, para propiedades de mayor valor o segunda vivienda, asciende al 12% TNA fija.

El monto máximo prestable alcanza el equivalente a 189.000 UVAs para vivienda única y hasta 315.000 UVAs para segunda vivienda o propiedades de mayor valor.

En términos de financiamiento, la asistencia puede cubrir hasta el 90% del valor de compra o tasación, dependiendo del destino, mientras que para cambio de vivienda puede llegar al 100% de la diferencia entre el valor de la propiedad a adquirir y la que se vende.

Plazos, desembolsos y aspectos clave

Los plazos de los préstamos varían según el destino: para adquisición o cambio de vivienda pueden ir de 5 a 30 años, mientras que para ampliación o refacción se reducen a un máximo de 15 años.

En el caso de construcción, el crédito se desembolsa en tres etapas: un 30% inicial, un 50% tras verificar el avance de obra y el 20% restante al completar el siguiente tramo.

“El cronograma de desembolsos será fijado por el BNA de acuerdo a las características de la obra”, señala la entidad, que también exige verificaciones previas para liberar cada tramo del financiamiento.

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Por otro lado, las cuotas se debitan automáticamente de una caja de ahorro del solicitante, y todas las operaciones incluyen un seguro de vida sobre el saldo de deuda.

Finalmente, el Banco Nación aclara que el crédito se otorga en pesos, aunque para adquisición o cambio de vivienda puede convertirse a dólares al momento de la operación, ya sea mediante el mercado oficial o a través del dólar MEP, sujeto a las condiciones del mercado.

GZ