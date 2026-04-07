Elisa Carrió concedió este martes una entrevista en la que apuntó contra Manuel Adorni, a quien calificó como “un desconocido”. A la vez, la diputada nacional (con mandato cumplido) puso bajo sospecha el patrimonio y la compra de inmuebles del jefe de Gabinete, investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito. En ese contexto, la referente de la Coalición Cívica también dirigió cuestionamientos al presidente Javier Milei y a su hermana Karina.

“¿Quién es Adorni? Nadie sabe”, sostuvo Carrió al referirse al funcionario durante una conversación con Luis Novaresio. Luego, profundizó su crítica: “La verdad es un desconocido. Yo nunca lo escuchaba porque no sé quién es y tampoco quiero averiguar, porque me parece todo poco serio”.

La dirigente también abordó las operaciones inmobiliarias que quedaron en el centro de la investigación y estableció una distinción. “Si yo tengo dinero y saco un crédito UVA, porque es legal, no hay problema con eso”, explicó.

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No obstante, Lilita señaló aspectos que, a su entender, requieren una evaluación judicial más exhaustiva: “Ahora, estas transferencias con mujeres jubiladas e hipotecas privadas, además con un sueldo de 2,8 millones, es muy raro. Que lo determine la Justicia”.

Carrió evitó pronunciarse sobre una eventual dimisión de Adorni, aunque explicitó en quiénes deposita su confianza. “Yo le creo a Alconada Mon y le creo a Pollicita como fiscal”, afirmó.

Este lunes, el fiscal federal Gerardo Pollicita dispuso nuevas medidas de prueba con el propósito de esclarecer movimientos financieros relacionados con dos inmuebles adquiridos por Adorni. Las diligencias también alcanzaron a su esposa, Bettina Angeletti.

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Además, el funcionario judicial solicitó información detallada sobre viajes al exterior, incluidos itinerarios de vuelo, pasajes y destinos finales.

Las críticas de Elisa Carrió a Javier y Karina Milei

En paralelo, las críticas de Carrió no se limitaron al jefe de Gabinete. Durante la misma entrevista, volvió a referirse al presidente Javier Milei y a su círculo más cercano.

“Milei tiene cosas buenas y cosas muy malas. Yo no lo definiría, porque hay aspectos de este gobierno que no señalan las grandes editoriales”, expresó.

Luego focalizó en la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a quien ubicó dentro de “la casta pura” y sostuvo que se encuentra “asesorada por lo peor de la casta argentina”.

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La exdiputada también incorporó apreciaciones de carácter personal. “A Karina Milei la puedo juzgar exclusivamente por las cosas que hace y por la mala vestimenta que tiene. Tiene un traje rayado que es un espanto”, indicó.

En otro tramo de la entrevista, ya había introducido una crítica adicional hacia el Presidente al considerar que “Milei es bufón de Trump” en relación con el escenario internacional y la posición argentina frente al conflicto en Medio Oriente.

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“Creo que lo que está mal es que seamos bufones de Trump, que es un hombre que tiene una estrategia del loco. Yo no veo bien aliarse con un loco. El loco, cuando promueve guerras, cuando miente deliberadamente, cuando hace mover los mercados para ganancias extraordinarias de los que lo siguen, también es dominado, porque tiene fascinación, por ejemplo con Netanyahu, pero el problema es que encarna el mal”, sostuvo Carrió.

Por último, concluyó: “Aliarse en la guerra contra Irán es un disparate. Es un momento donde el Presidente no está cuidando a la comunidad judía en Argentina”.

NG/ff