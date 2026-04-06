Milei volvió a ratificar a Adorni y busca reforzar su gestión

El presidente Javier Milei envió una nueva señal de apoyo al ministro coordinador, Manuel Adorni, en la reunión de Gabinete que se desarrolló hoy en la Casa Rosada en horas del mediodía, con la que se buscó nuevamente blindar a la mano derecha de Karina Milei en medio de vendaval de denuncias y acusaciones que caen sobre el hombre que tiene despacho en la planta baja de la Casa de Gobierno.

El Presidente pasó brevemente por el encuentro de trabajo. Lo hizo luego de haber tenido un breve encuentro bilateral con su par chileno, José Antonio Kast.

Milei hizo un breve desarrollo introductorio en el que realizó un análisis de la situación política y económica a nivel internacional y local. También reforzó el pedido de que las gestiones ministeriales se apoyen en el jefe de Gabinete. Respaldos y más respaldos para Adorni. Luego, le cedió el lugar al jefe de Gabinete para que encabece el encuentro de trabajo. Se trata en efecto de un sólido respaldo que los hermanos Milei le otorgan quien fue candidato en la Ciudad en 2025, y asumió el control de la administración nacional el pasado 4 de noviembre.

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En el encuentro de la Casa Rosada se encontraban todos los ministros: Pablo Quirno (Cancillería); Federico Stuzenegger (Desregulación y Transformación del Estado); María Ibarzabal (Secretaria Legal y Técnica); Sandra Pettovello (Capital Humano); Juan Bautista Mahiques (Justicia); Mario Lugones (Salud); Luis "Toto" Caputo (Economía), Diego Santilli (Interior); Carlos Presti (Defensa) y Alejandra Monteoliva (Seguridad)

También estuvieron presentes la senadora y jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, Patricia Bullrich; Santiago Caputo (asesor); Martín Menem (presidente de la Cámara de Diputados) y la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Casualmente, hoy lunes, fue el cumpleaños de Pettovello y de Santilli.

El ministro de Salud llegó a la reunión envuelto en rumores sobre su eyección. En la cartera de Salud rechazaron dichas versiones. Además, el asesor Caputo y Lugones (quien responde políticamente al asesor) mantuvieron un encuentro de trabajo tras la reunión de Gabinete que se extendió por casi dos horas.

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Tras la reunión de Gabinete, Adorni se reunió con Monteoliva.

La gestualidad política se combina con una serie de reuniones que Adorni tendrá durante esta semana con diferentes ministros y que formó parte de la agenda que surgió luego de el encuentro que Milei y Adorni tuvieron a solas en Olivos, la semana pasada más precisamente el miércoles antes del inicio del fin de semana largo.

Sin embargo, y más allá de las gestualidades por parte del Presidente y de su hermana, Adorni tiene abierto un preocupante frente judicial, por ello designó a Matías Ledesma, perteneciente a un estudio de abogados que defendió a Alfredo Yabrán.

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Este lunes trascendió la noticia de que el fiscal Gerardo Pollicita llamó a declarar al ex futbolista Hugo Morales, quien fuera propietario del departamento en el hoy vive Adorni. Además. Además, el fiscal libró oficios a la Dirección de MIgraciones para saber por ejemplo, si a fines del 2024 Adorni viajó a Aruba vía Perú, regresando por Ecuador.

Además, el próximo miércoles fue citada a declarar la escribana Adriana Nechevenko, la que participó tanto en la compra del departamento de la calle Miró en Caballito como de la compra de la casa en el Country Indio Cuá. El haber sido citada en calidad de testigo le impide a Nechevenko faltar a la verdad.

Por ahora, Adorni queda ratificado y en la Casa Rosada no descartan que retome las conferencias o que se exponga a nuevas entrevistas con periodistas.