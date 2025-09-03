El gobernador de Misiones presentó un amparo contra el gobierno de Javier Milei por las pensiones por invalidez

Además del ajuste en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que se suma al escándalo de los audios filtrados del extitular de ese organismos, Diego Spagnuolo, el gobierno de Javier Milei atraviesa otro frente de tormenta que no es menor: la relación con los gobernadores.

En ese marco, este martes el mandatario de la provincia de Misiones, Hugo Passalacqua, presentó en la Corte Suprema una acción de amparo para reclamar el "restablecimiento del pago de las Pensiones No Contributivas por Invalidez y demás beneficios conexos, suspendidos de manera ilegítima por el Estado Nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) desde marzo de 2025"

El gobernador de Misiones utilizó su cuenta personal en la red social X para difundir la documentación mediante la cual el fiscal de Estado provincial otorgó a los procuradores la facultad de presentarse ante la Corte Suprema de Justicia.

Passalacqua indicó que "la presentación judicial incluye además el reclamo del pago de retroactivos adeudados, la nulidad de las auditorías irregulares realizadas en la provincia y la adopción de medidas urgentes que garanticen la continuidad de las prestaciones, la transparencia de los procesos y el respeto a la dignidad de las personas con discapacidad".

La administración provincial ya había iniciado acciones judiciales a través de un amparo acompañado por un recurso de no innovar. La presentación se formalizó en el Juzgado Federal de Posadas y fue impulsada por la presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad, Tatiana Antúnez.

Desde el Ejecutivo misionero explicaron que se optó por la vía judicial después de que no prosperaran los pedidos de una auditoría transparente que garantizara los derechos de las personas con discapacidad.

Luego de la primera presentación, el vicegobernador Lucas Romero Spinelli manifestó que “en Misiones hay muchos derechos que están siendo vulnerados, especialmente de las personas con discapacidad que reciben el beneficio de pensiones no contributivas”.

En la misma línea, señaló que el Consejo Provincial de Discapacidad había afirmado que hay “cientos de casos de intimaciones (a beneficiarios) que nunca llegan al domicilio; de direcciones que no existen; de visitas que no se realizan cuando la gente está, y ni hablar de cientos de personas que ni siquiera están en condiciones de movilizarse para cumplir con la auditoría”.

Romero Spinelli también remarcó que la decisión de avanzar en los tribunales se tomó “luego de haber agotado todas las instancias personales, por mensajes, por mail, las que ustedes se imaginen durante más de tres meses de trabajo a través de la licenciada Tatiana Antúnez, del Consejo Provincial de Discapacidad”.

Finalmente, el vicegobernador sostuvo que con el recurso de amparo se busca “que se vuelva al momento cero de todos aquellos misioneros que han perdido injustamente su beneficio”. Y aclaró que el Gobierno de Misiones no rechaza las auditorías: “Son necesarias, pero sin vulnerar y sin socavar los derechos de las personas que más nos necesitan”, expresó.

En un principio, con Javier Milei recién asumido, Hugo Passalacqua mantuvo una distancia calculada con el Gobierno Nacional. De hecho, el gobernador de Misiones participó en octubre de 2024 de una cena con Javier Milei en la Quinta de Olivos junto a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca). En aquella oportunidad, el mandatario misionero calificó la cena con Javier Milei como "constructiva".

La cita fue convocado por el Presidente como gesto de agradecimiento a los mandatarios por haber respaldado el veto a la Ley de Financiamiento Universitario. Aunque no se lo consideraba un “aliado”, desde Casa Rosada lo describían como un“dialoguista”.

Había pasado apenas un mes después del polémico asado con los “87 héroes” que blindaron en el Congreso el veto a la ley de aumento jubilatorio. El Presidente recibió a Passalacqua y sus pares acompañado por su hermana, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el asesor Santiago Caputo. Eran tiempos de sintonía fina en el triángulo de hierro.

Ya en 2025, la dinámica cambió. Las medidas económicas del Gobierno nacional generaron fuertes tensiones con Misiones, particularmente por la desregulación del precio de la yerba mate, que golpeó de lleno a los productores locales. En ese contexto, Passalacqua cuestionó la visión “centralista” del Ejecutivo nacional y expresó un respaldo explícito a los yerbateros misioneros. “Muy pocos se favorecen y muchísimas familias pierden”, advirtió el mandatario provincial.

El gobierno de Javier Milei enfrenta un gran desafío: sostener un vínculo equilibrado con los gobernadores. En ese sentido, evitar que las tensiones se profundicen será clave para preservar gobernabilidad y garantizar apoyos parlamentarios necesarios para encaminar iniciativas clave como la discusión del Presupuesto 2026, cuya aprobación marcará el pulso de su capacidad de gestión política.

