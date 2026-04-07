Encuesta: altos niveles de alarma por el uso de internet en niños y adolescentes en la Argentina

Una encuesta nacional impulsada por Protección Digital Argentina, en conjunto con Proyección Consultores e IADEPP, expone un escenario de fuerte preocupación social frente a los riesgos digitales que enfrentan niñas, niños y adolescentes, y un amplio consenso en favor de una mayor regulación de las plataformas tecnológicas.

Según el estudio, realizado entre el 11 y el 23 de diciembre, los adultos identifican como principales amenazas el contacto con desconocidos en internet (81,6% lo percibe como un riesgo alto), la exposición a contenidos violentos o sexuales (76,9%) y la pérdida de privacidad o uso indebido de datos personales (73,3%). A esto se suma la creciente inquietud por la influencia de algoritmos y el uso excesivo de pantallas.

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El informe destaca además que la percepción de riesgo aumenta a medida que crecen el nivel educativo, el nivel socioeconómico y la alfabetización digital. En ese sentido, quienes más conocen el funcionamiento de las plataformas son también quienes más desconfían de su capacidad de autorregulación.

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En paralelo, el estudio revela una fuerte demanda de intervención estatal. Cerca del 80% de los encuestados apoya medidas como la prohibición de algoritmos que generen adicción, la restricción en la recopilación de datos de menores y la adaptación de contenidos según la edad. Asimismo, un 79% respalda auditorías públicas y mayores niveles de transparencia.

La responsabilidad principal, sin embargo, sigue recayendo en las familias para el 79,5% de los consultados, aunque crece la expectativa de un rol más activo del Estado (9,5%) y de las empresas tecnológicas (8,2%). En este punto, el consenso es claro: el 86% considera que las plataformas deben ser sancionadas legalmente si incumplen normas de protección infantil.

Otro dato relevante es el escepticismo hacia las empresas tecnológicas. Solo el 30,7% manifiesta confianza en que protegen adecuadamente a los menores, mientras que el 45% expresa desacuerdo con esa afirmación.

El estudio concluye que la sociedad argentina no percibe la regulación como una forma de censura, sino como una herramienta necesaria para proteger derechos en un entorno digital cada vez más complejo. En ese marco, plantea la urgencia de avanzar en políticas públicas que combinen prevención, educación digital y control sobre las prácticas de las plataformas.

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