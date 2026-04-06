Quiniela de hoy lunes 6 de abril: todos los resultados de la Nacional y provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa Nacional del 6 de abril

A la cabeza: 9711 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

9711 Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite 1280 0145 0056 4843 3198 6734 7604 0735 7329 3016 6590 9625 8928 1361 3432 9367 0633 8361 7192

Resultados Quiniela Previa Provincia del 6 de abril

A la cabeza: 0250 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0250 5440 6701 4768 7770 3173 6031 3180 4668 0663 1475 4085 9070 4467 6428 1060 8769 3704 2108 6968

Resultados Quiniela Primera Nacional del 6 de abril

A la cabeza: 9940 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

9940 2584 9996 8943 6466 7947 6068 1902 3809 7226 1046 0481 7369 1145 4577 9156 7945 6256 8657 3021

Resultados Quiniela Primera Provincia del 6 de abril

A la cabeza: 5943 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

5943 1461 4124 2351 4172 4719 7531 7678 6500 0583 4344 3968 5183 0584 0184 8110 3770 9508 9811 7578

Resultados Quiniela Matutina Nacional del 6 de abril

A la cabeza: 4740 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4740 7327 8568 3747 1181 2202 6022 4911 7479 8179 4072 9646 9282 7006 8305 2275 2403 0455 4301 3745

Resultados Quiniela Matutina Provincia del 6 de abril

A la cabeza: 2886 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

2886 8000 9649 3792 9494 3774 5597 9694 2108 8009 4991 0938 7869 9987 9845 0643 8919 9024 1297 2191

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 6 de abril

A la cabeza: 6063 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6063 2939 8035 8833 4580 0771 0028 1046 2508 8030 3238 2240 7805 9053 3624 9211 8712 3355 6940 4615

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 6 de abril

A la cabeza: 0743 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0743 5448 0491 6271 4966 7191 8834 7604 7485 7349 0413 5742 4106 8558 0540 2383 6757 7592 1420 4447

Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 6 de abril

A la cabeza: 4181 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4181 6426 5831 8652 5411 4737 1827 1178 7708 6944 3647 6377 7155 3530 4339 4710 6140 4627 1121 2984

Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 6 de abril

A la cabeza: 6114 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6114 5440 8790 3858 1146 0352 0183 0643 2518 5064 1143 5133 4349 9931 1845 9508 3962 1629 0783 1548

Resultados de la Quiniela del 6 de abril por provincia

Resultados Córdoba La Previa: 5644 La Primera: 1212 Matutina: 5455 Vespertina: 6306 Nocturna: 0148

Resultados Santa Fe La Previa: 2545 La Primera: 4757 Matutina: 9182 Vespertina: 7187 Nocturna: 8945

Resultados Entre Ríos La Previa: 5869 La Primera: 1354 Matutina: 8354 Vespertina: 8942 Nocturna: 6553

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.