martes 07 de abril de 2026
SOCIEDAD
Juego Bancado

Quiniela de hoy lunes 6 de abril: todos los resultados de la Nacional y provincia

Conocé los números ganadores de la quiniela hoy, lunes 6 de abril. ¿Cuáles encabezaron cada tanda?

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa Nacional del 6 de abril

A la cabeza: 9711 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9711

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  2. 1280

  3. 0145

  4. 0056

  5. 4843

  6. 3198

  7. 6734

  8. 7604

  9. 0735

  10. 7329

  11. 3016

  12. 6590

  13. 9625

  14. 8928

  15. 1361

  16. 3432

  17. 9367

  18. 0633

  19. 8361

  20. 7192

Resultados Quiniela Previa Provincia del 6 de abril

A la cabeza: 0250 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0250

  2. 5440

  3. 6701

  4. 4768

  5. 7770

  6. 3173

  7. 6031

  8. 3180

  9. 4668

  10. 0663

  11. 1475

  12. 4085

  13. 9070

  14. 4467

  15. 6428

  16. 1060

  17. 8769

  18. 3704

  19. 2108

  20. 6968

Resultados Quiniela Primera Nacional del 6 de abril

A la cabeza: 9940 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9940

  2. 2584

  3. 9996

  4. 8943

  5. 6466

  6. 7947

  7. 6068

  8. 1902

  9. 3809

  10. 7226

  11. 1046

  12. 0481

  13. 7369

  14. 1145

  15. 4577

  16. 9156

  17. 7945

  18. 6256

  19. 8657

  20. 3021

Resultados Quiniela Primera Provincia del 6 de abril

A la cabeza: 5943 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 5943

  2. 1461

  3. 4124

  4. 2351

  5. 4172

  6. 4719

  7. 7531

  8. 7678

  9. 6500

  10. 0583

  11. 4344

  12. 3968

  13. 5183

  14. 0584

  15. 0184

  16. 8110

  17. 3770

  18. 9508

  19. 9811

  20. 7578

Resultados Quiniela Matutina Nacional del 6 de abril

A la cabeza: 4740 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4740

  2. 7327

  3. 8568

  4. 3747

  5. 1181

  6. 2202

  7. 6022

  8. 4911

  9. 7479

  10. 8179

  11. 4072

  12. 9646

  13. 9282

  14. 7006

  15. 8305

  16. 2275

  17. 2403

  18. 0455

  19. 4301

  20. 3745

Resultados Quiniela Matutina Provincia del 6 de abril

A la cabeza: 2886 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 2886

  2. 8000

  3. 9649

  4. 3792

  5. 9494

  6. 3774

  7. 5597

  8. 9694

  9. 2108

  10. 8009

  11. 4991

  12. 0938

  13. 7869

  14. 9987

  15. 9845

  16. 0643

  17. 8919

  18. 9024

  19. 1297

  20. 2191

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 6 de abril

A la cabeza: 6063 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6063

  2. 2939

  3. 8035

  4. 8833

  5. 4580

  6. 0771

  7. 0028

  8. 1046

  9. 2508

  10. 8030

  11. 3238

  12. 2240

  13. 7805

  14. 9053

  15. 3624

  16. 9211

  17. 8712

  18. 3355

  19. 6940

  20. 4615

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 6 de abril

A la cabeza: 0743 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0743

  2. 5448

  3. 0491

  4. 6271

  5. 4966

  6. 7191

  7. 8834

  8. 7604

  9. 7485

  10. 7349

  11. 0413

  12. 5742

  13. 4106

  14. 8558

  15. 0540

  16. 2383

  17. 6757

  18. 7592

  19. 1420

  20. 4447

Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 6 de abril

A la cabeza: 4181 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4181

  2. 6426

  3. 5831

  4. 8652

  5. 5411

  6. 4737

  7. 1827

  8. 1178

  9. 7708

  10. 6944

  11. 3647

  12. 6377

  13. 7155

  14. 3530

  15. 4339

  16. 4710

  17. 6140

  18. 4627

  19. 1121

  20. 2984

Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 6 de abril

A la cabeza: 6114 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6114

  2. 5440

  3. 8790

  4. 3858

  5. 1146

  6. 0352

  7. 0183

  8. 0643

  9. 2518

  10. 5064

  11. 1143

  12. 5133

  13. 4349

  14. 9931

  15. 1845

  16. 9508

  17. 3962

  18. 1629

  19. 0783

  20. 1548

Resultados de la Quiniela del 6 de abril por provincia

Resultados Córdoba La Previa: 5644 La Primera: 1212 Matutina: 5455 Vespertina: 6306 Nocturna: 0148

Resultados Santa Fe La Previa: 2545 La Primera: 4757 Matutina: 9182 Vespertina: 7187 Nocturna: 8945

Resultados Entre Ríos La Previa: 5869 La Primera: 1354 Matutina: 8354 Vespertina: 8942 Nocturna: 6553

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.

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