Quiniela de hoy lunes 6 de abril: todos los resultados de la Nacional y provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela Previa Nacional del 6 de abril
A la cabeza: 9711 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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1280
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0145
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0056
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4843
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3198
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6734
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7604
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0735
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7329
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3016
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6590
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9625
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8928
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1361
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3432
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9367
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0633
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8361
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7192
Resultados Quiniela Previa Provincia del 6 de abril
A la cabeza: 0250 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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0250
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5440
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6701
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4768
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7770
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3173
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6031
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3180
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4668
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0663
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1475
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4085
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9070
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4467
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6428
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1060
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8769
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3704
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2108
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6968
Resultados Quiniela Primera Nacional del 6 de abril
A la cabeza: 9940 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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9940
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2584
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9996
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8943
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6466
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7947
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6068
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1902
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3809
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7226
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1046
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0481
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7369
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1145
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4577
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9156
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7945
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6256
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8657
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3021
Resultados Quiniela Primera Provincia del 6 de abril
A la cabeza: 5943 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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5943
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1461
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4124
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2351
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4172
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4719
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7531
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7678
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6500
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0583
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4344
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3968
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5183
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0584
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0184
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8110
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3770
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9508
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9811
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7578
Resultados Quiniela Matutina Nacional del 6 de abril
A la cabeza: 4740 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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4740
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7327
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8568
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3747
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1181
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2202
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6022
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4911
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7479
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8179
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4072
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9646
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9282
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7006
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8305
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2275
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2403
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0455
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4301
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3745
Resultados Quiniela Matutina Provincia del 6 de abril
A la cabeza: 2886 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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2886
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8000
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9649
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3792
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9494
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3774
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5597
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9694
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2108
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8009
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4991
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0938
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7869
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9987
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9845
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0643
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8919
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9024
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1297
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2191
Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 6 de abril
A la cabeza: 6063 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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6063
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2939
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8035
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8833
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4580
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0771
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0028
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1046
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2508
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8030
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3238
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2240
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7805
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9053
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3624
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9211
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8712
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3355
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6940
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4615
Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 6 de abril
A la cabeza: 0743 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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0743
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5448
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0491
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6271
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4966
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7191
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8834
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7604
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7485
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7349
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0413
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5742
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4106
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8558
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0540
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2383
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6757
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7592
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1420
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4447
Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 6 de abril
A la cabeza: 4181 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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4181
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6426
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5831
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8652
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5411
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4737
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1827
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1178
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7708
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6944
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3647
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6377
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7155
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3530
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4339
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4710
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6140
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4627
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1121
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2984
Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 6 de abril
A la cabeza: 6114 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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6114
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5440
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8790
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3858
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1146
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0352
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0183
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0643
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2518
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5064
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1143
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5133
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4349
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9931
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1845
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9508
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0783
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1548
Resultados de la Quiniela del 6 de abril por provincia
Resultados Córdoba La Previa: 5644 La Primera: 1212 Matutina: 5455 Vespertina: 6306 Nocturna: 0148
Resultados Santa Fe La Previa: 2545 La Primera: 4757 Matutina: 9182 Vespertina: 7187 Nocturna: 8945
Resultados Entre Ríos La Previa: 5869 La Primera: 1354 Matutina: 8354 Vespertina: 8942 Nocturna: 6553
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.