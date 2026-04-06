Seguí en vivo el sobrevuelo del Artemis II a la Luna

En una jornada que quedará marcada como histórica para la exploración espacial, la misión Artemis II de la NASA realizará este 6 de abril su esperado sobrevuelo de la Luna, con una transmisión en vivo sin precedentes que permite seguir cada instante desde la Tierra. Se trata del primer viaje tripulado alrededor del satélite natural en más de medio siglo, retomando el legado del Programa Apolo pero con tecnología del siglo XXI.

Desde horas antes del acercamiento, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio desplegó una cobertura especial que incluye imágenes en tiempo real desde la cápsula Orion, comunicaciones con la tripulación y visualizaciones en 3D de la trayectoria. La transmisión se convirtió rápidamente en un evento global, seguido por millones de personas en todo el mundo, fascinadas por la posibilidad de observar la cara oculta de la Luna y la curvatura de la Tierra desde una perspectiva única.

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La cobertura marca un antes y un después en la forma en que se comunican las misiones espaciales. Gracias a avances en conectividad y procesamiento de datos, la agencia espacial logra compartir imágenes de alta resolución y audio casi en tiempo real, algo impensado durante las misiones Apolo. Ingenieros y especialistas explican cada maniobra en simultáneo, brindando contexto a una audiencia que sigue minuto a minuto uno de los hitos más importantes de la nueva era espacial.

Artemis II

Dónde ver en vivo la transmisión de la NASA

La transmisión oficial del sobrevuelo de la Luna puede seguirse en vivo a través de los canales digitales de la NASA, que ofrecen cobertura continua y gratuita para todo el mundo:

-NASA TV (a través de su sitio web oficial)

- Canal oficial de YouTube de la NASA

- Redes sociales como X, Facebook e Instagram

Además, distintos medios internacionales replican la señal en simultáneo, ampliando el alcance de un evento que combina ciencia, tecnología y emoción en tiempo real.

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Una transmisión histórica que redefine la exploración

El sobrevuelo del Artemis II no solo representa un avance técnico, sino también un cambio cultural en la relación entre la exploración espacial y el público. Por primera vez, millones de personas pueden “viajar” junto a los astronautas, compartiendo imágenes, sonidos y sensaciones de una misión que marca el camino hacia el regreso del ser humano a la Luna.

Mientras la cápsula Orion completa su recorrido alrededor del satélite, la transmisión continúa mostrando postales impactantes: el horizonte lunar, sombras alargadas sobre cráteres milenarios y la Tierra elevándose en el fondo negro del espacio.

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PM