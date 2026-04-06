Artemis II sobrevolará la Luna hoy 6 de abril : a qué hora tendrá lugar en Argentina y dónde verlo en vivo

Artemis II ejecutará este lunes 6 de abril uno de los hitos más esperados de la misión. De acuerdo al cronograma oficial de la NASA, la cápsula espacial comenzará su aproximación final a la Luna alrededor de las 18:45 hora de Argentina. En tanto que, a las 19 horas atravesará la región lunar invisible desde la Tierra y realizará observaciones directas durante el sobrevuelo por medio de las que registrará imágenes de zonas nunca antes vistas por el hombre.

La transmisión incluirá tomas en vivo desde la cápsula Orion, audios de la tripulación y comentarios de especialistas que explicarán cada etapa del sobrevuelo.Esta etapa marca el punto más lejano alcanzado por humanos desde las misiones del programa Apolo, y representa una prueba crucial para la futura misión Artemis III, que buscará volver a alunizar en la superficie lunar en 2027.

Artemis II: los detalles claves de la trayectoria de "retorno libre" que traerá de regreso a los astronautas de la NASA

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El director de vuelo de Artemis II, Rick Henfling, subrayó que “esto es significativo, porque será cuando la gravedad de la Luna ejerce una atracción más fuerte sobre la nave espacial Orión que la gravedad de la Tierra; por lo tanto constituye un hito importante en nuestra misión”.



La nave Orion perderá el contacto con el Control de la Misión durante casi una hora cuando se encuentre detrás del satélite natural. En el punto de máxima aproximación se acercará a 6.550 kilómetros.

Posteriormente, la sonda espacial de la NASA iniciará la maniobra de “retorno libre” a las 20:10 de Argentina y completará el sobrevuelo de la Luna a las 21:30 hora de nuestro país, cuando comience a emprender su trayecto de regreso a la Tierra.

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La cobertura en directo estará disponible a través de los canales oficiales de la NASA, incluyendo:

- NASA TV (sitio web oficial)

-Canal de YouTube de la NASA

- Redes sociales oficiales (X, Facebook e Instagram)

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Netflix incorporó en 2025 el canal NASA+ Live a su oferta y ahora pondrá al aire la secuencia del sobrevuelo. La señal incluirá imágenes de la cápsula, telemetría y gráficos explicativos.

La famosa plataforma de streaming no cubrió el despegue, pero confirmó que transmitirá este tramo. La NASA también difundirá el evento por NASA TV y YouTube. La cobertura estará disponible para suscriptores activos sin cargo adicional y se podrá seguir desde la Argentina en el horario que la plataforma fije para América.

PM