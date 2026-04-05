Astronautas de Artemis vislumbran partes de la Luna nunca antes vistas por la humanidad

Los astronautas de Artemis II contemplaron partes de la Luna nunca antes vistas por ningún humano, informaron este domingo los miembros de la tripulación, cuando su nave espacial superó la marca de dos tercios de su viaje hacia el tan esperado sobrevuelo lunar.

Tras un exitoso despegue desde Florida el miércoles, la tripulación se dirige ahora a toda velocidad hacia la Luna, a unos 400.000 km de la Tierra —es decir, mil veces más lejos que la Estación Espacial Internacional—, y deberían llegar a las inmediaciones lunares el lunes, una primicia en más de medio siglo.

La agencia espacial estadounidense publicó el domingo una imagen tomada por la tripulación de Artemis, en la que se ve la Luna distante y la cuenca Oriental visible. "Esta misión marca la primera vez que toda la cuenca ha sido vista por ojos humanos", dijo la NASA. El enorme cráter, que se asemeja a una diana, ya había sido fotografiado anteriormente por cámaras en órbita.

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Artemis II: la Luna 'se agranda' en las escotillas de la nave Orión y este lunes es el gran día

Hablando en vivo desde el espacio con niños canadienses, la astronauta Christina Koch dijo que lo que más entusiasmaba a la tripulación era ver la cuenca, a la que a veces se denomina el "Gran Cañón" de la Luna.

"Es muy característica y ningún ojo humano había visto nunca antes este cráter hasta hoy, realmente, cuando tuvimos el privilegio de verlo", dijo Koch durante la sesión de preguntas y respuestas organizada por la Agencia Espacial Canadiense.

El próximo gran hito se espera entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, momento en el que los astronautas entrarán en la "esfera de influencia lunar", donde la gravedad de la Luna ejercerá una fuerza mayor sobre la nave espacial que la de la Tierra.

Tripulación a bordo de Artemis II

Si todo transcurre sin contratiempos, cuando la nave Orion gire alrededor de la Luna los astronautas —los estadounidenses Koch, Reid Wiseman y Victor Glover, junto con el canadiense Jeremy Hansen— podrían batir un récord al aventurarse más lejos de la Tierra que ningún ser humano hasta ahora.

"Gracias a ustedes y a todo el equipo en tierra por perpetuar el legado de Apolo con Artemis. Buen viaje y regreso seguro", les deseó el astronauta del programa Apolo Charles Duke, que hoy tiene 90 años. El estadounidense es uno de los últimos hombres que se aventuraron hasta el astro, en 1972. Desde entonces, ningún ser humano se había acercado a él.

Por su parte, Jeremy Hansen había declarado sentirse como si estuviera "cayendo del cielo" mientras su nave espacial seguía su compleja trayectoria de vuelo el sábado. El expiloto de combate de 50 años dijo haber visto "cosas extraordinarias" durante las primeras horas a bordo de la nave Orión.

"Sentía como si estuviéramos cayendo del cielo a la Tierra, y le dije a Reid: 'Parece que vamos a estrellarnos'", dijo Hansen. "Es increíble que vayamos a perdernos esto. Estuvimos tan cerca, y poder disfrutar de todo esto fue realmente fenomenal", se había lamentado.

Planes de sobrevuelo revisados

La NASA señaló que la tripulación de Artemis ha completado una demostración de pilotaje manual y ha revisado su plan de sobrevuelo lunar, incluido el repaso de los accidentes geográficos que deberán analizar y fotografiar durante el tiempo que estén orbitando la Luna.

Antes, los astronautas habían comenzado el día con una comida que incluía huevos revueltos y café, dijo la NASA, y se habían despertado con la canción "Pink Pony Club", el éxito pop de Chappell Roan. "La moral a bordo es alta", dijo el comandante Reid Wiseman al centro de Control de la Misión en Houston al inicio de la jornada laboral de la tripulación.

Este padre de dos niñas estaba especialmente animado en parte porque tuvo la oportunidad de hablar con sus hijas desde el espacio. "Estamos aquí arriba, tan lejos, y por un momento volví a reunirme con mi pequeña familia", dijo en una rueda de prensa en vivo. "Fue simplemente el momento más grande de toda mi vida". Es una hazaña que Wiseman ha calificado de "hercúlea".

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Los astronautas han recibido formación en geología para poder fotografiar y describir los rasgos lunares, incluidos antiguos flujos de lava y cráteres de impacto. Verán la Luna desde un punto de vista único en comparación con las misiones Apolo de las décadas de 1960 y 1970.

Los vuelos Apolo sobrevolaron a unas 70 millas (112,6 km) por encima de la superficie lunar, pero la tripulación de Artemis II estará a poco más de 4.000 millas (6.437,3 km) en su mayor aproximación, lo que les permitirá ver la superficie completa y circular de la Luna, incluidas las regiones cercanas a ambos polos.





Una cara de la Luna nunca antes vista

Los astronautas de Artemis II ya han observado perspectivas totalmente nuevas. "Anoche tuvimos nuestra primera vista de la cara oculta de la Luna, y fue absolutamente espectacular", dijo Koch durante una entrevista en directo desde el espacio.

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John Honeycutt, director del programa del Sistema de Lanzamiento Espacial de la NASA, compartió en una sesión informativa el sábado una nueva imagen transmitida por los astronautas. "En el extremo izquierdo se pueden ver rasgos de la Luna que no habían sido vistos por ojos humanos hasta ayer", dijo Honeycutt, explicando que solo los instrumentos robóticos habían "visto" antes esa región.

La agencia espacial ya había difundido imágenes de Orión que incluían un retrato completo de la Tierra, con sus océanos de un azul intenso y nubes arremolinadas. Durante el sobrevuelo del satélite, "vamos a aprender enormemente sobre la nave espacial", subrayó el domingo el director de la NASA, Jared Isaacman, en CNN. "Es lo que más nos interesa en términos de datos", añadió, recordando que la cápsula Orión no había transportado hasta ahora a ningún ser humano.

La misión forma parte de un plan a largo plazo para regresar repetidamente a la Luna, con el objetivo de establecer una base lunar permanente que ofrezca una plataforma para futuras exploraciones. La NASA aspira a un alunizaje en 2028, es decir, antes del final del mandato de Donald Trump.

Con información de AFP.

ML