Misión Artemis II: uno por uno, quiénes son los astronautas de la NASA que sobrevolarán la Luna

La misión Artemis II de la NASA despegará este miércoles 1 de abril de 2026 y marcará un hito clave en el regreso del hombre a la órbita lunar. Será el primer vuelo tripulado del programa aeroespacial que inició hace nueve años, en 2017. La selección de los cuatro astronautas no es casual, marcará el regreso más cercano de los humanos a la Luna en más de cincuenta años.

Esta etapa, será el paso previo al próximo alunizaje que la agencia espacial estadounidense estimó para principios del 2027, como fecha tentativa. Durante el sobrevuelo, los cosmonautas observarán la superficie lunar, pero su rol será operativo: monitorear el desempeño de los sistemas, evaluar comportamientos humanos en el espacio y registrar datos.

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La última vez que el ser humano viajó al satélite principal fue en el marco del proyecto espacial Apolo 17, en diciembre de 1972. El vuelo de 2026 durará diez días, pero la nave no alunizará.

Capsula Orion de la NASA

La trayectoria de Orion alrededor de la Luna presenta un recorrido similar a un ocho, donde la nave se aproxima al satélite, pasa por detrás, acelera por su gravedad y regresa a la Tierra. Este "Efecto 8" es una consecuencia gravitatoria entre la Tierra, la Luna y la nave.

En este sentido, la NASA señaló que la cápsula Orion realizará una una trayectoria de retorno libre en la que “la nave utiliza la gravedad de la Luna para regresar a la Tierra sin necesidad de maniobras adicionales significativas”.

Quiénes son los cuatro astronautas de la NASA que sobrevolarán la Luna en la misión Artemis II

Un equipo compuesto por cuatro astronautas viajarán a bordo de la sonda Orión, que dará un giro completo a la Tierra antes de dirigirse hacia la Luna, que rodeará a casi 10 mil kilómetros de distancia. Los tripulantes seleccionados por la NASA son: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen.

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Reid Wiseman

Reid Wiseman, de 50 años de edad, es piloto de pruebas de la Armada de Estados Unidos y fue seleccionado por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio en 2011. Será el comandante de la misión Artemis II y en 2014 se mantuvo durante 165 días en la Estación Espacial Internacional (EEI)

Los cuatro tripulantes de la misión Artemis II de la NASA

Victor Glover

Victor Glover, 46 años de edad, es parte de la promoción de astronautas de la NASA de 2013. Es aviador naval y el primer hombre afroamericano en pasar un tiempo como miembro de la EEI y será el piloto de vuelo de la nave espacial Orion.

Jeremy Hansen

El canadiense y tripulante de la misión Artemis II, Jeremy Hansen fue piloto de combate antes de unirse a la Agencia Espacial Canadiense (CSA) y actualmente trabaja con la NASA en el entrenamiento de astronautas y operaciones de misión. Había ascendido al rango de coronel antes de recibir la llamada de la Agencia Espacial Canadiense (CSA) en 2009

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Hansen también ha participado en misiones submarinas de la NASA como "acuanauta" en el laboratorio subacuático Aquarius en 2014. Vivió siete días en un entorno submarino para simular cómo serían las condiciones en el espacio y probar los sistemas de guiado remoto de la agencia estadounidense.

Christina Koch

La experimentada astronauta Christina Koch lidera el récord del vuelo espacial individual más largo realizado por una mujer, con una ambiciosa marca de 328 días en órbita durante su viaje a la Estación Espacial Internacional (ISS), entre 2019 y 2020.

Astronauta de la NASA, Christina Koch

Ella es Christina Koch, la primera mujer que orbitará la Luna

Se desempeñó como Jefa de la División de Tripulación Asignada en la Oficina de Astronautas y realizó una rotación como Asistente de Integración Técnica del Centro en el Centro Espacial Johnson de la NASA, organismo espacial al que ingresó en 2013.

PM